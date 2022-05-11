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إيران تنشر صورا جوية جديدة لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين
إيران تنشر صورا جوية جديدة لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين
بث التلفزيون الإيراني في نشراته الإخبارية صورا جديدة ملتقطة بواسطة قمر صناعي، تتعلق بقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T20:05+0000
2022-05-11T20:05+0000
إيران
أخبار إيران
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نشرت إيران، اليوم الأربعاء، صورا جديدة تم التقاطها بواسطة أحد أقمارها الصناعية، لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، هو أول من نشر صورا لقاعدة الأسطول الخامس في البحرين.وأمس الثلاثاء نشر بور بصفحته الشخصية على إنستغرام، الصور التي التقطها القمر الصناعي "نور 2" التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري لمنطقتين في إيران (مرودشت في محافظة فارس وخورموج في محافظة بوشهر)، وفق ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.واليوم الأربعاء، بث التلفزيون الإيراني في نشراته الإخبارية صورا جديدة ملتقطة بواسطة القمر الصناعي لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في العاصمة البحرينية المنامة.وقال مراقبون إن دقة الصور الملتقطة قد تصل إلى 30 مترا، كما ذكرت وكالة "فارس" أن الصور التي تم نشرها اليوم، عالية الجودة "مما يدل على أن جودة صور هذا القمر الصناعي أعلى بكثير من الرقم المذكور أعلاه".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/قمر-صناعي-إيراني-يلتقط-صور-دقيقة-لقاعدة-الأسطول-الأمريكي-في-البحرين-فيديو-1062089826.html
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إيران, أخبار إيران

إيران تنشر صورا جوية جديدة لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين

20:05 GMT 11.05.2022
© AP Photo / Staff Sgt. Aaron J. Jenne/U.S. Air Forceقاعدة عسكرية أمريكية
قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Staff Sgt. Aaron J. Jenne/U.S. Air Force
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بث التلفزيون الإيراني في نشراته الإخبارية صورا جديدة ملتقطة بواسطة قمر صناعي، تتعلق بقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.
نشرت إيران، اليوم الأربعاء، صورا جديدة تم التقاطها بواسطة أحد أقمارها الصناعية، لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، هو أول من نشر صورا لقاعدة الأسطول الخامس في البحرين.
وأمس الثلاثاء نشر بور بصفحته الشخصية على إنستغرام، الصور التي التقطها القمر الصناعي "نور 2" التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري لمنطقتين في إيران (مرودشت في محافظة فارس وخورموج في محافظة بوشهر)، وفق ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.
واليوم الأربعاء، بث التلفزيون الإيراني في نشراته الإخبارية صورا جديدة ملتقطة بواسطة القمر الصناعي لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في العاصمة البحرينية المنامة.
الأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وطراد الصواريخ شنسلورسفيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
قمر صناعي إيراني يلتقط صورة دقيقة لقاعدة الأسطول الأمريكي في البحرين... فيديو
09:14 GMT
وقال مراقبون إن دقة الصور الملتقطة قد تصل إلى 30 مترا، كما ذكرت وكالة "فارس" أن الصور التي تم نشرها اليوم، عالية الجودة "مما يدل على أن جودة صور هذا القمر الصناعي أعلى بكثير من الرقم المذكور أعلاه".
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