https://arabic.sputniknews.com/20220510/زعيم-كوريا-الشمالية-يوجه-رسالة-إلى-بوتين-ويؤكد-تضامن-بلاده-المتين-مع-روسيا-1062048497.html

زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى بوتين ويؤكد تضامن بلاده المتين مع روسيا

زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى بوتين ويؤكد تضامن بلاده المتين مع روسيا

وجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ ون، رسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلادمير بوتين بمناسبة احتفال موسكو بعيد "يوم النصر". 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T06:53+0000

2022-05-10T06:53+0000

2022-05-10T06:53+0000

روسيا

كوريا الشمالية

فلاديمير بوتين

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وعبر كيم جونغ ون، في رسالته، عن تضامن بلاده المتين مع روسيا، مهنأ بوتين بالذكرى السنوية لانتصار الاتحاد السوفيتي على النازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وقالت الوكالة إن "رسالة كيم أعربت عن التضامن المتين مع الشعب الروسي للقضاء على التهديدات السياسية والعسكرية وابتزاز القوى المعادية والحفاظ على كرامة البلاد وسلامها وأمنها".وأضافت: "كما عبرت عن إيمان بأن العلاقات الودية الاستراتيجية والتقليدية القائمة بين البلدين ستتطور باستمرار بما يتوافق مع متطلبات العصر".واحتفلت روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، أمس الاثنين الموافق لـ 9 مايو/ أيار، بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها، في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وافتتحت العرض في الساحة الحمراء الدبابة الأسطورية "تي-34" حاملة الراية الحمراء - راية النصر.

https://arabic.sputniknews.com/20220508/بوتين-يرسل-برقيات-تهنئة-لقادة-ومواطني-عدد-من-الدول-في-ذكرى-النصر-1061978419.html

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روسيا, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين