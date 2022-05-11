https://arabic.sputniknews.com/20220511/الفنان-المصري-حسين-أبو-حجاج-يعلن-الاعتزال-ويستثني-مسلسل-الكبير-أوي-1062110250.html
الفنان المصري حسين أبو حجاج يعلن الاعتزال ويستثني مسلسل "الكبير أوي"
الفنان المصري حسين أبو حجاج يعلن الاعتزال ويستثني مسلسل "الكبير أوي"
أعلن الفنان المصري، حسين أبو حجاج، اليوم الأربعاء، اعتزال الفن، باستثناء مسلسل "الكبير". 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T14:53+0000
2022-05-11T14:53+0000
2022-05-11T14:53+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وصرح أبو حجاح، لصحيفة "اليوم السابع"، أن قرار اعتزال الفن والتمثيل نهائي، ولكنه يستثني من قراره العمل في مسلسل "الكبير أوى".وتابع "لو تم اختياري في الجزء السابع من المسلسل سوف أكون ضمن فريق العمل، لكن لن أقوم بأي أعمال فنية أخرى، وذلك بسبب الحالة الصحية لقدمي لأن حركتي أصبحت صعبة جدا، ولكن فريق عمل المزريطة يعلم حالتي الصحية، لذلك أنا مستمر معهم في حال طلبوني للمشاركة في الجزء السابع".وأضاف أبو حجاج: "عملت مع كثير من الفنانين وأكن كل تقدير للفنان هاني رمزي ابن بلدي الذي كان سبب في دخولي عالم الفن وغيرهم من الفنانين، وأنا على المستوى الشخصي أعشق الفنان مكي، وكنت متوقع نجاح المسلسل لما لمسته من روح الفريق والمحبه التي تسود الفريق".وأشار الفنان المصري، إلى أن أن قرار الاعتزال نابع عن قناعة شخصية، موجحا "أنا وحدى صاحب القرار، ولم أستشر أي أحد.. ولا أحد يمكن أن يراجعني في قراري لأن حالتي الصحية لا تساعدني".
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أخبار الفنانين في مصر
الفنان المصري حسين أبو حجاج يعلن الاعتزال ويستثني مسلسل "الكبير أوي"
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أعلن الفنان المصري، حسين أبو حجاج، اليوم الأربعاء، اعتزال الفن، باستثناء مسلسل "الكبير".
وصرح أبو حجاح، لصحيفة "اليوم السابع"، أن قرار اعتزال الفن والتمثيل نهائي، ولكنه يستثني من قراره العمل في مسلسل "الكبير أوى".
وتابع "لو تم اختياري في الجزء السابع من المسلسل سوف أكون ضمن فريق العمل، لكن لن أقوم بأي أعمال فنية أخرى، وذلك بسبب الحالة الصحية لقدمي لأن حركتي أصبحت صعبة جدا، ولكن فريق عمل المزريطة يعلم حالتي الصحية، لذلك أنا مستمر معهم في حال طلبوني للمشاركة في الجزء السابع".
وأضاف أبو حجاج: "عملت مع كثير من الفنانين وأكن كل تقدير للفنان هاني رمزي ابن بلدي الذي كان سبب في دخولي عالم الفن وغيرهم من الفنانين، وأنا على المستوى الشخصي أعشق الفنان مكي، وكنت متوقع نجاح المسلسل لما لمسته من روح الفريق والمحبه التي تسود الفريق".
وأشار الفنان المصري، إلى أن أن قرار الاعتزال نابع عن قناعة شخصية، موجحا "أنا وحدى صاحب القرار، ولم أستشر أي أحد.. ولا أحد يمكن أن يراجعني في قراري لأن حالتي الصحية لا تساعدني".