https://arabic.sputniknews.com/20220510/تونس-بودن-تدعو-إلى-تنشيط-الاقتصاد-في-ولاية-قفصة-وخلق-فرص-عمل-1062050693.html
تونس... بودن تدعو إلى تنشيط الاقتصاد في ولاية قفصة وخلق فرص عمل
تونس... بودن تدعو إلى تنشيط الاقتصاد في ولاية قفصة وخلق فرص عمل
دعت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن إلى وضع برنامج شامل ومتكامل لتنشيط الاقتصاد في ولاية قفصة جنوب غربي البلاد وتوفير فرص عمل للشباب. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T08:15+0000
2022-05-10T08:15+0000
2022-05-10T08:15+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك خلال اجتماع بودن بوفد من ولاية قفصة يقوده الوالي نادر الحمدوني، حيث أكدت أهمية هذه الولاية ودورها في دفع الاقتصاد، بحسب بيان للحكومة، نقلته إذاعة "شمس" المحلية.وخلال الاجتماع، استمعت بودن إلى مشاكل أهالي الولاية ودعت إلى "ضرورة وضع برنامج شامل ومتكامل من أجل تنشيط الاقتصاد وخلق مواطن شغل جديدة".وأشارت إلى ارتفاع معدلات البطالة في الولاية، التي تضم حوالي 30 ألف عاطل عن العمل، أكثر من نصفهم من أصحاب الشهادات العليا.وشددت رئيسة الوزراء التونسية على "الإرادة القوية للدولة من أجل مساندة مشاريع التنمية وتطوير المناطق الداخلية دون تمييز بهدف إعادة التوازن الجهوي (المناطقي)، والتزامها بمتابعة تقدم إنجاز المشاريع".وأكدت ضرورة العمل على "جذب المستثمرين الأجانب واطلاعهم على الإمكانيات التي تزخر بها الجهة، والاتجاه نحو المشاريع الجديدة وخاصة في مجال السياحة البديلة".وتتصدر ولايات الغرب التونسي معدلات البطالة في البلاد، ويشكو سكان قفصة من التهميش في مختلف المجالات، وغياب البنية التحتية والمشاريع المعطلة والفقر، بحسب صحيفة "الشروق" المحلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الحكومة-التونسية-نجحنا-في-سداد-الديون-الداخلية-والخارجية-للبلاد-1061966933.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس... بودن تدعو إلى تنشيط الاقتصاد في ولاية قفصة وخلق فرص عمل
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دعت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن إلى وضع برنامج شامل ومتكامل لتنشيط الاقتصاد في ولاية قفصة جنوب غربي البلاد وتوفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع بودن بوفد من ولاية قفصة يقوده الوالي نادر الحمدوني، حيث أكدت أهمية هذه الولاية ودورها في دفع الاقتصاد، بحسب بيان للحكومة، نقلته إذاعة "شمس
" المحلية.
وخلال الاجتماع، استمعت بودن إلى مشاكل أهالي الولاية ودعت إلى "ضرورة وضع برنامج شامل ومتكامل من أجل تنشيط الاقتصاد وخلق مواطن شغل
جديدة".
وأشارت إلى ارتفاع معدلات البطالة
في الولاية، التي تضم حوالي 30 ألف عاطل عن العمل، أكثر من نصفهم من أصحاب الشهادات العليا.
وشددت رئيسة الوزراء التونسية على "الإرادة القوية للدولة من أجل مساندة مشاريع التنمية وتطوير المناطق الداخلية دون تمييز بهدف إعادة التوازن الجهوي (المناطقي)، والتزامها بمتابعة تقدم إنجاز المشاريع".
وأكدت ضرورة العمل على "جذب المستثمرين الأجانب واطلاعهم على الإمكانيات التي تزخر بها الجهة، والاتجاه نحو المشاريع الجديدة وخاصة في مجال السياحة البديلة".
وتتصدر ولايات الغرب التونسي معدلات البطالة في البلاد، ويشكو سكان قفصة من التهميش في مختلف المجالات، وغياب البنية التحتية والمشاريع المعطلة والفقر، بحسب صحيفة "الشروق
" المحلية.