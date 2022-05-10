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الداخلية التونسية: لم يصدر عنا قرار رسمي بإغلاق مقر اتحاد علماء المسلمين
الداخلية التونسية: لم يصدر عنا قرار رسمي بإغلاق مقر اتحاد علماء المسلمين
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عدم وجود قرار رسمي بإغلاق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T15:49+0000
2022-05-10T15:49+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، فضيلة الخليفي، إنه لا يوجد قرار رسمي وبات حول إغلاق مقر فرع اتحاد علماء المسلمين بالعاصمة.تصريحات الخليفي جاءت خلال مؤتمر صحفي بمقر الشؤون المحلية اليوم الثلاثاء، لافتة إلى أن ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق للمقر غير صحيح.وكان مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس مثار جدل من بعض القوى والأحزاب التونسية، خاصة الدستوري الحر، الذي سير عددا من المظاهرات والوقفات من أجل المطالبة بإغلاقه.
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أخبار تونس اليوم

الداخلية التونسية: لم يصدر عنا قرار رسمي بإغلاق مقر اتحاد علماء المسلمين

15:49 GMT 10.05.2022
© AP Photo / Khalil Hamraالقرضاوي
القرضاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية عدم وجود قرار رسمي بإغلاق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وحسب تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، فضيلة الخليفي، إنه لا يوجد قرار رسمي وبات حول إغلاق مقر فرع اتحاد علماء المسلمين بالعاصمة.
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تصريحات الخليفي جاءت خلال مؤتمر صحفي بمقر الشؤون المحلية اليوم الثلاثاء، لافتة إلى أن ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق للمقر غير صحيح.

وأكدت أنه "إلى حدود هذه اللحظة لم يصدر عن وزارة الداخلية قرار في هذا الخصوص".

وكان مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس مثار جدل من بعض القوى والأحزاب التونسية، خاصة الدستوري الحر، الذي سير عددا من المظاهرات والوقفات من أجل المطالبة بإغلاقه.
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