عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220510/وزير-الخارجية-الإسباني-يثمن-جهود-المغرب-في-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية-والإرهاب--1062078306.html
وزير الخارجية الإسباني يثمن جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب
وزير الخارجية الإسباني يثمن جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن التقارب بين بلاده والمغرب جميع المجالات. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T21:01+0000
2022-05-10T21:01+0000
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101557/93/1015579368_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_a81e6a9a7189eedda69f202bd0c2c7ca.jpg
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أضاف ألباريس خلال ندوة صحفية مع نظيره المغربي على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" المنعقد بمدينة مراكش المغربية، إن إسبانيا تريد تعميق العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين البلدين نهاية العام يمثل قفزة نوعية في العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وأكد خوسيه دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي للصحراء. لافتا إلى أن دينامية العمل في مختلف القضايا المشتركة تسير بشكل جيد بما في ذلك استئناف "عملية مرحبا"، وكذلك فيما يتعلق باللجنة المعنية بالحدود.وأشار إلى أن المغرب يتحول إلى سوق لإسبانيا في الخارج، خاصة أن مدريد هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب على مستوى العالم.وثمن وزير الخارجية الإسباني جهود المغرب التي يقوم بها في إطار مكافخحة الهجرة غير الشرعية، وما ترتب عليها من الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية لجزر الكناري، وكذلك تراجع الأعداد التي كانت تذهب لإسبانيا. مشيدا بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، وأنه يؤكد على الدور الذي يقوم به المغرب في هذا الإطار.فيما لفت بوريطة إلى أن المغرب يريد استمرار التنسيق مع إسبانيا في القضايا الإقليمية ومنطقة الساحل، مع التأكيد على أن العلاقة بين البدين ليست ضد أي أحد، ولكنها في إطار تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين البلدين، حسب قوله.يحتضن المغرب الأربعاء اجتماعا للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، بدعوة من وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والأمريكي أنتوني بلينكن.يعقد الاجتماع في مدينة مراكش المغربية، ويحضره ممثلون عن أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، حيث يبحثون سبل مواجهة التهديدات التي تطرحها إعادة تموقع التنظيم بالقارة السمراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/المغرب-وإسبانيا-يتفقان-على-عبور-المهاجرين-بعد-أشهر-من-الخلاف-1061885575.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101557/93/1015579368_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_c1ff4d88c327c962fdb5c9afa19f7b36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم

وزير الخارجية الإسباني يثمن جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب

21:01 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من الشرق الأوسط
لاجئون من الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن التقارب بين بلاده والمغرب جميع المجالات.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أضاف ألباريس خلال ندوة صحفية مع نظيره المغربي على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" المنعقد بمدينة مراكش المغربية، إن إسبانيا تريد تعميق العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.
وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين البلدين نهاية العام يمثل قفزة نوعية في العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأكد خوسيه دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي للصحراء. لافتا إلى أن دينامية العمل في مختلف القضايا المشتركة تسير بشكل جيد بما في ذلك استئناف "عملية مرحبا"، وكذلك فيما يتعلق باللجنة المعنية بالحدود.
وأشار إلى أن المغرب يتحول إلى سوق لإسبانيا في الخارج، خاصة أن مدريد هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب على مستوى العالم.
وثمن وزير الخارجية الإسباني جهود المغرب التي يقوم بها في إطار مكافخحة الهجرة غير الشرعية، وما ترتب عليها من الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية لجزر الكناري، وكذلك تراجع الأعداد التي كانت تذهب لإسبانيا. مشيدا بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، وأنه يؤكد على الدور الذي يقوم به المغرب في هذا الإطار.
لاجئون من الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
المغرب وإسبانيا يتفقان على عبور المهاجرين بعد أشهر من الخلاف
5 مايو, 16:24 GMT
فيما لفت بوريطة إلى أن المغرب يريد استمرار التنسيق مع إسبانيا في القضايا الإقليمية ومنطقة الساحل، مع التأكيد على أن العلاقة بين البدين ليست ضد أي أحد، ولكنها في إطار تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين البلدين، حسب قوله.
يحتضن المغرب الأربعاء اجتماعا للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، بدعوة من وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والأمريكي أنتوني بلينكن.
يعقد الاجتماع في مدينة مراكش المغربية، ويحضره ممثلون عن أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، حيث يبحثون سبل مواجهة التهديدات التي تطرحها إعادة تموقع التنظيم بالقارة السمراء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала