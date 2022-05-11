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https://arabic.sputniknews.com/20220511/ألمانيا-تقر-بزيادة-تكلفة-السلع-والخدمات-إلى-مستوى-هو-الأعلى-منذ-أربعة-عقود-1062096122.html
ألمانيا تقر بزيادة تكلفة السلع والخدمات إلى مستوى هو الأعلى منذ أربعة عقود
ألمانيا تقر بزيادة تكلفة السلع والخدمات إلى مستوى هو الأعلى منذ أربعة عقود
أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، اليوم الأربعاء أن تكلفة السلع والخدمات في البلاد تنمو بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T11:03+0000
2022-05-11T11:03+0000
العالم
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وجاءت تصريحات الوزير الألماني خلال مؤتمره الصحفي قال خلاله إن "تكلفة العديد من السلع والخدمات تنمو بالسرعة التي لم تتم ملاحظتها منذ أربعة عقود".وأضاف الوزير أن تزايد الأسعار مرتبط بأسعار السوق العالمية، حيث تتأثر السلع بالسوق والعرض والطلب العالمي الحاصل خصوصا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا والمتغيرات التي يشهدها العالم ككل.وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني "ديستاتيس" إن "التضخم السنوي في ألمانيا صعد من 7.3% إلى 7.4% في أبريل/نيسان الماضي، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا".وتتوافق التقديرات النهائية من قبل "ديستاتيس" مع البيانات الأولية والتوقعات التي نشرت في الشهر الماضي.تم تسجيل أعلى مستوى تاريخي للتضخم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث بلغ 7.3%.
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ألمانيا تقر بزيادة تكلفة السلع والخدمات إلى مستوى هو الأعلى منذ أربعة عقود

11:03 GMT 11.05.2022
© AFP 2022 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، اليوم الأربعاء أن تكلفة السلع والخدمات في البلاد تنمو بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود.
وجاءت تصريحات الوزير الألماني خلال مؤتمره الصحفي قال خلاله إن "تكلفة العديد من السلع والخدمات تنمو بالسرعة التي لم تتم ملاحظتها منذ أربعة عقود".
وأضاف الوزير أن تزايد الأسعار مرتبط بأسعار السوق العالمية، حيث تتأثر السلع بالسوق والعرض والطلب العالمي الحاصل خصوصا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا والمتغيرات التي يشهدها العالم ككل.
وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني "ديستاتيس" إن "التضخم السنوي في ألمانيا صعد من 7.3% إلى 7.4% في أبريل/نيسان الماضي، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا".
وتتوافق التقديرات النهائية من قبل "ديستاتيس" مع البيانات الأولية والتوقعات التي نشرت في الشهر الماضي.
تم تسجيل أعلى مستوى تاريخي للتضخم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث بلغ 7.3%.
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