https://arabic.sputniknews.com/20220511/قتلى-ومصابون-في-تفجير-انتحاري-قرب-نقطة-للاستخبارات-الصومالية-1062093195.html

قتلى ومصابون في تفجير انتحاري قرب نقطة للاستخبارات الصومالية

قتلى ومصابون في تفجير انتحاري قرب نقطة للاستخبارات الصومالية

قٌتل 3 أشخاص بينهم عنصري أمن وأُصيب 8 آخرون إثر تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش أمنية قرب مطار مقديشو الصومالي، وأعلنت حركة "الشباب" المتشددة المرتبطة بتنظيم... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T10:19+0000

2022-05-11T10:19+0000

2022-05-11T10:19+0000

الصومال

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر "راديو دالسان" الصومالي، "قام شخص يرتدي حزاما ناسفا بتفجير نفسه قرب نقطة تفتيش تابعة لجهاز الاستخبارات على الطريق المؤدي لمطار مقديشو".وأضاف أنه "نتيجة لهذا الهجوم استشهد ثلاثة أشخاص بينهم ضابطي أمن وأصيب ثمانية آخرون"، مشيرا إلى أن "جماعة الشباب المتشددة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنها استهدفت مسؤولين حكوميين ومرشحي الرئاسة المتجهين لتقديم بياناتهم الانتخابية في اجتماع مشترك لغرفتي البرلمان الاتحادي".ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.والأحد الماضي، انطلقت رسميا عملية تسجيل المترشحين للانتخابات الرئاسية الصومالية في العاصمة مقديشو، ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات في الـ15 من الشهر الجاري لاختيار الرئيس العاشر للبلاد بعد تأجيلها، حيث كان من المقرر إجراء تلك العملية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.ومن المقرر اليوم، أن يلقي المرشحين عن برنامجهم الانتخابي أمام البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ.وكان أعضاء البرلمان الصومالي قد أدوا الشهر الماضي اليمين بعد انتخابات تأجلت طويلا، وجرت المراسم لنحو 300 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقديشو في منطقة آمنة في المطار.ويعاني الصومال، منذ أواخر العام قبل الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات. وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.كما تسبب قرار فرماجو بتمديد ولايته عامين بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في أجهزة الأمن والاستخبارات.

https://arabic.sputniknews.com/20220508/حركة-الشباب-تهاجم-قاعدة-عسكرية-تابعة-لبعثة-الاتحاد-الأفريقي-في-الصومال-1061988843.html

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