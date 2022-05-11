عربي
سلطات خيرسون تناشد بوتين ضم المدينة إلى روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الأردن-يدين-اغتيال-الإعلامية-الفلسطينية-شيرين-أبو-عاقلة-1062091273.html
الأردن يدين اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
الأردن يدين اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
أدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، بأشد العبارات قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين المحتلة. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:43+0000
2022-05-11T09:43+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996192_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_6240d43d46bb6cff795fc968ac3de7bc.jpg
وغرد الصفدي عبر تويتر بشأن اغتيال أبو عاقلة، قائلا "ندين بأشد العبارات قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين المحتلة"، واصفا الحادث بالجريمة البشعة، وأنه اعتداء صارخ على حرية الصحافة داعيا إلى محاسبة مرتكبيها.وتابع الصفدي: "رحم الله الفقيدة التي تميزت على مدى السنين صحفية محترفة وصوتا للحقيقة غطت معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، أحر التعازي لذويها ولقناة الجزيرة".في سياق متصل، دان الصفدي إطلاق النار على الصحفي علي السمودي، متمنيا له الشفاء العاجل، وقال في تغريدة منفصلة: "يجب إطلاق تحقيق فوري وشفاف يفضي إلى معاقبة مرتكبي جريمتي قتل شيرين أبو عاقلة رحمها الله وإطلاق النار على السمودي في جنين المحتلة".وفي وقت سابق، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، في بيان شديد اللهجة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها للاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم جنين.وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن أبو الغيط يدين "بأشد العبارات" مقتل "الصحفية الشهيدة" مراسلة قناة الجزيرة، برصاص القوات الإسرائيلية.ووصف أبو الغيط الواقعة بأنها "جريمة بشعة" في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مرور الكرام وبما يستوجب تحقيقا شاملا.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996192_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4b583cf19cd7e4fcf4f77f54097c36c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الأردن

الأردن يدين اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

09:43 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، بأشد العبارات قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين المحتلة.
وغرد الصفدي عبر تويتر بشأن اغتيال أبو عاقلة، قائلا "ندين بأشد العبارات قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين المحتلة"، واصفا الحادث بالجريمة البشعة، وأنه اعتداء صارخ على حرية الصحافة داعيا إلى محاسبة مرتكبيها.
وتابع الصفدي: "رحم الله الفقيدة التي تميزت على مدى السنين صحفية محترفة وصوتا للحقيقة غطت معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، أحر التعازي لذويها ولقناة الجزيرة".
في سياق متصل، دان الصفدي إطلاق النار على الصحفي علي السمودي، متمنيا له الشفاء العاجل، وقال في تغريدة منفصلة: "يجب إطلاق تحقيق فوري وشفاف يفضي إلى معاقبة مرتكبي جريمتي قتل شيرين أبو عاقلة رحمها الله وإطلاق النار على السمودي في جنين المحتلة".
وفي وقت سابق، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، في بيان شديد اللهجة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها للاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم جنين.
وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن أبو الغيط يدين "بأشد العبارات" مقتل "الصحفية الشهيدة" مراسلة قناة الجزيرة، برصاص القوات الإسرائيلية.
ووصف أبو الغيط الواقعة بأنها "جريمة بشعة" في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مرور الكرام وبما يستوجب تحقيقا شاملا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала