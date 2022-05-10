https://arabic.sputniknews.com/20220510/وزير-الدفاع-التركي-نأمل-نجاح-صفقة-مقاتلات-إف-16-مع-واشنطن---1062065486.html

وزير الدفاع التركي: نأمل نجاح صفقة مقاتلات "إف-16" مع واشنطن

وزير الدفاع التركي: نأمل نجاح صفقة مقاتلات "إف-16" مع واشنطن

عبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده لموافقة واشنطن على تزويدها بمقاتلات "إف-16" الجديدة. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T15:05+0000

2022-05-10T15:05+0000

2022-05-10T15:05+0000

أخبار تركيا اليوم

إف 16

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أنقرة - سبوتنيك. وقال وزير الدفاع التركي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت خطابا إلى الكونغرس في مارس/ آذار، بشأن هذه المسألة.ومع ذلك، لا يزال موقف واشنطن النهائي غير واضح، بحسب الوزير التركي.وأضاف أكار: "هذه عملية طويلة. نأمل أن تكون النتيجة إيجابية. هل من الممكن أن نحصل على نتيجة إيجابية بشأن قضية مقاتلات إف-16؟ هذا ممكن... لكن هل هذا مؤكد؟ لا. نحن نتابع التطورات عن كثب".وتابع: "إذا تمكنا من شراء مقاتلات إف-16 الجديد ستمثل دعما لقواتنا الجوية حتى ننتج مقاتلاتنا الوطنية".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أفادت وسائل إعلام تركية، بأن الولايات المتحدة قد توافق على طلب تركيا شراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية، وذلك في إطار تعزيز تواجد شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في البحر الأسود.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعده بأنه سيبذل كل الجهود لإقناع الكونغرس الأمريكي لبيع مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى تركيا.

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أخبار تركيا اليوم, إف 16