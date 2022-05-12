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https://arabic.sputniknews.com/20220512/أوبك-تخفض-توقعاتها-لإنتاج-النفط-خارج-المنظمة-لعام-2022-إلى-نحو-66-مليون-برميل-يوميا-1062150455.html
"أوبك" تخفض توقعاتها لإنتاج النفط خارج المنظمة لعام 2022 إلى نحو 66 مليون برميل يوميا
"أوبك" تخفض توقعاتها لإنتاج النفط خارج المنظمة لعام 2022 إلى نحو 66 مليون برميل يوميا
خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، من توقعاتها لإنتاج النفط خارج المنظمة، في عام 2022، بنحو 0.3 مليون برميل يوميا؛ وحاليا تتوقع أن يبلغ 65.97... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:57+0000
2022-05-12T13:57+0000
انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المنظمة، في تقرير لها: "معدل النمو في إنتاج النفط من خارج أوبك لعام 2022، ينخفض على أساس سنوي بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا، إلى 2.4 مليون برميل يوميا، بمتوسط سنوي يقدر بـ 65.97 مليون برميل يوميا".وتتوقع "أوبك"، أن تشهد الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وكازاخستان وغيانا والنرويج، أكبر زيادة في إنتاج النفط لهذا العام.وتستمر توقعات نمو إنتاج النفط خارج المنظمة في الانخفاض منذ بداية العام؛ حيث توقت "أوبك"، في كانون الثاني/يناير، مؤشراً بمقدار 66.7 مليون برميل يوميا، ثم خفضت التوقعات إلى 66.59 و66.26 مليون برميل يوميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/وزير-الخارجية-عمان-ملتزمة-باتفاقيات-أوبك-1062094393.html
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انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+

"أوبك" تخفض توقعاتها لإنتاج النفط خارج المنظمة لعام 2022 إلى نحو 66 مليون برميل يوميا

13:57 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Aleksej Vitvitskijمنظمة أوبك
منظمة أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Aleksej Vitvitskij
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خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، من توقعاتها لإنتاج النفط خارج المنظمة، في عام 2022، بنحو 0.3 مليون برميل يوميا؛ وحاليا تتوقع أن يبلغ 65.97 مليون برميل يوميا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المنظمة، في تقرير لها: "معدل النمو في إنتاج النفط من خارج أوبك لعام 2022، ينخفض على أساس سنوي بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا، إلى 2.4 مليون برميل يوميا، بمتوسط سنوي يقدر بـ 65.97 مليون برميل يوميا".
وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
وزير الخارجية: عمان ملتزمة باتفاقيات أوبك+
أمس, 10:39 GMT
وتتوقع "أوبك"، أن تشهد الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وكازاخستان وغيانا والنرويج، أكبر زيادة في إنتاج النفط لهذا العام.
وتستمر توقعات نمو إنتاج النفط خارج المنظمة في الانخفاض منذ بداية العام؛ حيث توقت "أوبك"، في كانون الثاني/يناير، مؤشراً بمقدار 66.7 مليون برميل يوميا، ثم خفضت التوقعات إلى 66.59 و66.26 مليون برميل يوميا.
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