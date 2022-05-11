https://arabic.sputniknews.com/20220511/رئيس-أذربيجان--يلتقي-النائب-العام-السعودي-في-العاصمة-باكو-1062117079.html
رئيس أذربيجان يلتقي النائب العام السعودي في العاصمة باكو
رئيس أذربيجان يلتقي النائب العام السعودي في العاصمة باكو
أفادت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "أذرتاج"، يوم الإثنين 9 مايو، بأن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف التقى بالنائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله بن... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T17:23+0000
2022-05-11T17:23+0000
2022-05-11T17:23+0000
العالم
السعودية
أخبار أذربيجان
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وأكد علييف خلال اللقاء على المستوى العالي للعلاقات السياسية بين البلدين، مشيرا إلى أن السعودية من البلدان النادرة التي لم تقم أية علاقة دبلوماسية مع أرمينيا بسبب احتلالها أراضي أذربيجان، معربا في الوقت نفسه، عن ارتياح أذربيجان من استعداد شركات سعودية دخول السوق الأذرية والتعاون في مجال الطاقة والاقتصاد، حيث تم وضع حجر الأساس لمحطة طاقة الرياح من قبل شركة "اكوا باور" السعودية.من جهته، نقل الشيخ سعود بن عبد الله المعجب إلى علييف تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدا دعم بلاده للتطورات التنموية التي تشهدها أذربيجان، ومهنئا بمناسبة الانتصار الباهر في الحرب الوطنية التي أدت إلى تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة خلال مدة قصيرة.كما أحيا الشيخ سعود بن عبد الله المعجب باحترام ذكرى الزعيم العام حيدر علييف عشية يوم ميلاده 10 مايو/أيار، وفقا للوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/الكرملين-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وعلييف-بشأن-اتفاق-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1061009927.html
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العالم, السعودية, أخبار أذربيجان
رئيس أذربيجان يلتقي النائب العام السعودي في العاصمة باكو
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أفادت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "أذرتاج"، يوم الإثنين 9 مايو، بأن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف التقى بالنائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، في العاصمة باكو.
وأكد علييف خلال اللقاء على المستوى العالي للعلاقات السياسية بين البلدين، مشيرا إلى أن السعودية من البلدان النادرة التي لم تقم أية علاقة دبلوماسية مع أرمينيا بسبب احتلالها أراضي أذربيجان، معربا في الوقت نفسه، عن ارتياح أذربيجان من استعداد شركات سعودية دخول السوق الأذرية والتعاون في مجال الطاقة والاقتصاد، حيث تم وضع حجر الأساس لمحطة طاقة الرياح من قبل شركة "اكوا باور" السعودية.
من جهته، نقل الشيخ سعود بن عبد الله المعجب إلى علييف تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدا دعم بلاده للتطورات التنموية التي تشهدها أذربيجان، ومهنئا بمناسبة الانتصار الباهر في الحرب الوطنية التي أدت إلى تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة خلال مدة قصيرة.
كما أحيا الشيخ سعود بن عبد الله المعجب باحترام ذكرى الزعيم العام حيدر علييف عشية يوم ميلاده 10 مايو/أيار، وفقا للوكالة
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