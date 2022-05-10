https://arabic.sputniknews.com/20220510/مع-اقتراب-الصيف-أسوأ-6-مشروبات-تسبب-الجفاف-1062052722.html

مع اقتراب الصيف... أسوأ 6 مشروبات تسبب الجفاف

مع اقتراب الصيف... أسوأ 6 مشروبات تسبب الجفاف

مع اقتراب فصل الصيف، وأهمية الحفاظ على جسمك رطبا، حذر خبراء تغذية من أن هناك مشروبات شائعة يمكن على العكس من ذلك أن تسبب جفاف الجسم، وتستنزف الماء مباشرة منه،... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T09:46+0000

2022-05-10T09:46+0000

2022-05-10T09:46+0000

الصحة

القهوة

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ورغم التوصيات المتكررة بزيادة شرب الماء خلال فصل الصيف، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من مشروبات بعينها يمكن أن تسبب الجفاف، بحسب Eat This, Not That.1.الكحولالكحول يستنزف الماء مباشرة من جسمك، وعلى هذا النحو، تعتبر البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية من أكثر المشروبات التي تسبب الجفاف.تقول إخضائية التغذية ناتالي كلير إن الكحول مدر للبول، لذلك فإنه يجعل الجسم يزيل السوائل من الدم بسرعة أكبر بكثير من السوائل الأخرى، مضيفة: "يتداخل الكحول مع الآلية التي تنظم الماء في أجسامنا".وتوضح أن جرعة من الخمور أوزجاجة بيرة واحدة أو كأسا من النبيذ ستجعل جسمك يفرز 120 ملليترا إضافيا من البول بالإضافة إلى إخراج البول الطبيعي.على سبيل المثال، عندما تشرب 200 ملليتر من الماء، فإن جسمك سوف يفرز 200 ملليتر من البول. ومع ذلك، عندما تستهلك 200 ملليتر من الجعة، سوف يفرز جسمك 320 ملليترا من البول.توصي كلير من يشربون الكحول، بشرب الكثير من الماء للحفاظ على حالة الترطيب المناسبة.2. المشروبات الغازيةإذا كنت بحاجة إلى البقاء رطبا، فقد ترغب في التفكير مرة أخرى لدى تناولك المشروبات الغازية الباردة في أجواء الصيف الحارة.تقول كلير: "إن شرب المشروبات المحلاة والسكرية يمكن أن يجعلك تشعر بالعطش أكثر من المعتاد".وتتابع: "بطبيعة الحال، سيزيد ذلك من مستويات السكر في الدم. عندما يرتفع سكر الدم أو الجلوكوز في الدم، يسحب الجسم الماء من خلايانا في محاولة لاستعادة مستويات السكر الطبيعية في الدم".وتضيف: "عندما تفقد الخلايا الماء، يتم إرسال إشارة إلى الدماغ بأن الجسم يحتاج إلى المزيد من الماء، مما يؤدي إلى زيادة العطش. يزيد السكر من احتياجات الجسم من الماء من أجل استقلاب السكر. في حين أن هذه المشروبات قد يكون مذاقها منعشا، تذكر أنها يمكن أن تسهم في الجفاف".3. العصائرتقول مريم عيد غخصائية التغذية: "حتى العصائر التي تحتوي على الفاكهة يمكن أن تسبب الجفاف".وتضيف: "قد يتفاجأ بعض الناس بمعرفة التأثيرات المجففة لعصائر الفاكهة. فبينما قد يكون تناولها مرطبا بكميات أقل، فإن الإفراط في استهلاكها يمكن أن يكون مرهقا للجسم".وتوضح أنه "عندما يتم معالجة الفاكهة وصولا إلى عصائر الفاكهة، يتم تجريد غالبية عناصرها الغذائية وتبقى السكريات"."هذه السكريات تعمل بشكل مشابه لسكر المائدة العادي في الدم. عندما يتم استهلاك المشروبات السكرية بكثرة، يهبط السكر بسرعة في مجرى الدم ويؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. هذا الارتفاع السريع في نسبة السكر في الدم ينبه الجسم لتشغيل جميع آليات خفض السكر في الدم، بما في ذلك إفراز السكر في البول"، تضيف عيد، مؤكدة أن الأمر يتفاقم أكثر بشكل خاص إذا كنت تشرب العصائر المحلاة على معدة فارغة.4. القهوةبحسب خبيرة التغذية تريستا بييست "شرب القهوة في فترة ما بعد الظهر يمكن أن يفعل بجسمك وصحتك أكثر من مجرد إبقائك مستيقظا في المساء".وتقول: "القهوة والكافيين لهما سمعة سيئة لأنهما يؤديان إلى حالة من الجفاف، ولكن العامل الرئيسي هو تناول الماء. يجب على أي شخص يفكر في تقليل تناول القهوة أو الكافيين أن يقيّم أولا كمية الماء التي يستهلكها. يمكن تحقيق توازن آمن وصحي بين المشروبين. وكقاعدة عامة لمنع الجفاف، ستحتاج إلى شرب كوب من الماء مع كل فنجان قهوة أو مشروب يحتوي على كافيين".5. مشروبات الطاقةتماما مثل المشروبات الغازية، تحتوي مشروبات الطاقة على السكر، ولكنها تحتوي أيضا على مادة الكافيين والمواد الكيميائية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف على المدى الطويل.تقول أخصائية التغذية جونا بورديوس: "وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لا يمكن أن تسبب مشروبات الطاقة آثارا صحية ضارة فحسب، بل يمكن أن تسبب الجفاف أيضا".وتضيف: "هذا لأن مشروبات الطاقة تحتوي عادة على كميات عالية من الكافيين والسكر والمواد الكيميائية والمواد المضافة الأخرى".في مراجعة منهجية حديثة وتحليل تلوي نُشر في Sports Health، نظر الباحثون في إمكانية حدوث آثار ضارة لاستهلاك مشروبات الطاقة، وقاموا بمراجعة 32 الدراسات التي أجريت على 96549 مشاركا ووجدت العديد من الآثار بما في ذلك زيادة التبول - والتي كانت أكثر الأحداث المتعلقة بالكلى التي تم الإبلاغ عنها بشكل متكرر.6. الشاي المثلجلا شيء يبدو منعشا مثل شرب كوب كبير وبارد من الشاي المثلج على الشرفة خلال يوم صيفي حار. في حين أن هذه الصورة الذهنية تبدو مذهلة، إلا أن الواقع قد يجعلك تشعر بالجفاف أكثر مما كنت تتوقع.تقول خبيرة التغذية شينا جاراميلو: "المشروبات التي تحتوي على السكر والكافيين ستبب لك الجفاف عادة. بعض المشروبات التي قد لا يتوقع الناس أنها تسبب الجفاف هي مشروبات مثل الشاي المثلج. ترتبط هذه المشروبات في كثير من الأحيان بكونها تروي العطش ولكنها في الواقع قد تؤدي إلى الحاجة إلى مزيد من الماء".

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الصحة, القهوة