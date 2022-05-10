https://arabic.sputniknews.com/20220510/حرب-أوكرانيا-تلقي-بظلالها-على-مؤتمر-المانحين-لسوريا-1062058892.html

حرب أوكرانيا تلقي بظلالها على مؤتمر المانحين لسوريا

حرب أوكرانيا تلقي بظلالها على مؤتمر المانحين لسوريا

عقد المانحون الدوليون، اليوم الثلاثاء، مؤتمر التعهدات السادس في بروكسل من أجل "سوريا التي مزقتها الحرب"، مؤكدين أنه لا ينبغي نسيان السوريين حتى في الوقت الذي... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T12:37+0000

2022-05-10T12:37+0000

2022-05-10T12:37+0000

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وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في كلمة له خلال الافتتاح: "يبدو أن الرأي العام العالمي غير قادر على التعامل مع أكثر من أزمة واحدة في الوقت نفسه"، معترفا بأن الدول المانحة قد أصابها "إرهاق معين"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا تتصدر الآن عناوين الأخبار"، لكن "لا تتخلوا عن سوريا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP".وجمع مؤتمر المانحين العام الماضي ما مجموعه 6.4 مليار دولار، مع تخصيص الأموال لمساعدة السوريين والدول المجاورة التي تكافح من أجل اللاجئين السوريين وليس لحكومة دمشق، حيث ستخصص الكثير من الأموال لمساعدة السوريين الذين لجأوا إلى الأردن ولبنان وتركيا، وكذلك مصر والعراق.وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون، في مؤتمر بروكسل إن "السوريين لم يحتاجوا أبدًا إلى دعمكم أكثر مما يحتاجون إليه الآن"، مشيرا إلى أن النزوح الجماعي للسكان السوريين مستمر دون إحراز تقدم يذكر من دمشق في تلبية المطالب الدولية للإصلاح السياسي.وتابع "الأزمة الاقتصادية مستمرة والعنف مستمر، مع خطر التصعيد المستمر حتى لو كان هناك شيء من الجمود العسكري"، مضيفا أن الدبلوماسية أصبحت "أكثر صعوبة مما كانت عليه من قبل" بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.واستبعد بوريل تطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أو من خلال الخوض في برنامج إعادة بناء سوريا، قائلا "إذا ذهبت وصرفت أموالا لإعادة إعمار سوريا، فستدعم النظام السوري".وشارك في المؤتمر حوالي 70 دولة ومؤسسة دولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، فيما لم تتم دعوة روسيا، التي استهدفها الغرب بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.وأعلن بوريل عن مليار يورو إضافي (1.1 مليار دولار) لتغطية 2022، ليصل إجمالي المبلغ إلى 1.56 مليار يورو، وهو نفس المبلغ الذي تعهد به العام الماضي.بالإضافة إلى ذلك، قدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعهدات وطنية، مع رفع المجموع في وقت لاحق من فعاليات يوم الثلاثاء.وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن واشنطن قدمت 800 مليون دولار، مضيفة: "بالنظر إلى التركيز ... لدينا على أوكرانيا، اعتقدت أنه من المهم بالنسبة لي أن آتي إلى هنا من نيويورك لأقول إننا لم ننس الشعب السوري".وبدأت الحرب السورية في عام 2011 وهي الآن في عامها الثاني عشر، حيث قُتل أكثر من نصف مليون شخص.ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم تسجيل 6.8 مليون سوري كلاجئين، بينما تقول اليونيسف إن 9.3 مليون طفل سوري يحتاجون إلى المساعدة داخل البلاد وفي المنطقة الأوسع حول سوريا.

https://arabic.sputniknews.com/20220510/قطر-تدعم-سوريا-بـ50-مليون-دولار-في-مؤتمر-بروكسل-1062055560.html

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