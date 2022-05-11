https://arabic.sputniknews.com/20220511/الرئيس-الصربي-يعرب-عن-مخاوفه-من-وقف-إمدادات-النفط-والغاز-من-روسيا-بسبب-العقوبات-الجديدة-1062125248.html

الرئيس الصربي يعرب عن مخاوفه من وقف إمدادات النفط والغاز من روسيا بسبب العقوبات الجديدة

الرئيس الصربي يعرب عن مخاوفه من وقف إمدادات النفط والغاز من روسيا بسبب العقوبات الجديدة

أعرب الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، عن مخاوفه من العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي التي قد توقف إمدادات النفط والغاز من روسيا إلى بلاده.الرئيس الصربي يعرب عن... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T23:04+0000

2022-05-11T23:04+0000

2022-05-11T23:04+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

صربيا

روسيا

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بلغراد – سبوتنيك. وقال فوتشيتش للصحفيين في بروكسل: "المشكلة أنني لا أعلم ما هي العقوبات التي سيتم فرضها. ماذا سيفعلون في الحزمة السادسة، وبعد الحزمة السادسة قد يكون هناك حزمة سابعة وثم، على الأغلب، حزمة ثامنة. ماذا سيخضع للعقوبات؟"وأضاف الرئيس: "من أين سنأخذ النفط؟ إذا سيتم نقله بحراً، فمن سيدفع ثمن التأمين؟ فقد يتسائل الناس لماذا ترتفع أسعار النفط".هذا وزار فوتشيتش، الأربعاء، بروكسل لمشاركة في محادثات غير رسمية لرؤساء دول البلقان الغربية مع إدارة الاتحاد الأوروبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/صربيا-أوروبا-تقيس-حبنا-لها-بكراهية-روسيا-وثقتنا-بهم-عند-أدنى-مستوى-الآن-1061461546.html

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صربيا, روسيا