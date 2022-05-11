https://arabic.sputniknews.com/20220511/مقتل-8-جنود-في-توغو-خلال-هجوم-إرهابي-1062112597.html
مقتل 8 جنود في توغو خلال هجوم إرهابي
مقتل 8 جنود في توغو خلال هجوم إرهابي
أعلنت حكومة توغو، اليوم الأربعاء، مقتل ثمانية جنود وإصابة 13 آخرين في "هجوم إرهابي" شمالي البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T15:19+0000
2022-05-11T15:19+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الحكومة بيانا قالت فيه إنه "في حوالي الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، شهدت قاعدة عمليات متقدمة في كبينكاندي هجوما إرهابيا عنيفا شنته مجموعة مسلحين مجهولين، وللأسف، لقي ثمانية من بين قوات الأمن مصرعهم وأصيب 13".وتنتشر قوات توغو في شمال البلاد لمحاولة احتواء تهديد جهادي يتجه من مالي وبوركينا فاسو والنيجر حيث ينشط متشددون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مصدرا أمنيا رفيع المستوى في توغو، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الجنود هوجموا من قبل مجموعة من 60 مسلحا وصلوا على دراجات نارية، وأنهم"تبادلوا إطلاق النار لأكثر من ساعتين، ثم انفجرت عبوة ناسفة في وحدة تعزيز".وكانت القوات التوغولية قد أحبطت هجوما في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي في قرية سانلواغا الشمالية، لكن هجوم اليوم الأربعاء هو أول هجوم يسفر عن سقوط ضحايا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل 8 جنود في توغو خلال هجوم إرهابي
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أعلنت حكومة توغو، اليوم الأربعاء، مقتل ثمانية جنود وإصابة 13 آخرين في "هجوم إرهابي" شمالي البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الحكومة بيانا قالت فيه إنه "في حوالي الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، شهدت قاعدة عمليات متقدمة في كبينكاندي هجوما إرهابيا عنيفا شنته مجموعة مسلحين مجهولين، وللأسف، لقي ثمانية من بين قوات الأمن مصرعهم وأصيب 13".
وتنتشر قوات توغو في شمال البلاد لمحاولة احتواء تهديد جهادي يتجه من مالي وبوركينا فاسو
والنيجر حيث ينشط متشددون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مصدرا أمنيا رفيع المستوى في توغو، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الجنود هوجموا من قبل مجموعة من 60 مسلحا وصلوا على دراجات نارية، وأنهم"تبادلوا إطلاق النار لأكثر من ساعتين، ثم انفجرت عبوة ناسفة في وحدة تعزيز".
وكانت القوات التوغولية قد أحبطت هجوما في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي في قرية سانلواغا الشمالية، لكن هجوم اليوم الأربعاء هو أول هجوم يسفر عن سقوط ضحايا.