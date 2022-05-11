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إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على صفقة أسلحة جديدة مع تركيا
إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على صفقة أسلحة جديدة مع تركيا
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونغرس إعطاء الضوء الأخضر لبيع أسلحة ومعدات لمقاتلات من طراز F-16 تمتلكها... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T16:14+0000
2022-05-11T16:14+0000
العالم
جو بايدن
الكونغرس الأمريكي
أخبار تركيا اليوم
صفقة أسلحة
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فإن طلب إدارة بايدن، الذي من شأنه أن يزود تركيا بالصواريخ والرادار والإلكترونيات لأسطولها من طراز F-16، قد يكون أيضًا خطوة لقياس الدعم الحالي للكونغرس لبيع 40 طائرة F-16 جديدة منفصلة إلى تركيا.ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، فقد أثارت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، غضب بعض المسؤولين في واشنطن بسبب علاقاتها مع روسيا، حيث أنه يُنظر إلى تلك الصفقة على أنها طريقة محتملة لنزع فتيل سنوات من التوتر ومنع تركيا من التقرب من روسيا والصين.وكانت تركيا قد استضافت مؤخرا محادثات سلام بين مسؤولين روس وأوكرانيين في إسطنبول في محاولة لحل النزاع، في حين أنها في الوقت نفسه، قامت بتزويد القوات الأوكرانية بطائرات بدون طيار للمساعدة في قتالها.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/أردوغان-وبوتين-يناقشان-عملية-تبادل-المعتقلين-التي-جرت-بين-روسيا-وأمريكا-في-تركيا-1061700333.html
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العالم, جو بايدن, الكونغرس الأمريكي, أخبار تركيا اليوم, صفقة أسلحة

إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على صفقة أسلحة جديدة مع تركيا

16:14 GMT 11.05.2022
© Fotolia / Vichie81الكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Fotolia / Vichie81
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أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونغرس إعطاء الضوء الأخضر لبيع أسلحة ومعدات لمقاتلات من طراز F-16 تمتلكها تركيا.
واشنطن – سبوتنيك. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فإن طلب إدارة بايدن، الذي من شأنه أن يزود تركيا بالصواريخ والرادار والإلكترونيات لأسطولها من طراز F-16، قد يكون أيضًا خطوة لقياس الدعم الحالي للكونغرس لبيع 40 طائرة F-16 جديدة منفصلة إلى تركيا.
أردوغان وبوتين (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
أردوغان وبوتين يناقشان عملية تبادل المعتقلين التي جرت بين روسيا وأمريكا في تركيا
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ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، فقد أثارت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، غضب بعض المسؤولين في واشنطن بسبب علاقاتها مع روسيا، حيث أنه يُنظر إلى تلك الصفقة على أنها طريقة محتملة لنزع فتيل سنوات من التوتر ومنع تركيا من التقرب من روسيا والصين.
وكانت تركيا قد استضافت مؤخرا محادثات سلام بين مسؤولين روس وأوكرانيين في إسطنبول في محاولة لحل النزاع، في حين أنها في الوقت نفسه، قامت بتزويد القوات الأوكرانية بطائرات بدون طيار للمساعدة في قتالها.
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