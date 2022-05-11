الأردن يدين اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
أدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، بأشد العبارات قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين المحتلة.
وغرد الصفدي عبر تويتر بشأن اغتيال أبو عاقلة، قائلا "ندين بأشد العبارات قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين المحتلة"، واصفا الحادث بالجريمة البشعة، وأنه اعتداء صارخ على حرية الصحافة داعيا إلى محاسبة مرتكبيها.
وتابع الصفدي: "رحم الله الفقيدة التي تميزت على مدى السنين صحفية محترفة وصوتا للحقيقة غطت معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، أحر التعازي لذويها ولقناة الجزيرة".
في سياق متصل، دان الصفدي إطلاق النار على الصحفي علي السمودي، متمنيا له الشفاء العاجل، وقال في تغريدة منفصلة: "يجب إطلاق تحقيق فوري وشفاف يفضي إلى معاقبة مرتكبي جريمتي قتل شيرين أبو عاقلة رحمها الله وإطلاق النار على السمودي في جنين المحتلة".
ندين بأشد العبارات قتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين المحتلة جريمة بشعة، واعتداء صارخا على حرية الصحافة يجب محاسبة مرتكبيها. رحم الله الفقيدة التي تميزت على مدى السنين صحافية محترفة وصوتا للحقيقة غطت معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. أحر التعازي لذويها ولقناة الجزيرة— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) May 11, 2022
وفي وقت سابق، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، في بيان شديد اللهجة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها للاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم جنين.
وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن أبو الغيط يدين "بأشد العبارات" مقتل "الصحفية الشهيدة" مراسلة قناة الجزيرة، برصاص القوات الإسرائيلية.
ووصف أبو الغيط الواقعة بأنها "جريمة بشعة" في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مرور الكرام وبما يستوجب تحقيقا شاملا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.