https://arabic.sputniknews.com/20220511/هآرتس-شيرين-أبو-عاقلة-كانت-على-بعد-150-مترا-من-القوات-الإسرائيلية-لحظة-استهدافها--1062123602.html

اغتيال شيرين أبو عاقلة: تحقيق إسرائيلي يكشف نوع السلاح والوحدة العسكرية التي أطلقت الرصاص

اغتيال شيرين أبو عاقلة: تحقيق إسرائيلي يكشف نوع السلاح والوحدة العسكرية التي أطلقت الرصاص

قالت صحيفة هآرتس العبرية، نقلا عن تحقيق للجيش الإسرائيلي، إن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترا من القوات الإسرائيلية لحظة استهدافها. 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T21:15+0000

2022-05-11T21:15+0000

2022-05-11T21:37+0000

إسرائيل

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وقالت الصحيفة، مساء اليوم الأربعاء: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية أو مسلحين فلسطينيين أثناء تغطيتها عملية عسكرية في جنين اليوم، بحسب تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي".وأضافت: "يُظهر التحقيق أن أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترا (328 قدما) من القوات العسكرية الإسرائيلية عندما أُطلق عليها النار وقتلت".وتابعت الصحيفة: "أظهر التحقيق أن جنود وحدة دوفديفان (وحدة عسكرية خاصة) أطلقوا بضع عشرات من الرصاصات خلال الغارة في جنين، ولكن ما إذا كان إطلاق نار إسرائيلي أو فلسطيني هو الذي قتل مراسلة الجزيرة فلا يعرف حتى الآن".وأضافت أن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة في رأسها يبلغ قطرها 5.56 ملم وأطلقت من بندقية إم 16، مضيفة بالقول "لكن بما أن هذه البنادق تستخدم من قبل كل من الجيش الإسرائيلي والخلايا الفلسطينية في الضفة الغربية، فإن المعلومات غير كافية لتحديد الجانب الذي أطلق الرصاصة".وقالت الصحيفة إنه تم إطلاق مئات الرصاص على القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق عشرات الرصاصات على أهداف محددة.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "إسرائيل تجري اتصالات مع السلطة الفلسطينية لنقل الرصاصة التي أدت إلى مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لإجراء فحص باليستي (مخبري) في إسرائيل".وأضافت أن الاتصالات تمت بوساطة من الولايات المتحدة، وأنه كجزء من ذلك، أعربت إسرائيل أيضا عن استعدادها لإشراك هيئة دولية مستقلة في التحقيق.وصباح اليوم الأربعاء، قتلت شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.وأبو عاقلة هي فلسطينية ولدت في القدس عام 1971 وتعمل في شبكة الجزيرة القطرية منذ نحو 25 عاما.

https://arabic.sputniknews.com/20220511/اتصالات-بوساطة-أمريكية-لنقل-الرصاصة-التي-قتلت-شيرين-أبو-عاقلة-لإجراء-فحص-إسرائيلي-1062122131.html

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