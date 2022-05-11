https://arabic.sputniknews.com/20220511/تحطم-طائرة-كاميرونية-خلال-رحلة-داخلية-ولا-أنباء-عن-وجود-ناجين-1062125391.html
تحطم طائرة كاميرونية خلال رحلة داخلية ولا أنباء عن وجود ناجين
تحطم طائرة كاميرونية خلال رحلة داخلية ولا أنباء عن وجود ناجين
أعلنت وزارة النقل الكاميرونية، فقد الاتصال بطائرة ركاب، على متنها 11 مسارا، خلال رحلة طيران داخلية، عقب إقلاعها من العاصمة ياوندي، باتجاه شمالي البلاد، مشيرة... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T23:49+0000
2022-05-11T23:49+0000
2022-05-11T23:49+0000
أخبار الكاميرون اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان، نشرته اليوم الأربعاء، "وزارة النقل تخبر الرأي العام الوطني والدولي، أن خدمات المرور الجوية، فقدت، اليوم الأربعاء، الاتصال الراديو، مع الطائرة التي تجري رحلة من ياوندي- نسيمالان، دومبتا، بيلابو".وتابعت الوزارة، "الطائرة كان على متنها 11 شخصا، موضحة أنه بعد التأكد من اختفاء الطائرة، تم حشد وسائل جوية وأرضية لإجراء عمليات البحث".وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد موقع الطائرة في النهاية، في غابة، ليس بعيدا عن بلدة نانغا إيبوكو، بوسط البلاد، موضحة أنه تم نشر وسائل أرضية لتقديم الدعم للموجودين على متنها.من جانبها، أوضحت صحيفة "كاميرون 24"، أن الركاب الـ 11 الذين كانوا على متن الطائرة، لقوا مصرعهم، ولم يتم العثور على ناجين.وفي آب/ أغسطس 2020، تحطمت طائرة عسكرية كاميرونية في الأدغال، خلال محاولتها الهبوط في مطار ماروا، في منطقة فار نورث، شمالي البلاد، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.وأعلنت السلطات أن الطائرة انزلقت عن المدرج بعد هبوطها وتحطمت في الأدغال.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/تركيا-تحطم-طائرة-تدريب-في-ولاية-بورصة-غربي-البلاد-1061603406.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكاميرون اليوم
تحطم طائرة كاميرونية خلال رحلة داخلية ولا أنباء عن وجود ناجين
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أعلنت وزارة النقل الكاميرونية، فقد الاتصال بطائرة ركاب، على متنها 11 مسارا، خلال رحلة طيران داخلية، عقب إقلاعها من العاصمة ياوندي، باتجاه شمالي البلاد، مشيرة إلى أنه تم رصد موقع الطائرة في الغابة، على مقربة من بلدة نانغا إيبوكو، بوسط البلاد، في حين تتحدث وسائل إعلام عن عدم وجود ناجين.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت الوزارة في بيان، نشرته اليوم الأربعاء، "وزارة النقل تخبر الرأي العام الوطني والدولي، أن خدمات المرور الجوية، فقدت، اليوم الأربعاء، الاتصال الراديو، مع الطائرة التي تجري رحلة من ياوندي- نسيمالان، دومبتا، بيلابو".
وتابعت الوزارة، "الطائرة كان على متنها 11 شخصا، موضحة أنه بعد التأكد من اختفاء الطائرة، تم حشد وسائل جوية وأرضية لإجراء عمليات البحث".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد موقع الطائرة في النهاية، في غابة، ليس بعيدا عن بلدة نانغا إيبوكو، بوسط البلاد، موضحة أنه تم نشر وسائل أرضية لتقديم الدعم للموجودين على متنها.
من جانبها، أوضحت صحيفة "كاميرون 24"، أن الركاب الـ 11 الذين كانوا على متن الطائرة، لقوا مصرعهم، ولم يتم العثور على ناجين.
وفي آب/ أغسطس 2020، تحطمت طائرة عسكرية كاميرونية في الأدغال، خلال محاولتها الهبوط في مطار ماروا، في منطقة فار نورث، شمالي البلاد، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.
وأعلنت السلطات أن الطائرة انزلقت عن المدرج بعد هبوطها وتحطمت في الأدغال.