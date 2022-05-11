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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الرئيس-الصربي-يعرب-عن-مخاوفه-من-وقف-إمدادات-النفط-والغاز-من-روسيا-بسبب-العقوبات-الجديدة-1062125248.html
الرئيس الصربي يعرب عن مخاوفه من وقف إمدادات النفط والغاز من روسيا بسبب العقوبات الجديدة
الرئيس الصربي يعرب عن مخاوفه من وقف إمدادات النفط والغاز من روسيا بسبب العقوبات الجديدة
أعرب الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، عن مخاوفه من العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي التي قد توقف إمدادات النفط والغاز من روسيا إلى بلاده.الرئيس الصربي يعرب عن... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T23:04+0000
2022-05-11T23:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
صربيا
روسيا
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بلغراد – سبوتنيك. وقال فوتشيتش للصحفيين في بروكسل: "المشكلة أنني لا أعلم ما هي العقوبات التي سيتم فرضها. ماذا سيفعلون في الحزمة السادسة، وبعد الحزمة السادسة قد يكون هناك حزمة سابعة وثم، على الأغلب، حزمة ثامنة. ماذا سيخضع للعقوبات؟"وأضاف الرئيس: "من أين سنأخذ النفط؟ إذا سيتم نقله بحراً، فمن سيدفع ثمن التأمين؟ فقد يتسائل الناس لماذا ترتفع أسعار النفط".هذا وزار فوتشيتش، الأربعاء، بروكسل لمشاركة في محادثات غير رسمية لرؤساء دول البلقان الغربية مع إدارة الاتحاد الأوروبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/صربيا-أوروبا-تقيس-حبنا-لها-بكراهية-روسيا-وثقتنا-بهم-عند-أدنى-مستوى-الآن-1061461546.html
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صربيا, روسيا

الرئيس الصربي يعرب عن مخاوفه من وقف إمدادات النفط والغاز من روسيا بسبب العقوبات الجديدة

23:04 GMT 11.05.2022
© AP Photo / Giannis Papanikosالرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Giannis Papanikos
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أعرب الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، عن مخاوفه من العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي التي قد توقف إمدادات النفط والغاز من روسيا إلى بلاده.الرئيس الصربي يعرب عن مخاوفه من وقف إمدادات النفط والغاز من روسيا بسبب العقوبات الجديدة
بلغراد – سبوتنيك. وقال فوتشيتش للصحفيين في بروكسل: "المشكلة أنني لا أعلم ما هي العقوبات التي سيتم فرضها. ماذا سيفعلون في الحزمة السادسة، وبعد الحزمة السادسة قد يكون هناك حزمة سابعة وثم، على الأغلب، حزمة ثامنة. ماذا سيخضع للعقوبات؟"
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وأضاف الرئيس: "من أين سنأخذ النفط؟ إذا سيتم نقله بحراً، فمن سيدفع ثمن التأمين؟ فقد يتسائل الناس لماذا ترتفع أسعار النفط".
هذا وزار فوتشيتش، الأربعاء، بروكسل لمشاركة في محادثات غير رسمية لرؤساء دول البلقان الغربية مع إدارة الاتحاد الأوروبي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10 مايو, 21:01 GMT
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