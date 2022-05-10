https://arabic.sputniknews.com/20220510/روسيا-والجزائر-وتحالف-الغاز-1062061348.html
روسيا والجزائر وتحالف الغاز
روسيا والجزائر وتحالف الغاز
نناقش في هذه الحلقة: بايدن يعلق على مساندة الاستخبارات الأمريكية للجيش الأوكراني، لافروف في زيارة رسمية للجزائر، نتنياهو يسعى لإسقاط الحكومة والقائمة العربية... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T13:37+0000
2022-05-10T13:37+0000
2022-05-10T13:37+0000
راديو
بلا قيود
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روسيا والجزائر وتحالف الغاز
روسيا والجزائر وتحالف الغاز
يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الجزائر العلاقات الثنائية بين البلدين، وملف الغاز الذي يعتبر الأهم في هذه المرحلة.عن أهمية هذه الزيارة، قال الكاتب والمحلل السياسي، وليد بن قرون، لـ "بلا قيود":خبير: واشنطن تستغل أوكرانيا لاستعادة الزعامة الدوليةنقل مسؤولون عن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتراضه على مشاركة معلومات الاستخبارات الأمريكية مع الأوكرانيين، معتبرا أنها "ليست مفيدة ويجب أن تتوقف".حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، حسام العتوم، لـ"بلا قيود":خوفا من نتنياهو...القائمة العربية تدعم بينيتصوتت القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة ضد اقتراح الليكود حجب الثقة عن حكومة الائتلاف التي يقودها نفتالي بينيت، فلماذا دعمت القائمة العربية هذه الحكومة وهل تتخوف من عودة نتنياهو؟عن هذا السؤال أجاب رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، محمد حسين كنعان بقوله لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
روسيا والجزائر وتحالف الغاز
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: بايدن يعلق على مساندة الاستخبارات الأمريكية للجيش الأوكراني، لافروف في زيارة رسمية للجزائر، نتنياهو يسعى لإسقاط الحكومة والقائمة العربية تصوت لصالح بينيت.
يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الجزائر العلاقات الثنائية بين البلدين، وملف الغاز الذي يعتبر الأهم في هذه المرحلة.
عن أهمية هذه الزيارة، قال الكاتب والمحلل السياسي، وليد بن قرون، لـ "بلا قيود
":
"الشراكة الروسية الجزائرية، عميقة وتاريخية، خاصة في مجال الغاز، فاستكشاف الغاز يتم بمساعدة روسيا، وأيضا أي خط لنقل الغاز الجزائري إلى أوروبا يتم باستثمارات روسية، والجزائر تقف إلى جانب روسيا، لإنهاء الهيمنة الأوروبية، وفرض سياسات أوروبا على الجزائر، لا سيما وأن الناتو هو المعتدي على روسيا في الأراضي الأوكرانية".
خبير: واشنطن تستغل أوكرانيا لاستعادة الزعامة الدولية
نقل مسؤولون عن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتراضه على مشاركة معلومات الاستخبارات الأمريكية مع الأوكرانيين، معتبرا أنها "ليست مفيدة ويجب أن تتوقف".
حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، حسام العتوم، لـ"بلا قيود
":
"التدخل الأمريكي عبر تزويد نظام كييف بالأسلحة العسكرية المختلفة لمواجهة الجيش الروسي، يهدف لاستعادة الولايات المتحدة لزمام القيادة والزعامة الدولية، وهذا ما نلاحظه أيضا في مساعيها لتفكيك أوروبا".
خوفا من نتنياهو...القائمة العربية تدعم بينيت
صوتت القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة ضد اقتراح الليكود حجب الثقة عن حكومة الائتلاف التي يقودها نفتالي بينيت، فلماذا دعمت القائمة العربية هذه الحكومة وهل تتخوف من عودة نتنياهو؟
عن هذا السؤال أجاب رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، محمد حسين كنعان بقوله لـ "بلا قيود
":
"نتنياهو يتلقى الدعم من استطلاعات الرأي، وخوفا من عودته للحكومة، وهذا أمر غير مستبعد، فإن القائمة العربية صوتت لدعم بقاء حكومة بينيت، ولكن الأهم من هذا أن شعبنا سئم الوعود، ونحن بحاجة أعمال على الأرض، ومقاومة تعيد لنا حقوقنا، وتمنع إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب بحق شعبنا، فمن المؤسف أن يتعامل المجتمع الدولي مع الشأن الأوكراني والفلسطيني بعين الازدواجية".
التفاصيل في الملف الصوتي...