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https://arabic.sputniknews.com/20220512/أسعار-الوقود-تسجل-مستويات-قياسية-في-إسبانيا-1062146834.html
أسعار الوقود تسجل مستويات قياسية في إسبانيا
أسعار الوقود تسجل مستويات قياسية في إسبانيا
أشار تقرير إعلامي إلى ارتفاع أسعار الديزل والبنزين في إسبانيا بنسبة 2 في المئة خلال أسبوع لتصل إلى مستوى تاريخي جديد. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
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اقتصاد
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وبحسب ما نشرت صحيفة "إل موندو" يبلغ متوسط ​​تكلفة لتر البنزين في محطات الوقود الإسبانية 1.87 يورو، بينما تبلغ تكلفة الديزل 1.91 يورو لليتر.مقارنة بالعام الماضي، ارتفعت تكلفة البنزين بنسبة 39.7%، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 59.4%. ومع ذلك، في إسبانيا، لا تزال أسعار الوقود أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 1.9 يورو لكل لتر من البنزين والديزل.
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اقتصاد

أسعار الوقود تسجل مستويات قياسية في إسبانيا

12:40 GMT 12.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Blademaster88 / Shell gas station at Solothurn, Switzerlandمحطة وقود لشركة "شل"
محطة وقود لشركة شل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Blademaster88 / Shell gas station at Solothurn, Switzerland
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أشار تقرير إعلامي إلى ارتفاع أسعار الديزل والبنزين في إسبانيا بنسبة 2 في المئة خلال أسبوع لتصل إلى مستوى تاريخي جديد.
وبحسب ما نشرت صحيفة "إل موندو" يبلغ متوسط ​​تكلفة لتر البنزين في محطات الوقود الإسبانية 1.87 يورو، بينما تبلغ تكلفة الديزل 1.91 يورو لليتر.
تزداد تكلفة الوقود حتى على الرغم من حقيقة أنه اعتبارا من الأول من أبريل، قدمت الحكومة خصما قدره 20 سنتا يورو لكل لتر، والذي يجب أن توفره محطات الوقود للعملاء دون توقف.
مقارنة بالعام الماضي، ارتفعت تكلفة البنزين بنسبة 39.7%، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 59.4%. ومع ذلك، في إسبانيا، لا تزال أسعار الوقود أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 1.9 يورو لكل لتر من البنزين والديزل.
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