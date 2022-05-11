https://arabic.sputniknews.com/20220511/أسعار-النفط-ترتفع-بحدود-5-في-المئة-عقب-بيانات-وزارة-الطاقة-الأمريكية-عن-احتياطات-البلاد-1062114219.html
أسعار النفط ترتفع بحدود 5 في المئة عقب بيانات وزارة الطاقة الأمريكية عن احتياطات البلاد
أسعار النفط ترتفع بحدود 5 في المئة عقب بيانات وزارة الطاقة الأمريكية عن احتياطات البلاد
ارتفعت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الأربعاء، بنسبة 5 في المئة بعد بيانات وزارة الطاقة الأمريكية عن انخفاض غير متوقع في احتياطي النفط في الولايات المتحدة،... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T16:02+0000
2022-05-11T16:02+0000
2022-05-11T16:02+0000
اقتصاد
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 17:49بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يوليو/ تموز للنفط ماركة برنت بنسبة 5.05 بالمئة ليبلغ سعر البرميل 107.63دولارا، بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لنفس الشهر للنفط ماركة غرب تكساس بنسبة 5.65 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 105.4دولارا.قبل نشر الإحصاءات، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4.2 بالمئة و4.9 بالمئة على التوالي.وفقًا لوزارة الطاقة الأميركية، انخفض إنتاج النفط في البلاد للأسبوع المنتهي في 6 مايو/أيار بمقدار 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 11.8 مليون برميل من النفط يوميا.وانخفضت مخزونات البنزين لهذا الأسبوع أكثر من المتوقع، بمقدار 3.6 مليون برميل بدلاً من انخفاضها بمقدار 1.6 مليون.وزادت احتياطيات النفط التجارية في البلاد بمقدار 8.5 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 424.2 مليون برميل. وتوقع المحللون انخفاضا قدره 0.5 مليون برميل. كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير أقل من المتوقع.إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمر باستخدام مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة ستة أشهر، في محاولة للسيطرة على ارتفاع أسعار الطاقة كجزء من تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقرر تحالف "أوبك +" (منظمة مصدري النفط أوبك، ومنتجين محليين على رأسهم روسيا)، في وقت سابق، مواصلة خطط زيادة إنتاج النفط، ورفع حجم الإنتاج، في شهر مايو/ أيار، بمقدار 432 ألف برميل يومياً.وكانت أسعار النفط شهدت ارتفاعاً كبيراً، خلال الأيام الماضية؛ تزامناً مع تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتوتر المتزايد بين الدول الغربية وموسكو، المترافق مع عقوبات غربية غير مسبوقة على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/غرق-الأسهم-ينذر-بـبكارثة-في-السوق-العالمية-وقلق-شديد-في-البنك-الفيدرالي-الأمريكي-1062041048.html
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اقتصاد, العالم
أسعار النفط ترتفع بحدود 5 في المئة عقب بيانات وزارة الطاقة الأمريكية عن احتياطات البلاد
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ارتفعت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الأربعاء، بنسبة 5 في المئة بعد بيانات وزارة الطاقة الأمريكية عن انخفاض غير متوقع في احتياطي النفط في الولايات المتحدة، حسبما أفادت بيانات التداول.
موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 17:49بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يوليو/ تموز للنفط ماركة برنت بنسبة 5.05 بالمئة ليبلغ سعر البرميل 107.63دولارا، بينما ارتفع سعر العقود الآجلة
لنفس الشهر للنفط ماركة غرب تكساس بنسبة 5.65 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 105.4دولارا.
قبل نشر الإحصاءات، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4.2 بالمئة و4.9 بالمئة على التوالي.
وفقًا لوزارة الطاقة الأميركية، انخفض إنتاج النفط في البلاد للأسبوع المنتهي في 6 مايو/أيار بمقدار 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 11.8 مليون برميل من النفط يوميا.
وانخفضت مخزونات البنزين لهذا الأسبوع أكثر من المتوقع، بمقدار 3.6 مليون برميل بدلاً من انخفاضها بمقدار 1.6 مليون.
وزادت احتياطيات النفط التجارية في البلاد بمقدار 8.5 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 424.2 مليون برميل. وتوقع المحللون انخفاضا قدره 0.5 مليون برميل. كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير أقل من المتوقع.
إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمر باستخدام مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي
الاستراتيجي لمدة ستة أشهر، في محاولة للسيطرة على ارتفاع أسعار الطاقة كجزء من تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقرر تحالف "أوبك +" (منظمة مصدري النفط أوبك، ومنتجين محليين على رأسهم روسيا)، في وقت سابق، مواصلة خطط زيادة إنتاج النفط، ورفع حجم الإنتاج، في شهر مايو/ أيار، بمقدار 432 ألف برميل يومياً.
وكانت أسعار النفط شهدت ارتفاعاً كبيراً، خلال الأيام الماضية؛ تزامناً مع تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتوتر المتزايد بين الدول الغربية وموسكو، المترافق مع عقوبات غربية غير مسبوقة على روسيا.