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https://arabic.sputniknews.com/20220510/الجامعة-العربية-تعلن-مشاركة-أبو-الغيط-في-اجتماع-وزاري-لمكافحة-تنظيم-داعش-الإرهابي-1062052402.html
الجامعة العربية تعلن مشاركة أبو الغيط في اجتماع وزاري لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي
الجامعة العربية تعلن مشاركة أبو الغيط في اجتماع وزاري لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي
أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T09:28+0000
2022-05-10T09:28+0000
أخبار المغرب اليوم
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وأكدت الجامعة أنها تؤيد وتدعم جهود القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والتنظيمات المرتبطة به. ويعمل الأمين العام على إلقاء كلمة، يستعرض فيها رؤية الجامعة العربية لمكافحة الإرهاب بصفة عامة. ويبدأ الاجتماع غدا الأربعاء في مراكش، بدعوة من وزيري الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والأمريكي أنتوني بلينكن.
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أخبار المغرب اليوم

الجامعة العربية تعلن مشاركة أبو الغيط في اجتماع وزاري لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي

09:28 GMT 10.05.2022
© Sputnik . M.Hemidaأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . M.Hemida
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أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في مراكش بالمغرب.
وأكدت الجامعة أنها تؤيد وتدعم جهود القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والتنظيمات المرتبطة به.
ويعمل الأمين العام على إلقاء كلمة، يستعرض فيها رؤية الجامعة العربية لمكافحة الإرهاب بصفة عامة.
ويبدأ الاجتماع غدا الأربعاء في مراكش، بدعوة من وزيري الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والأمريكي أنتوني بلينكن.
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