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https://arabic.sputniknews.com/20220511/الرئاسة-الفلسطينية-جريمة-قتل-الصحفية-شيرين-أبوعاقلة-هي-جزء-من-سياسة-إسرائيل-لطمس-الحقيقة-1062082782.html
الرئاسة الفلسطينية: جريمة قتل الصحفية شيرين أبوعاقلة هي جزء من سياسة إسرائيل لطمس الحقيقة
الرئاسة الفلسطينية: جريمة قتل الصحفية شيرين أبوعاقلة هي جزء من سياسة إسرائيل لطمس الحقيقة
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T06:39+0000
2022-05-11T06:39+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته .وتقدمت الرئاسة، بأحر التعازي والمواساة، إلى عائلة الشهيدة أبو عاقلة وزملائها، سائلة الله عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.كما حيّت الرئاسة الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية العادلة بالرغم من هذا الاستهداف.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحفي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/مقتل-صحفية-فلسطينية-برصاصة-في-الرأس-خلال-تغطيتها-لاقتحام-القوات-الإسرائيلية-لمخيم-جنين-1062081616.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

الرئاسة الفلسطينية: جريمة قتل الصحفية شيرين أبوعاقلة هي جزء من سياسة إسرائيل لطمس الحقيقة

06:39 GMT 11.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته .
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة إسرائيل باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت.
وتقدمت الرئاسة، بأحر التعازي والمواساة، إلى عائلة الشهيدة أبو عاقلة وزملائها، سائلة الله عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
كما حيّت الرئاسة الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية العادلة بالرغم من هذا الاستهداف.
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية مخيم جنين
05:04 GMT
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحفي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
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