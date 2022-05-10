https://arabic.sputniknews.com/20220510/لجنة-العفو-الرئاسي-في-مصر-تعلن-اقتراب-إصدار-قائمة-تتضمن-عشرات-السجناء-السياسيين-1062068398.html

لجنة العفو الرئاسي في مصر تعلن اقتراب إصدار قائمة تتضمن عشرات السجناء السياسيين

لجنة العفو الرئاسي في مصر تعلن اقتراب إصدار قائمة تتضمن عشرات السجناء السياسيين

أعلنت لجنة العفو الرئاسي المشكلة لإعادة دراسة ملفات المسجونين عن قرب صدور قائمة بالعفو تتضمن عشرات الحالات التي تلقتها اللجنة الفترة الماضية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T16:26+0000

2022-05-10T16:26+0000

2022-05-10T16:26+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن اللجنة، اليوم الثلاثاء: "تعلن لجنة العفو الرئاسى عن قرب إصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية".كما رحب بيان اللجنة بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية أبريل/نيسان الماضي مع المعارضة والقوى المدنية، كما أعلنت مشاركتها في هذا الحوار الوطني.وتضم لجنة العفو الرئاسي نوابا وعددا من الشخصيات العامة، وتشمل مهام عملها إعادة دراسات ملفات السجناء الذين يقدم بشأنهم طلبات، خاصة هؤلاء المسجونين على ذمة قضايا تصنف قضايا رأي أو قضايا سياسية، تقدم اللجنة قوائم إلى الجهات المختصة، دون أن يكون لها سلطة إصدار قرار.وأعلن الرئيس السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو السياسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، كما دعا إلى حوار سياسي مع قوى المعارضة المصرية، وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة هذا الحوار.ورغم ترحيب قوي سياسية مصرية معارضة بهذا الحوار، إلا أنهم أصدروا بيانا، في وقت سابق، من الأسبوع الحالي تضمن عدة اشتراطات لقبول الحوار، أبرزها أن يكون تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية مباشرة، وأن ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة ويستمر حتى يتم الاتفاق على نتائج نهائية وبرنامج واضح.

https://arabic.sputniknews.com/20220430/لجنة-العفو-الرئاسي-عن-المحبوسين-في-مصر-تعلن-إعداد-قائمة-جديدة-بمناسبة-عيد-الفطر-1061768821.html

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