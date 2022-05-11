https://arabic.sputniknews.com/20220511/إيران-تنشر-صورا-جوية-جديدة-لقاعدة-الأسطول-الخامس-الأمريكي-في-البحرين-1062122706.html
إيران تنشر صورا جوية جديدة لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين
إيران تنشر صورا جوية جديدة لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين
بث التلفزيون الإيراني في نشراته الإخبارية صورا جديدة ملتقطة بواسطة قمر صناعي، تتعلق بقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T20:05+0000
2022-05-11T20:05+0000
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إيران
أخبار إيران
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نشرت إيران، اليوم الأربعاء، صورا جديدة تم التقاطها بواسطة أحد أقمارها الصناعية، لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، هو أول من نشر صورا لقاعدة الأسطول الخامس في البحرين.وأمس الثلاثاء نشر بور بصفحته الشخصية على إنستغرام، الصور التي التقطها القمر الصناعي "نور 2" التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري لمنطقتين في إيران (مرودشت في محافظة فارس وخورموج في محافظة بوشهر)، وفق ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.واليوم الأربعاء، بث التلفزيون الإيراني في نشراته الإخبارية صورا جديدة ملتقطة بواسطة القمر الصناعي لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في العاصمة البحرينية المنامة.وقال مراقبون إن دقة الصور الملتقطة قد تصل إلى 30 مترا، كما ذكرت وكالة "فارس" أن الصور التي تم نشرها اليوم، عالية الجودة "مما يدل على أن جودة صور هذا القمر الصناعي أعلى بكثير من الرقم المذكور أعلاه".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/قمر-صناعي-إيراني-يلتقط-صور-دقيقة-لقاعدة-الأسطول-الأمريكي-في-البحرين-فيديو-1062089826.html
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إيران, أخبار إيران
إيران تنشر صورا جوية جديدة لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين
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بث التلفزيون الإيراني في نشراته الإخبارية صورا جديدة ملتقطة بواسطة قمر صناعي، تتعلق بقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.
نشرت إيران، اليوم الأربعاء، صورا جديدة تم التقاطها بواسطة أحد أقمارها الصناعية، لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني
عيسى زارع بور، هو أول من نشر صورا لقاعدة الأسطول الخامس في البحرين.
وأمس الثلاثاء نشر بور بصفحته الشخصية على إنستغرام، الصور التي التقطها القمر الصناعي "نور 2" التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري لمنطقتين في إيران (مرودشت في محافظة فارس وخورموج في محافظة بوشهر)، وفق ما أفادت وكالة "فارس
" الإيرانية.
واليوم الأربعاء، بث التلفزيون الإيراني في نشراته الإخبارية صورا جديدة ملتقطة بواسطة القمر الصناعي لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في العاصمة البحرينية المنامة.
وقال مراقبون إن دقة الصور الملتقطة قد تصل إلى 30 مترا، كما ذكرت وكالة "فارس" أن الصور التي تم نشرها اليوم، عالية الجودة "مما يدل على أن جودة صور هذا القمر الصناعي أعلى بكثير من الرقم المذكور أعلاه".