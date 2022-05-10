عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220510/لجنة-العفو-الرئاسي-في-مصر-تعلن-اقتراب-إصدار-قائمة-تتضمن-عشرات-السجناء-السياسيين-1062068398.html
لجنة العفو الرئاسي في مصر تعلن اقتراب إصدار قائمة تتضمن عشرات السجناء السياسيين
لجنة العفو الرئاسي في مصر تعلن اقتراب إصدار قائمة تتضمن عشرات السجناء السياسيين
أعلنت لجنة العفو الرئاسي المشكلة لإعادة دراسة ملفات المسجونين عن قرب صدور قائمة بالعفو تتضمن عشرات الحالات التي تلقتها اللجنة الفترة الماضية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T16:26+0000
2022-05-10T16:26+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104562/21/1045622186_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_3e9f9937d55e9d7976ff9bf53f636a68.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن اللجنة، اليوم الثلاثاء: "تعلن لجنة العفو الرئاسى عن قرب إصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية".كما رحب بيان اللجنة بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية أبريل/نيسان الماضي مع المعارضة والقوى المدنية، كما أعلنت مشاركتها في هذا الحوار الوطني.وتضم لجنة العفو الرئاسي نوابا وعددا من الشخصيات العامة، وتشمل مهام عملها إعادة دراسات ملفات السجناء الذين يقدم بشأنهم طلبات، خاصة هؤلاء المسجونين على ذمة قضايا تصنف قضايا رأي أو قضايا سياسية، تقدم اللجنة قوائم إلى الجهات المختصة، دون أن يكون لها سلطة إصدار قرار.وأعلن الرئيس السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو السياسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، كما دعا إلى حوار سياسي مع قوى المعارضة المصرية، وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة هذا الحوار.ورغم ترحيب قوي سياسية مصرية معارضة بهذا الحوار، إلا أنهم أصدروا بيانا، في وقت سابق، من الأسبوع الحالي تضمن عدة اشتراطات لقبول الحوار، أبرزها أن يكون تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية مباشرة، وأن ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة ويستمر حتى يتم الاتفاق على نتائج نهائية وبرنامج واضح.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/لجنة-العفو-الرئاسي-عن-المحبوسين-في-مصر-تعلن-إعداد-قائمة-جديدة-بمناسبة-عيد-الفطر-1061768821.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104562/21/1045622186_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_f767399b9387765fad1a50280e3eccd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مصر الآن

لجنة العفو الرئاسي في مصر تعلن اقتراب إصدار قائمة تتضمن عشرات السجناء السياسيين

16:26 GMT 10.05.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIسجن ليمان طره - مصر
سجن ليمان طره - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت لجنة العفو الرئاسي المشكلة لإعادة دراسة ملفات المسجونين عن قرب صدور قائمة بالعفو تتضمن عشرات الحالات التي تلقتها اللجنة الفترة الماضية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن اللجنة، اليوم الثلاثاء: "تعلن لجنة العفو الرئاسى عن قرب إصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية".
كما رحب بيان اللجنة بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية أبريل/نيسان الماضي مع المعارضة والقوى المدنية، كما أعلنت مشاركتها في هذا الحوار الوطني.
سجن في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين في مصر تعلن إعداد قائمة جديدة بمناسبة عيد الفطر
30 أبريل, 19:38 GMT
وتضم لجنة العفو الرئاسي نوابا وعددا من الشخصيات العامة، وتشمل مهام عملها إعادة دراسات ملفات السجناء الذين يقدم بشأنهم طلبات، خاصة هؤلاء المسجونين على ذمة قضايا تصنف قضايا رأي أو قضايا سياسية، تقدم اللجنة قوائم إلى الجهات المختصة، دون أن يكون لها سلطة إصدار قرار.
وأعلن الرئيس السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو السياسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، كما دعا إلى حوار سياسي مع قوى المعارضة المصرية، وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة هذا الحوار.
ورغم ترحيب قوي سياسية مصرية معارضة بهذا الحوار، إلا أنهم أصدروا بيانا، في وقت سابق، من الأسبوع الحالي تضمن عدة اشتراطات لقبول الحوار، أبرزها أن يكون تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية مباشرة، وأن ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة ويستمر حتى يتم الاتفاق على نتائج نهائية وبرنامج واضح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала