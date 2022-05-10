https://arabic.sputniknews.com/20220510/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-وجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1062046470.html
اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
فرضت اليابان على خلفية الأحداث في أوكرانيا عقوبات جديدة ضد 141 شخصًا من روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بينهم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T03:07+0000
2022-05-10T03:07+0000
2022-05-10T03:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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طوكيو - سبوتنيك. وبحسب وزارة الخارجية اليابانية تشمل قائمة العقوبات أيضا نائب سكرتير مجلس الأمن، رشيد نور علييف وأقارب رجل الأعمال الروسي غينادي تيمشينكو، وكذلك 71 شركة روسية، من بينها "الماز – أنتي"، إحدى كبريات الشركات الروسية المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
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فرضت اليابان على خلفية الأحداث في أوكرانيا عقوبات جديدة ضد 141 شخصًا من روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بينهم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
طوكيو - سبوتنيك. وبحسب وزارة الخارجية اليابانية تشمل قائمة العقوبات أيضا نائب سكرتير مجلس الأمن، رشيد نور علييف وأقارب رجل الأعمال الروسي غينادي تيمشينكو، وكذلك 71 شركة روسية، من بينها "الماز – أنتي"، إحدى كبريات الشركات الروسية المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا
، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.