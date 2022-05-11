https://arabic.sputniknews.com/20220511/إدارة-بايدن-تطلب-من-الكونغرس-الموافقة-على-صفقة-أسلحة-جديدة-مع-تركيا-1062114950.html

إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على صفقة أسلحة جديدة مع تركيا

إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على صفقة أسلحة جديدة مع تركيا

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونغرس إعطاء الضوء الأخضر لبيع أسلحة ومعدات لمقاتلات من طراز F-16 تمتلكها... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T16:14+0000

2022-05-11T16:14+0000

2022-05-11T16:14+0000

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جو بايدن

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أخبار تركيا اليوم

صفقة أسلحة

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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فإن طلب إدارة بايدن، الذي من شأنه أن يزود تركيا بالصواريخ والرادار والإلكترونيات لأسطولها من طراز F-16، قد يكون أيضًا خطوة لقياس الدعم الحالي للكونغرس لبيع 40 طائرة F-16 جديدة منفصلة إلى تركيا.ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، فقد أثارت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، غضب بعض المسؤولين في واشنطن بسبب علاقاتها مع روسيا، حيث أنه يُنظر إلى تلك الصفقة على أنها طريقة محتملة لنزع فتيل سنوات من التوتر ومنع تركيا من التقرب من روسيا والصين.وكانت تركيا قد استضافت مؤخرا محادثات سلام بين مسؤولين روس وأوكرانيين في إسطنبول في محاولة لحل النزاع، في حين أنها في الوقت نفسه، قامت بتزويد القوات الأوكرانية بطائرات بدون طيار للمساعدة في قتالها.

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العالم, جو بايدن, الكونغرس الأمريكي, أخبار تركيا اليوم, صفقة أسلحة