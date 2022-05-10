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https://arabic.sputniknews.com/20220510/زعيم-كوريا-الشمالية-يوجه-رسالة-إلى-بوتين-ويؤكد-تضامن-بلاده-المتين-مع-روسيا-1062048497.html
زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى بوتين ويؤكد تضامن بلاده المتين مع روسيا
زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى بوتين ويؤكد تضامن بلاده المتين مع روسيا
وجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ ون، رسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلادمير بوتين بمناسبة احتفال موسكو بعيد "يوم النصر". 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T06:53+0000
2022-05-10T06:53+0000
روسيا
كوريا الشمالية
فلاديمير بوتين
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وعبر كيم جونغ ون، في رسالته، عن تضامن بلاده المتين مع روسيا، مهنأ بوتين بالذكرى السنوية لانتصار الاتحاد السوفيتي على النازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وقالت الوكالة إن "رسالة كيم أعربت عن التضامن المتين مع الشعب الروسي للقضاء على التهديدات السياسية والعسكرية وابتزاز القوى المعادية والحفاظ على كرامة البلاد وسلامها وأمنها".وأضافت: "كما عبرت عن إيمان بأن العلاقات الودية الاستراتيجية والتقليدية القائمة بين البلدين ستتطور باستمرار بما يتوافق مع متطلبات العصر".واحتفلت روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، أمس الاثنين الموافق لـ 9 مايو/ أيار، بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها، في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وافتتحت العرض في الساحة الحمراء الدبابة الأسطورية "تي-34" حاملة الراية الحمراء - راية النصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/بوتين-يرسل-برقيات-تهنئة-لقادة-ومواطني-عدد-من-الدول-في-ذكرى-النصر-1061978419.html
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روسيا, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين

زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى بوتين ويؤكد تضامن بلاده المتين مع روسيا

06:53 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل الاستقبال الرسمي على شرف زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عقب المحادثات بين الطرفين في فلاديفوستوك
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل الاستقبال الرسمي على شرف زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عقب المحادثات بين الطرفين في فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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وجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ ون، رسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلادمير بوتين بمناسبة احتفال موسكو بعيد "يوم النصر".
وعبر كيم جونغ ون، في رسالته، عن تضامن بلاده المتين مع روسيا، مهنأ بوتين بالذكرى السنوية لانتصار الاتحاد السوفيتي على النازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
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وقالت الوكالة إن "رسالة كيم أعربت عن التضامن المتين مع الشعب الروسي للقضاء على التهديدات السياسية والعسكرية وابتزاز القوى المعادية والحفاظ على كرامة البلاد وسلامها وأمنها".
وأضافت: "كما عبرت عن إيمان بأن العلاقات الودية الاستراتيجية والتقليدية القائمة بين البلدين ستتطور باستمرار بما يتوافق مع متطلبات العصر".
واحتفلت روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، أمس الاثنين الموافق لـ 9 مايو/ أيار، بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها، في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وافتتحت العرض في الساحة الحمراء الدبابة الأسطورية "تي-34" حاملة الراية الحمراء - راية النصر.
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