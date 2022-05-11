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الجيش الإسرائيلي يعلق على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين ويكشف القاتل
الجيش الإسرائيلي يعلق على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين ويكشف القاتل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه عرض على الفلسطينيين فتح تحقيق مشترك حول ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T06:58+0000
2022-05-11T06:58+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "كلا من المشتبه بهم الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي أطلقوا النار في ذلك الوقت، وأثاروا احتمال إصابتها بإطلاق نار فلسطيني".وأضاف أدرعي: "قامت قواتنا بالعمل في مخيم جنين وقرب قرية برقين وفي عدة مناطق أخرى في يهودا والسامرة لاعتقال مطلوبين في الضلوع بأعمال إرهابية. خلال النشاط في مخيم جنين أطلق مخربون فلسطينيون النار بكثافة نحو القوات كما ألقوا العبوات الناسفة حيث ردت القوات بإطلاق نار دون وقوع إصابات في صفوفها".وتابع: "تشير التقديرات الأولية وخلافًا لما ينشر في وسائل الاعلام العربية أن مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قتلت صباح اليوم نتيجة نيران مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين أثناء تغطيتها الاخبارية".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن

الجيش الإسرائيلي يعلق على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين ويكشف القاتل

06:58 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية
عشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه عرض على الفلسطينيين فتح تحقيق مشترك حول ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "كلا من المشتبه بهم الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي أطلقوا النار في ذلك الوقت، وأثاروا احتمال إصابتها بإطلاق نار فلسطيني".
وأضاف أدرعي: "قامت قواتنا بالعمل في مخيم جنين وقرب قرية برقين وفي عدة مناطق أخرى في يهودا والسامرة لاعتقال مطلوبين في الضلوع بأعمال إرهابية. خلال النشاط في مخيم جنين أطلق مخربون فلسطينيون النار بكثافة نحو القوات كما ألقوا العبوات الناسفة حيث ردت القوات بإطلاق نار دون وقوع إصابات في صفوفها".
وتابع: "تشير التقديرات الأولية وخلافًا لما ينشر في وسائل الاعلام العربية أن مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قتلت صباح اليوم نتيجة نيران مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين أثناء تغطيتها الاخبارية".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
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