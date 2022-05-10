عربي
الدفاع الروسية تكشف عن "كارثة أوكرانية" بعد محاولة الأخيرة احتلال جزيرة زميني
https://arabic.sputniknews.com/20220510/مسؤول-تركي-عودة-اللاجئين-يجب-أن-تكون-جزءا-من-حل-الأزمة-السورية-1062070834.html
مسؤول تركي: عودة اللاجئين يجب أن تكون جزءا من حل الأزمة السورية
مسؤول تركي: عودة اللاجئين يجب أن تكون جزءا من حل الأزمة السورية
أكد نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ضرورة أن يصبح تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، جزءا لا يتجزأ من جهود حل الأزمة السورية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T17:09+0000
2022-05-10T17:09+0000
أخبار تركيا اليوم
أوضاع اللاجئين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102872/01/1028720148_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_be9857304dbc4c7333925162bf895aa4.jpg
جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أثناء مشاركته في مؤتمر بروكسل السادس الخاص بدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال المسؤول التركي إن الأوضاع في سوريا لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ للسلم والاستقرار العالمي.اعتبر أن التوصل لحلول سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية للأزمة السورية أصبح أكثر إلحاحا وأهمية.وحذر من أن التأخر في إيجاد حل فعال للأسباب الجذرية للأزمة السورية، ستكون له تداعيات أكثر حدة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن بلاده تخطط لبناء 200 ألف منزل في 13 منطقة شمالي سوريا لتوطين المهاجرين السوريين.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/أكار-يبحث-مع-نظيره-الأوكراني-تأمين-عودة-طائرتي-شحن-إلى-تركيا-1062051703.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102872/01/1028720148_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_d6643e87a735bf6ab0fd688269b2f6f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أوضاع اللاجئين

مسؤول تركي: عودة اللاجئين يجب أن تكون جزءا من حل الأزمة السورية

17:09 GMT 10.05.2022
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDISمخيم لاجئين سوريين
مخيم لاجئين سوريين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
تابعنا عبرTelegram
أكد نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ضرورة أن يصبح تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، جزءا لا يتجزأ من جهود حل الأزمة السورية.
جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أثناء مشاركته في مؤتمر بروكسل السادس الخاص بدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
أكار يبحث مع نظيره الأوكراني تأمين عودة طائرتي شحن إلى تركيا
08:58 GMT
وقال المسؤول التركي إن الأوضاع في سوريا لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ للسلم والاستقرار العالمي.
اعتبر أن التوصل لحلول سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية للأزمة السورية أصبح أكثر إلحاحا وأهمية.
وحذر من أن التأخر في إيجاد حل فعال للأسباب الجذرية للأزمة السورية، ستكون له تداعيات أكثر حدة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن بلاده تخطط لبناء 200 ألف منزل في 13 منطقة شمالي سوريا لتوطين المهاجرين السوريين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:21 GMTУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала