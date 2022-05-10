https://arabic.sputniknews.com/20220510/تقرير-بريطاني-صادم-الملايين-سوف-يتجمدون-بسبب-العقوبات-على-روسيا-1062048822.html
تقرير بريطاني صادم ..."الملايين سوف يتجمدون" بسبب العقوبات على روسيا
تقرير بريطاني صادم ..."الملايين سوف يتجمدون" بسبب العقوبات على روسيا
ظهرت تقارير بريطانية في وسائل إعلام محلية تبين نتائج فرض لندن سياسة العقوبات الاقتصادية على روسيا وأثرها على المواطنين البريطانيين أنفسهم. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T07:11+0000
2022-05-10T07:11+0000
2022-05-10T07:11+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير أصدرته بعنوان "الملايين سوف يتجمدون"، أن عشرة ملايين بريطاني لن يتمكنوا من تدفئة منازلهم خلال الشتاء المقبل بسبب العقوبات ضد روسيا وارتفاع أسعار الوقود.وبحسب التقرير، فإن العديد من سكان المملكة المتحدة يكافحون لدفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم والتي تتصاعد مع الوقت وستقترب في أكتوبر من ثلاثة آلاف جنيه استرليني مع استمرار تصاعد أسعار الغاز مع محاولة أوروبا ايجاد أسواق بديلة للأسواق الروسية.واعتبر التقرير أن سياسات بريطانيا الأخيرة تأتي بنتائج عكسية على مواطنيها، حيث أن العقوبات هي ضربة للعائلات البريطانية التي تواجه بالفعل أزمة تكاليف المعيشة وسيتجاوز التضخم في البلاد قريبًا عشرة بالمائة، كما سيتم تخفيض دخل البريطانيين إلى مستوى قياسي منذ عام 1964.وأعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وبيلاروس، تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني، لرفع القيمة الإجمالية للمنتجات الخاضعة لعقوبات الاستيراد والتصدير منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تقرير بريطاني صادم ..."الملايين سوف يتجمدون" بسبب العقوبات على روسيا
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ظهرت تقارير بريطانية في وسائل إعلام محلية تبين نتائج فرض لندن سياسة العقوبات الاقتصادية على روسيا وأثرها على المواطنين البريطانيين أنفسهم.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية
في تقرير أصدرته بعنوان "الملايين سوف يتجمدون"، أن عشرة ملايين بريطاني لن يتمكنوا من تدفئة منازلهم خلال الشتاء المقبل بسبب العقوبات ضد روسيا وارتفاع أسعار الوقود.
وبحسب التقرير، فإن العديد من سكان المملكة المتحدة يكافحون لدفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم والتي تتصاعد مع الوقت وستقترب في أكتوبر من ثلاثة آلاف جنيه استرليني مع استمرار تصاعد أسعار الغاز مع محاولة أوروبا ايجاد أسواق بديلة للأسواق الروسية.
واعتبر التقرير أن سياسات بريطانيا الأخيرة تأتي بنتائج عكسية على مواطنيها، حيث أن العقوبات هي ضربة للعائلات البريطانية التي تواجه بالفعل أزمة تكاليف المعيشة وسيتجاوز التضخم في البلاد قريبًا عشرة بالمائة، كما سيتم تخفيض دخل البريطانيين إلى مستوى قياسي منذ عام 1964.
وأعلنت المملكة المتحدة
فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وبيلاروس، تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني، لرفع القيمة الإجمالية للمنتجات الخاضعة لعقوبات الاستيراد والتصدير منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني.