https://arabic.sputniknews.com/20220510/الداخلية-التونسية-لم-يصدر-عنا-قرار-رسمي-بإغلاق-مقر-اتحاد-علماء-المسلمين-1062066786.html
الداخلية التونسية: لم يصدر عنا قرار رسمي بإغلاق مقر اتحاد علماء المسلمين
الداخلية التونسية: لم يصدر عنا قرار رسمي بإغلاق مقر اتحاد علماء المسلمين
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عدم وجود قرار رسمي بإغلاق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T15:49+0000
2022-05-10T15:49+0000
2022-05-10T15:49+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، فضيلة الخليفي، إنه لا يوجد قرار رسمي وبات حول إغلاق مقر فرع اتحاد علماء المسلمين بالعاصمة.تصريحات الخليفي جاءت خلال مؤتمر صحفي بمقر الشؤون المحلية اليوم الثلاثاء، لافتة إلى أن ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق للمقر غير صحيح.وكان مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس مثار جدل من بعض القوى والأحزاب التونسية، خاصة الدستوري الحر، الذي سير عددا من المظاهرات والوقفات من أجل المطالبة بإغلاقه.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/عبير-موسي-من-أمام-اتحاد-علماء-المسلمين-أبلغت-وزير-الداخلية-بأننا-سنعتصم-ولن-نتراجع-1053927752.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الداخلية التونسية: لم يصدر عنا قرار رسمي بإغلاق مقر اتحاد علماء المسلمين
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية عدم وجود قرار رسمي بإغلاق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وحسب تصريحات لإذاعة موزاييك
التونسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، فضيلة الخليفي، إنه لا يوجد قرار رسمي وبات حول إغلاق مقر فرع اتحاد علماء المسلمين بالعاصمة.
14 ديسمبر 2021, 13:18 GMT
تصريحات الخليفي
جاءت خلال مؤتمر صحفي بمقر الشؤون المحلية اليوم الثلاثاء، لافتة إلى أن ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق للمقر غير صحيح.
وأكدت أنه "إلى حدود هذه اللحظة لم يصدر عن وزارة الداخلية قرار في هذا الخصوص".
وكان مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس مثار جدل من بعض القوى والأحزاب التونسية، خاصة الدستوري الحر، الذي سير عددا من المظاهرات والوقفات من أجل المطالبة بإغلاقه
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