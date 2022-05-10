عربي
الدفاع الروسية تعلن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية نحو 380 قوميا متطرفا
https://arabic.sputniknews.com/20220510/تقرير-بريطاني-صادم-الملايين-سوف-يتجمدون-بسبب-العقوبات-على-روسيا-1062048822.html
تقرير بريطاني صادم ..."الملايين سوف يتجمدون" بسبب العقوبات على روسيا
تقرير بريطاني صادم ..."الملايين سوف يتجمدون" بسبب العقوبات على روسيا
ظهرت تقارير بريطانية في وسائل إعلام محلية تبين نتائج فرض لندن سياسة العقوبات الاقتصادية على روسيا وأثرها على المواطنين البريطانيين أنفسهم. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T07:11+0000
2022-05-10T07:11+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1057890652_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_634a271dafafe783d47f7a7bdb43b6cf.jpg
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير أصدرته بعنوان "الملايين سوف يتجمدون"، أن عشرة ملايين بريطاني لن يتمكنوا من تدفئة منازلهم خلال الشتاء المقبل بسبب العقوبات ضد روسيا وارتفاع أسعار الوقود.وبحسب التقرير، فإن العديد من سكان المملكة المتحدة يكافحون لدفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم والتي تتصاعد مع الوقت وستقترب في أكتوبر من ثلاثة آلاف جنيه استرليني مع استمرار تصاعد أسعار الغاز مع محاولة أوروبا ايجاد أسواق بديلة للأسواق الروسية.واعتبر التقرير أن سياسات بريطانيا الأخيرة تأتي بنتائج عكسية على مواطنيها، حيث أن العقوبات هي ضربة للعائلات البريطانية التي تواجه بالفعل أزمة تكاليف المعيشة وسيتجاوز التضخم في البلاد قريبًا عشرة بالمائة، كما سيتم تخفيض دخل البريطانيين إلى مستوى قياسي منذ عام 1964.وأعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وبيلاروس، تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني، لرفع القيمة الإجمالية للمنتجات الخاضعة لعقوبات الاستيراد والتصدير منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1057890652_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47847205ee5c8863eab2932dae736dcf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

تقرير بريطاني صادم ..."الملايين سوف يتجمدون" بسبب العقوبات على روسيا

07:11 GMT 10.05.2022
© AP Photo / Alastair Grantالسائحة البرازيلية ليساندرا كوسيتي من ساو باولو، تقف على يديها بجانب صندوق الهاتف الأحمر التقليدي مع برج الملكة إليزابيث، الذي يحمل الجرس المعروف باسم بيغ بن في الخلفية، لالتقاط صورة مع الأصدقاء. في لندن، 1 فبراير 2022
السائحة البرازيلية ليساندرا كوسيتي من ساو باولو، تقف على يديها بجانب صندوق الهاتف الأحمر التقليدي مع برج الملكة إليزابيث، الذي يحمل الجرس المعروف باسم بيغ بن في الخلفية، لالتقاط صورة مع الأصدقاء. في لندن، 1 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Alastair Grant
تابعنا عبرTelegram
ظهرت تقارير بريطانية في وسائل إعلام محلية تبين نتائج فرض لندن سياسة العقوبات الاقتصادية على روسيا وأثرها على المواطنين البريطانيين أنفسهم.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير أصدرته بعنوان "الملايين سوف يتجمدون"، أن عشرة ملايين بريطاني لن يتمكنوا من تدفئة منازلهم خلال الشتاء المقبل بسبب العقوبات ضد روسيا وارتفاع أسعار الوقود.
وبحسب التقرير، فإن العديد من سكان المملكة المتحدة يكافحون لدفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم والتي تتصاعد مع الوقت وستقترب في أكتوبر من ثلاثة آلاف جنيه استرليني مع استمرار تصاعد أسعار الغاز مع محاولة أوروبا ايجاد أسواق بديلة للأسواق الروسية.
واعتبر التقرير أن سياسات بريطانيا الأخيرة تأتي بنتائج عكسية على مواطنيها، حيث أن العقوبات هي ضربة للعائلات البريطانية التي تواجه بالفعل أزمة تكاليف المعيشة وسيتجاوز التضخم في البلاد قريبًا عشرة بالمائة، كما سيتم تخفيض دخل البريطانيين إلى مستوى قياسي منذ عام 1964.
وأعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وبيلاروس، تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني، لرفع القيمة الإجمالية للمنتجات الخاضعة لعقوبات الاستيراد والتصدير منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала