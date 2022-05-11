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شركة لوفتهانزا تعتذر عن استبعاد مسافرين يهود من رحلة
شركة لوفتهانزا تعتذر عن استبعاد مسافرين يهود من رحلة
اعتذرت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن منعها أعضاء مجموعة كبيرة من الركاب اليهود الأرثوذوكس من الصعود إلى متن طائرة بعد أن رفض بعضهم ارتداء الكمامات. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T20:32+0000
2022-05-11T20:39+0000
شركة طيران
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وذكرت الشركة في بيان أمس الثلاثاء أنها "تأسف للظروف المحيطة بقرار استبعاد الركاب المتضررين من الرحلة، وهو الأمر الذي تعتذر عنه لوفتهانزا بصدق"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وأوضحت الشركة أنها تراجع ما جرى خلال الحادث الذي وقع في 4 مايو/ أيار، والمتعلق بركاب من نيويورك يعبرون من فرانكفورت إلى بودابست.وزعم أن مجموعة من الركاب رفضت الامتثال للقواعد التي تطالبهم بارتداء الكمامات، الأمر الذي دفع موظفي الشركة إلى منع جميع الركاب الذين كان من الواضح أنهم يهود، لأنهم كانوا يرتدون قلنسوات ولديهم جدائل متدلية، من الصعود إلى متن طائرة رحلتهم.
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شركة طيران

شركة لوفتهانزا تعتذر عن استبعاد مسافرين يهود من رحلة

20:32 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 20:39 GMT 11.05.2022)
© REUTERS / DJORDJE KOJADINOVICالخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا
الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© REUTERS / DJORDJE KOJADINOVIC
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اعتذرت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن منعها أعضاء مجموعة كبيرة من الركاب اليهود الأرثوذوكس من الصعود إلى متن طائرة بعد أن رفض بعضهم ارتداء الكمامات.
وذكرت الشركة في بيان أمس الثلاثاء أنها "تأسف للظروف المحيطة بقرار استبعاد الركاب المتضررين من الرحلة، وهو الأمر الذي تعتذر عنه لوفتهانزا بصدق"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
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وأوضحت الشركة أنها تراجع ما جرى خلال الحادث الذي وقع في 4 مايو/ أيار، والمتعلق بركاب من نيويورك يعبرون من فرانكفورت إلى بودابست.
وزعم أن مجموعة من الركاب رفضت الامتثال للقواعد التي تطالبهم بارتداء الكمامات، الأمر الذي دفع موظفي الشركة إلى منع جميع الركاب الذين كان من الواضح أنهم يهود، لأنهم كانوا يرتدون قلنسوات ولديهم جدائل متدلية، من الصعود إلى متن طائرة رحلتهم.
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