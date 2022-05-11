https://arabic.sputniknews.com/20220511/لحظة-انفجار-زجاج-سيارة-متوقفة-دون-سبب-واضح-فيديو-1062095242.html
لحظة انفجار زجاج سيارة متوقفة دون سبب واضح... فيديو
لحظة انفجار زجاج سيارة متوقفة دون سبب واضح... فيديو
التقطت كاميرات المراقبة المثبتة في مرآب أحد المنازل لحظة انفجار زجاج سيارة بشكل تلقائي دون سبب واضح. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:44+0000
2022-05-11T10:44+0000
2022-05-11T10:45+0000
نادي الفيديو
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وتظهر السيارة متوقفة في المرآب لا يوجد بداخلها أحد، كما لم يقف إلى جوارها أي شخص، لكن في لحظة معينة ينفجر الزجاج الخلفي للسيارة دون سابق إنذار.وتسبب الصوت المرتفع لانفجار الزجاج في فزع كلب كان نائما على مسافة من السيارة، فيما ظهر حطام الزجاج خلف السيارة.ولم يتسنَّ لسبوتنيك التحقق بشكل منفصل من مكان تصوير المقطع، فيما يشير تاريخ كاميرا المراقبة إلى أنه تم التقاطه يوم الاثنين الماضي الموافق 9 مايو/ أيار الجاري.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة انفجار زجاج سيارة متوقفة دون سبب واضح... فيديو
10:44 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 10:45 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
التقطت كاميرات المراقبة المثبتة في مرآب أحد المنازل لحظة انفجار زجاج سيارة بشكل تلقائي دون سبب واضح.
وتظهر السيارة متوقفة في المرآب لا يوجد بداخلها أحد، كما لم يقف إلى جوارها أي شخص، لكن في لحظة معينة ينفجر الزجاج الخلفي للسيارة دون سابق إنذار.
وتسبب الصوت المرتفع لانفجار الزجاج في فزع كلب كان نائما على مسافة من السيارة، فيما ظهر حطام الزجاج خلف السيارة.
ولم يتسنَّ لسبوتنيك التحقق بشكل منفصل من مكان تصوير المقطع، فيما يشير تاريخ كاميرا المراقبة إلى أنه تم التقاطه يوم الاثنين الماضي الموافق 9 مايو/ أيار الجاري.