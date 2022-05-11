الجيش الإسرائيلي يعلق على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين ويكشف القاتل
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه عرض على الفلسطينيين فتح تحقيق مشترك حول ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "كلا من المشتبه بهم الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي أطلقوا النار في ذلك الوقت، وأثاروا احتمال إصابتها بإطلاق نار فلسطيني".
#عاجل عرضت إسرائيل للفلسطينيين فتح تحقيقًا مشتركًا حول ظروف مقتل الصحفية #شيرين_أبو_عاقلة صباح اليوم في مخيم #جنين— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2022
وأضاف أدرعي: "قامت قواتنا بالعمل في مخيم جنين وقرب قرية برقين وفي عدة مناطق أخرى في يهودا والسامرة لاعتقال مطلوبين في الضلوع بأعمال إرهابية. خلال النشاط في مخيم جنين أطلق مخربون فلسطينيون النار بكثافة نحو القوات كما ألقوا العبوات الناسفة حيث ردت القوات بإطلاق نار دون وقوع إصابات في صفوفها".
قامت قواتنا بالعمل في مخيم جنين وقرب قرية برقين وفي عدة مناطق أخرى في يهودا والسامرة لاعتقال مطلوبين في الضلوع بأعمال إرهابية. خلال النشاط في مخيم جنين أطلق مخربون فلسطينيون النار بكثافة نحو القوات كما القوا العبوات الناسفة حيث ردت القوات باطلاق نار دون وقوع إصابات في صفوفها— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2022
وتابع: "تشير التقديرات الأولية وخلافًا لما ينشر في وسائل الاعلام العربية أن مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قتلت صباح اليوم نتيجة نيران مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين أثناء تغطيتها الاخبارية".
#عاجل تشير التقديرات الأولية وخلافًا لما ينشر في وسائل الاعلام العربية أن مراسلة الجزيرة #شيرين_أبو_عاقلة قتلت صباح اليوم نتيجة نيران مسلحين فلسطينيين في مخيم #جنين اثناء تغطيتها الاخبارية.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2022
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.