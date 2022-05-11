https://arabic.sputniknews.com/20220511/تحطم-طائرة-كاميرونية-خلال-رحلة-داخلية-ولا-أنباء-عن-وجود-ناجين-1062125391.html

تحطم طائرة كاميرونية خلال رحلة داخلية ولا أنباء عن وجود ناجين

تحطم طائرة كاميرونية خلال رحلة داخلية ولا أنباء عن وجود ناجين

أعلنت وزارة النقل الكاميرونية، فقد الاتصال بطائرة ركاب، على متنها 11 مسارا، خلال رحلة طيران داخلية، عقب إقلاعها من العاصمة ياوندي، باتجاه شمالي البلاد، مشيرة... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T23:49+0000

2022-05-11T23:49+0000

2022-05-11T23:49+0000

أخبار الكاميرون اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104469/86/1044698684_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_be01af9e9b727f80c7b9578d5d55eeab.jpg

موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان، نشرته اليوم الأربعاء، "وزارة النقل تخبر الرأي العام الوطني والدولي، أن خدمات المرور الجوية، فقدت، اليوم الأربعاء، الاتصال الراديو، مع الطائرة التي تجري رحلة من ياوندي- نسيمالان، دومبتا، بيلابو".وتابعت الوزارة، "الطائرة كان على متنها 11 شخصا، موضحة أنه بعد التأكد من اختفاء الطائرة، تم حشد وسائل جوية وأرضية لإجراء عمليات البحث".وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد موقع الطائرة في النهاية، في غابة، ليس بعيدا عن بلدة نانغا إيبوكو، بوسط البلاد، موضحة أنه تم نشر وسائل أرضية لتقديم الدعم للموجودين على متنها.من جانبها، أوضحت صحيفة "كاميرون 24"، أن الركاب الـ 11 الذين كانوا على متن الطائرة، لقوا مصرعهم، ولم يتم العثور على ناجين.وفي آب/ أغسطس 2020، تحطمت طائرة عسكرية كاميرونية في الأدغال، خلال محاولتها الهبوط في مطار ماروا، في منطقة فار نورث، شمالي البلاد، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.وأعلنت السلطات أن الطائرة انزلقت عن المدرج بعد هبوطها وتحطمت في الأدغال.

https://arabic.sputniknews.com/20220425/تركيا-تحطم-طائرة-تدريب-في-ولاية-بورصة-غربي-البلاد-1061603406.html

أخبار الكاميرون اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الكاميرون اليوم