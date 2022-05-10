https://arabic.sputniknews.com/20220510/زعيم-كوريا-الشمالية-يوجه-رسالة-إلى-بوتين-ويؤكد-تضامن-بلاده-المتين-مع-روسيا-1062048497.html
زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى بوتين ويؤكد تضامن بلاده المتين مع روسيا
زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى بوتين ويؤكد تضامن بلاده المتين مع روسيا
وجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ ون، رسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلادمير بوتين بمناسبة احتفال موسكو بعيد "يوم النصر". 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T06:53+0000
2022-05-10T06:53+0000
2022-05-10T06:53+0000
روسيا
كوريا الشمالية
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104072/31/1040723183_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_ef3a3ee8ab1050c906c8b621ec6be06f.jpg
وعبر كيم جونغ ون، في رسالته، عن تضامن بلاده المتين مع روسيا، مهنأ بوتين بالذكرى السنوية لانتصار الاتحاد السوفيتي على النازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وقالت الوكالة إن "رسالة كيم أعربت عن التضامن المتين مع الشعب الروسي للقضاء على التهديدات السياسية والعسكرية وابتزاز القوى المعادية والحفاظ على كرامة البلاد وسلامها وأمنها".وأضافت: "كما عبرت عن إيمان بأن العلاقات الودية الاستراتيجية والتقليدية القائمة بين البلدين ستتطور باستمرار بما يتوافق مع متطلبات العصر".واحتفلت روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، أمس الاثنين الموافق لـ 9 مايو/ أيار، بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها، في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وافتتحت العرض في الساحة الحمراء الدبابة الأسطورية "تي-34" حاملة الراية الحمراء - راية النصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/بوتين-يرسل-برقيات-تهنئة-لقادة-ومواطني-عدد-من-الدول-في-ذكرى-النصر-1061978419.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104072/31/1040723183_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_79cd04b6c081df546951b14b3a111cfe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين
زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى بوتين ويؤكد تضامن بلاده المتين مع روسيا
تابعنا عبر
وجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ ون، رسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلادمير بوتين بمناسبة احتفال موسكو بعيد "يوم النصر".
وعبر كيم جونغ ون، في رسالته، عن تضامن بلاده المتين مع روسيا، مهنأ بوتين بالذكرى السنوية لانتصار الاتحاد السوفيتي على النازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية
.
وقالت الوكالة إن "رسالة كيم أعربت عن التضامن المتين مع الشعب الروسي للقضاء على التهديدات السياسية والعسكرية وابتزاز القوى المعادية والحفاظ على كرامة البلاد وسلامها وأمنها".
وأضافت: "كما عبرت عن إيمان بأن العلاقات الودية الاستراتيجية والتقليدية القائمة بين البلدين ستتطور باستمرار بما يتوافق مع متطلبات العصر".
واحتفلت روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، أمس الاثنين الموافق لـ 9 مايو/ أيار، بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها
، في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وافتتحت العرض في الساحة الحمراء الدبابة الأسطورية "تي-34" حاملة الراية الحمراء - راية النصر.