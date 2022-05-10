https://arabic.sputniknews.com/20220510/وزير-الطاقة-الإماراتي-مقاطعة-أحد-مصادر-الطاقة-العالمية-مخاطرة-في-ظل-أزمة-الإمدادات-1062055955.html

وزير الطاقة الإماراتي: مقاطعة أحد مصادر الطاقة العالمية "مخاطرة" في ظل أزمة الإمدادات

وزير الطاقة الإماراتي: مقاطعة أحد مصادر الطاقة العالمية "مخاطرة" في ظل أزمة الإمدادات

اعتبر وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن مقاطعة أحد مصادر الطاقة العالمية يعتبر فكرة غير راجحة، في ظل الأزمة العالمية للطاقة. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T11:13+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المزروعي، في تصريحات على هامش مؤتمر المرافق العالمي بأبو ظبي، اليوم الثلاثاء، نقلا عن صحيفة البيان الإماراتية، "فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك"، مشددا على أن المسائل السياسية لا يتم طرحها للنقاش داخل اجتماعات مجموعة أوبك بلس، مؤكدا عدم انحياز أبو ظبي لأي طرف.وفي الجلسة الحوارية بعنوان، "الموازنة بين إزالة الكربون وأمن الطاقة" ضمن جلسات المؤتمر، أكد الوزير أن "الأرقام تظهر أن سوق النفط الخام متوازنة، مشيراً إلى أن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين".ونقلت شبكة اقتصاد الشرق التابعة لبلومبرغ، قول المزروعي، ردا على سؤال حول مشروع قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط المعروف باسم نوبك، حيث رجح أنه "ليس من الحكمة طرح هذا القانون في الوقت الحالي".فيما أفاد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في الجلسة نفسها، عبر تصريحات نقلتها قناة العربية، بأن العالم بحاجة إلى الانتباه لواقع قائم يتمثل في نفاذ قدرات إنتاج الطاقة على جميع المستويات، وتساءل: "لماذا ينصب التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على أسعار البنزين أو الديزل أو غيرهما؟".يذكر أن المؤتمر العالمي للمرافق يقدم منصة استثنائية للجهات الفاعلة في قطاعي الطاقة والمياه على مستوى العالم، لبحث التوجهات والتقنيات والابتكارات التي تؤثر على مستويات الطلب المستقبلية على إمدادات المياه ومصادر الطاقة عالمياً، وسط حضور دولي واسع من قادة وخبراء القطاع. ويشهد العالم أزمة في الحصول على موارد الطاقة تزامنا مع الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لنزع السلاح من كييف، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد. وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً كبيراً، خلال الأيام الماضية؛ تزامناً مع تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتوتر المتزايد بين الدول الغربية وموسكو، المترافق مع عقوبات غربية غير مسبوقة على روسيا.

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