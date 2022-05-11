https://arabic.sputniknews.com/20220511/رئيسة-وراء-فنلندا-تقول-إن-انضمام-بلادها-للناتو-يعزز-أمن-مواطنيها-1062103311.html
رئيسة وراء فنلندا تقول إن انضمام بلادها للناتو يعزز أمن مواطنيها
رئيسة وراء فنلندا تقول إن انضمام بلادها للناتو يعزز أمن مواطنيها
قالت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، إن انضمام بلادها المحتمل إلى الناتو سيكون في صالح أمن مواطنيها، داعية المجتمع الدولي إلى الاتحاد بشأن تشديد العقوبات... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:54+0000
2022-05-11T12:54+0000
2022-05-11T12:54+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مارين تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالعاصمة طوكيو.وأضافت مارين إنها ناقشت مع كيشيدا العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا وعواقبها، كما دعت إلى أن تغطي العقوبات ضد موسكو قطاعات الطاقة والتمويل والنقل، وأن تكون على نطاق أوسع من الحالي.من جانبه أعرب كيشيدا عن حرص اليابان على تكثيف التعاون مع فنلندا في الرد على العملية العسكرية الروسية، وكذلك في ضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث تتعامل اليابان مع تهديدات من كوريا الشمالية وصعود القوة العسكرية للصين.وذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق، قال إعلام محلي أن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، سينشر رأيه حول عضوية البلاد المحتملة في الناتو في 12 مايو، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء سانا مارين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
رئيسة وراء فنلندا تقول إن انضمام بلادها للناتو يعزز أمن مواطنيها
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قالت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، إن انضمام بلادها المحتمل إلى الناتو سيكون في صالح أمن مواطنيها، داعية المجتمع الدولي إلى الاتحاد بشأن تشديد العقوبات ضد روسيا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مارين تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالعاصمة طوكيو.
وتابعت مارين: "إذا اتخذت فنلندا هذه الخطوة التاريخية فستكون في صالح أمن مواطنينا، الانضمام إلى حلف الناتو سيعزز المجتمع الدولي بأسره الذي يدعم القيم المشتركة".
وأضافت مارين إنها ناقشت مع كيشيدا العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا وعواقبها، كما دعت إلى أن تغطي العقوبات ضد موسكو قطاعات الطاقة والتمويل والنقل، وأن تكون على نطاق أوسع من الحالي.
من جانبه أعرب كيشيدا عن حرص اليابان على تكثيف التعاون مع فنلندا في الرد على العملية العسكرية الروسية، وكذلك في ضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث تتعامل اليابان مع تهديدات من كوريا الشمالية وصعود القوة العسكرية للصين.
وذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب
الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق، قال إعلام محلي أن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، سينشر رأيه حول عضوية البلاد المحتملة في الناتو
في 12 مايو، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء سانا مارين.