https://arabic.sputniknews.com/20220510/مسؤول-تركي-عودة-اللاجئين-يجب-أن-تكون-جزءا-من-حل-الأزمة-السورية-1062070834.html
مسؤول تركي: عودة اللاجئين يجب أن تكون جزءا من حل الأزمة السورية
مسؤول تركي: عودة اللاجئين يجب أن تكون جزءا من حل الأزمة السورية
أكد نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ضرورة أن يصبح تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، جزءا لا يتجزأ من جهود حل الأزمة السورية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T17:09+0000
2022-05-10T17:09+0000
2022-05-10T17:09+0000
أخبار تركيا اليوم
أوضاع اللاجئين
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جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أثناء مشاركته في مؤتمر بروكسل السادس الخاص بدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال المسؤول التركي إن الأوضاع في سوريا لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ للسلم والاستقرار العالمي.اعتبر أن التوصل لحلول سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية للأزمة السورية أصبح أكثر إلحاحا وأهمية.وحذر من أن التأخر في إيجاد حل فعال للأسباب الجذرية للأزمة السورية، ستكون له تداعيات أكثر حدة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن بلاده تخطط لبناء 200 ألف منزل في 13 منطقة شمالي سوريا لتوطين المهاجرين السوريين.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/أكار-يبحث-مع-نظيره-الأوكراني-تأمين-عودة-طائرتي-شحن-إلى-تركيا-1062051703.html
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أخبار تركيا اليوم, أوضاع اللاجئين
مسؤول تركي: عودة اللاجئين يجب أن تكون جزءا من حل الأزمة السورية
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أكد نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ضرورة أن يصبح تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، جزءا لا يتجزأ من جهود حل الأزمة السورية.
جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أثناء مشاركته في مؤتمر بروكسل السادس الخاص بدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال المسؤول التركي إن الأوضاع في سوريا لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ للسلم والاستقرار العالمي.
اعتبر أن التوصل لحلول سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية للأزمة السورية أصبح أكثر إلحاحا وأهمية.
وحذر من أن التأخر في إيجاد حل فعال للأسباب الجذرية للأزمة السورية، ستكون له تداعيات أكثر حدة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن بلاده تخطط لبناء 200 ألف منزل في 13 منطقة شمالي سوريا لتوطين المهاجرين السوريين.