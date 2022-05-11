مركز حقوقي إسرائيلي يستبعد فرضية مقتل شيرين أبو عاقلة برصاص مسلح فلسطيني
© Photo / Shireen Abu Aklehمقتل الصحفية الفلسطينيية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين
استبعد مركز حقوقي إسرائيلي أن تكون الصحفية شيرين أبو عاقلة قد قتلت برصاص مسلح فلسطيني، ما يرجح مقتلها برصاص الجيش الإسرائيلي.
ووثق تحقيق لمركز "بتسيلم" الإسرائيلي لحقوق الإنسان المكان الذي ظهر فيه مسلح فلسطيني يطلق النار تجاه الجيش الإسرائيلي، في مخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة الغربية، كما وثق المركز المكان الذي أصيبت فيه أبو عاقلة.
وبحسب "بتسيلم"، انطلاقا من مظهر المنطقة التي تم تصوريها ومعالم المكان، من غير الممكن أن يكون إطلاق نار من قبل مسلح فلسطيني هو الذي أصاب المراسلة وزميلها.
This morning, B’Tselem’s field researcher in Jenin documented the exact locations in which the Palestinian gunman depicted in a video distributed by the Israeli army, fired, as well as the exact location in which Journalist Shireen Abu Akleh was killed. pic.twitter.com/6VbEJJuF7z— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) May 11, 2022
وخلص باحثو المركز إلى أنه من المستحيل أن يكون المسلحين الفلسطينيين الذين ظهروا في مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي، هم المسؤولون عن مقتل أبو عاقلة.
Location of armed Palestinian firing in video distributed by Israeli army: https://t.co/bse9Hyg4sm— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) May 11, 2022
ويتضح من الفيديو الذي نشره "بتسيلم"، أن موقع المسلحين بعيد، وغير مقابل لموقع استهداف أبو عاقلة، وهو ما يؤكده تطبيق تحديد المواقع، وفق ما نشره المركز الإسرائيلي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد نشر مقطع فيديو في تغريدة بحسابه على تويتر يظهر مسلحين فلسطينيين خلال تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي مرفقا بفيديو.
وقال بينيت في تغريدته: "رئيس السلطة (الفلسطينية محمود عباس) يلقي الاتهامات في إسرائيل دون أساس صلب".
وأضاف: "حسب المعطيات المتوفرة لدينا في الوقت الحالي، هناك فرصة قوية أن يكون الفلسطينيون المسلحون، الذين أطلقوا النار بعنف، هم من تسببوا في مقتل الصحفية بشكل مؤسف".
ومضى بقوله: "لقد تم توثيق الفلسطينيين وهم يقولون "لقد ضربنا جنديا وهو ملقى على الأرض". لم يصب أي جندي، مما يزيد من احتمالية أنهم هم من أطلقوا النار على الصحفية".
יו"ר הרשות מטיח בישראל האשמות ללא בסיס מוצק.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 11, 2022
על פי הנתונים שבידינו כרגע, יש סיכוי לא מבוטל שפלסטינים חמושים, שירו באופן פרוע, הם שהביאו למותה המצער של העיתונאית.
הפלסטינים אף תועדו אומרים "פגענו בחייל, הוא שכוב על האדמה". אף חייל לא נפגע, מה שמעלה את האפשרות כי הם ירו ופגעו >> pic.twitter.com/tSicP5Ezvl
وصباح اليوم الأربعاء، قتلت شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
وأبو عاقلة هي فلسطينية ولدت في القدس عام 1971 وتعمل في شبكة الجزيرة القطرية منذ نحو 25 عاما.