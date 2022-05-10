https://arabic.sputniknews.com/20220510/لوحة-مارلين-مونرو-أغلى-لوحة-فنية-في-القرن-العشرين-1062071627.html
لوحة مارلين مونرو.. أغلى لوحة فنية في القرن العشرين
لوحة مارلين مونرو.. أغلى لوحة فنية في القرن العشرين
حطمت صورة فنان البوب آندي وارهول لمارلين مونرو، إحدى أشهر صوره، الأرقام القياسية بعد بيعها بمبلغ 195 مليون دولار في نيويورك في أقل من أربع دقائق على انطلاق... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T17:55+0000
2022-05-10T17:55+0000
2022-05-10T17:55+0000
العالم
مارلين مونرو
دار مزادات كريستيز
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وأصبحت صورة وارهول لمارلين مونرو التي رسمها عام 1964 بعد وفاة نجمة الفيلم بعامين، والتي تحمل اسم "شوت سيج بلو مارلين"، أغلى قطعة فنية في القرن العشرين تم بيعها على الإطلاق، وذلك بعد بيعها في المزاد العلني، أمس الاثنين، مقابل 195 مليون دولار، بحسب صحيفة "الغارديان".ووفقا للتقارير، تمت عملية البيع لصالح لاري غاغوسيان، وهو تاجر قطع فنية أمريكي وصاحب سلسلة صالات عرض، إذ تأتي أهمية اللوحة كونها واحدة من سلسلة من اللوحات التي رسمها وارهول لمونرو بعد وفاتها.وقال أليكس روتر، رئيس مجلس إدارة فن القرنين العشرين والحادي والعشرين في دار كريستيز،إن "(لوحة) "شوت سيج بلو مارلين" هي القمة المطلقة لموسيقى البوب الأمريكية"، مضيفا أن "اللوحة تتجاوز نوع البورتريه، وتجسد فن وثقافة القرن العشرين".ووفقا لعملية البيع هذه، استطاعت لوحة مونرو تحطيم الرقم القياسيّ السابق للأعمال الفنيّة من القرن العشرين، متجاوزة بذلك لوحة "نساء الجزائر" لبابلو بيكاسو، التي بيعت مقابل 179.4 مليون دولار في مايو/ أيّار 2015.وكانت داركريستيز للمزاد العلني قد أعلنت أنها تسعى إلى تحقيق رقم قياسي جديد لفن القرن العشرين ببيع لوحة لمارلين مونرو للفنان آندي وارهول، بمبلغ قد يصل إلى 200 مليون دولار، في مايو/أيارالجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/توقعات-بيع-لوحة-لمارلين-مونرو-بـ-200-مليون-دولار-1060292836.html
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العالم, مارلين مونرو, دار مزادات كريستيز
لوحة مارلين مونرو.. أغلى لوحة فنية في القرن العشرين
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حطمت صورة فنان البوب آندي وارهول لمارلين مونرو، إحدى أشهر صوره، الأرقام القياسية بعد بيعها بمبلغ 195 مليون دولار في نيويورك في أقل من أربع دقائق على انطلاق المزاد.
وأصبحت صورة وارهول لمارلين مونرو التي رسمها عام 1964 بعد وفاة نجمة الفيلم بعامين، والتي تحمل اسم "شوت سيج بلو مارلين"، أغلى قطعة فنية في القرن العشرين تم بيعها على الإطلاق، وذلك بعد بيعها في المزاد العلني، أمس الاثنين، مقابل 195 مليون دولار، بحسب صحيفة "الغارديان
".
ووفقا للتقارير، تمت عملية البيع لصالح لاري غاغوسيان، وهو تاجر قطع فنية أمريكي وصاحب سلسلة صالات عرض، إذ تأتي أهمية اللوحة كونها واحدة من سلسلة من اللوحات التي رسمها وارهول لمونرو بعد وفاتها.
وقال أليكس روتر، رئيس مجلس إدارة فن القرنين العشرين والحادي والعشرين في دار كريستيز،إن "(لوحة) "شوت سيج بلو مارلين" هي القمة المطلقة لموسيقى البوب الأمريكية"، مضيفا أن "اللوحة تتجاوز نوع البورتريه، وتجسد فن وثقافة القرن العشرين".
ووفقا لعملية البيع هذه، استطاعت لوحة مونرو تحطيم الرقم القياسيّ السابق للأعمال الفنيّة من القرن العشرين، متجاوزة بذلك لوحة "نساء الجزائر" لبابلو بيكاسو، التي بيعت مقابل 179.4 مليون دولار في مايو/ أيّار 2015.
وكانت داركريستيز للمزاد العلني قد أعلنت أنها تسعى إلى تحقيق رقم قياسي جديد لفن القرن العشرين
ببيع لوحة لمارلين مونرو للفنان آندي وارهول، بمبلغ قد يصل إلى 200 مليون دولار، في مايو/أيارالجاري.