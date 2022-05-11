https://arabic.sputniknews.com/20220511/إيران-تعتقل-مواطنين-أوروبيين-بتهمة-التحريض-على-ارتكاب-أعمال-شغب-في-البلاد-1062088930.html
إيران تعتقل مواطنين أوروبيين بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال شغب في البلاد
إيران تعتقل مواطنين أوروبيين بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال شغب في البلاد
أعلنت العلاقات العامة في وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال مواطنين أوروبيين اثنين بعد اتهامهما بمحاولة زعزعة الاستقرار في إيران وخلق أعمال شغب. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T08:51+0000
2022-05-11T08:51+0000
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طهران - سبوتنيك. ووفقا لوكالة "ميزان" الإيرانية، قالت الاستخبارات إن "أوروبيين دخلا البلاد بهدف استغلال مطالب بعض الطبقات والشرائح في البلاد".وأضافت أن "الشخصيين عملا على تغيير اتجاه المطالب العادية إلى فوضى واضطرابات اجتماعية وزعزعة استقرار المجتمع". وأكدت أنه "تم اعتقالهما ويجري التحقيق معهما لتقديمهما للقضاء المختص".كما أشارت إلى أنهما "كانا تحت المراقبة منذ لحظة وصولهما إلى إيران حتى اعتقالهما".
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الحرس-الثوري-العدو-يسعى-للوقيعة-بين-الشعب-والنظام-في-إيران-1062075830.html
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إيران تعتقل مواطنين أوروبيين بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال شغب في البلاد
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أعلنت العلاقات العامة في وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال مواطنين أوروبيين اثنين بعد اتهامهما بمحاولة زعزعة الاستقرار في إيران وخلق أعمال شغب.
طهران - سبوتنيك
. ووفقا لوكالة "ميزان" الإيرانية، قالت الاستخبارات إن "أوروبيين دخلا البلاد بهدف استغلال مطالب بعض الطبقات والشرائح في البلاد".
وأضافت أن "الشخصيين عملا على تغيير اتجاه المطالب العادية إلى فوضى واضطرابات اجتماعية وزعزعة استقرار المجتمع".
وأكدت أنه "تم اعتقالهما ويجري التحقيق معهما لتقديمهما للقضاء المختص".
وأوضحت أنهما "يتبعان لأجهزة استخبارات في دول غربية، ومحترفان في خلق أعمال شغب وعدم الاستقرار".
كما أشارت إلى أنهما "كانا تحت المراقبة منذ لحظة وصولهما إلى إيران
حتى اعتقالهما".