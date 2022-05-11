https://arabic.sputniknews.com/20220511/بريطاني-يطالب-بالحصول-على-أكبر-جائزة-في-تاريخ-اليانصيب-البريطانية-1062124332.html

رجل يطالب بالحصول على أكبر جائزة في تاريخ "اليانصيب" البريطانية

رجل يطالب بالحصول على أكبر جائزة في تاريخ "اليانصيب" البريطانية

طالب رجل بريطاني، اليوم الأربعاء، بأكبر جائزة في تاريخ البلاد، بقيمة 184 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 226 مليون دولار أمريكي) والتي فاز بها حامل تذكرة واحد في... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T21:46+0000

2022-05-11T21:46+0000

2022-05-11T21:50+0000

بريطانيا

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وأصبح مشتري التذاكر المحظوظ في مسابقة اليانصيب “يورو ميليونز” أكبر فائز في المملكة المتحدة بعد أن تقدم للمطالبة بالجائزة الكبرى، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية.وستخضع المطالبة الآن لعملية التحقق من الصحة، لضمان استيفاء الشروط والأحكام قبل أن يقرر الفائز ما إذا كان سيعلن أو يظل مجهول الهوية.وقال آندي كارتر، كبير مستشاري الفائزين في اليانصيب الوطني: "هذه أخبار لا تصدق على الإطلاق، وأضاف: وتابع: "ينصب تركيزنا الآن على دعم حامل التذكرة من خلال العملية ومساعدته على البدء في الاستمتاع بفوزه الحقيقي الذي يغير حياته ويحطم الرقم القياسي".وكانت أرقام "يورو ميليونز"، الفائزة يوم الثلاثاء 3 و25 و27 و28 و29 - بالإضافة إلى أرقام Lucky Star 4 و9.وتطابقت تذكرة واحدة مع جميع الأرقام السبعة للفوز بمبلغ 184,262,899.10 جنيه إسترليني، مما جعل حاملها يستحق أكثر من لاعبي كرة القدم هاري كين (33 مليون جنيه إسترليني) وبول بوجبا (64 مليون جنيه إسترليني) مجتمعين.ويمكن للفائز الآن شراء أربع جزر كاريبية، مع بضعة ملايين أخرى، أو ما يعادل 11 عقارا فاخرا من ست غرف نوم في هايد بارك الغنية في لندن.ويقفز الفائز أيضا إلى أعلى قائمة أغنياء اليانصيب الوطني.يشار إلى أن هذه الجائزة الكبرى الثانية لـ"يورو ميليونز" التي تم الفوز بها في المملكة المتحدة هذا العام، حيث تمت المطالبة بالجائزة الكبرى البالغة 109 ملايين جنيه إسترليني من القرعة في 4 فبراير بعد أيام قليلة من القرعة.وفاز 14 لاعبا فقط بالجائزة الكبرى بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، مع فوز حامل الرقم القياسي السابق المجهول بمبلغ 170 مليون جنيه إسترليني في أكتوبر 2019.

https://arabic.sputniknews.com/20220414/أمريكية-تفوز-بـ50-ألف-دولار-في-يانصيب-برقم-بقيت-تختاره-لمدة-20-عاما-1061194033.html

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