https://arabic.sputniknews.com/20220512/إعلام-الجيش-الفرنسي-أعزل-1062155794.html
إعلام: الجيش الفرنسي أعزل
إعلام: الجيش الفرنسي أعزل
أشار تقرير إعلامي إلى أن الجيش الفرنسي غير مستعد على الإطلاق لخوض نزاع مسلح مثل الذي يحصل في أوكرانيا. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T15:30+0000
2022-05-12T15:30+0000
2022-05-12T15:30+0000
رصد عسكري
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع Inside Over، فإن ترسانة الأسلحة الفرنسية فارغة بشكل كبير فهي تفتقر للطائرات والسفن والدبابات والمدافع والذخيرة، والدبابات أقل من نصفها مجهزة بالذخيرة، وينطبق الشيء نفسه على السفن.وأشار المقال إلى أنه "بسبب نقص الذخيرة، كان على الدرك تقليل زياراتهم إلى ميادين الرماية". بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا ، بدأت دول الناتو في التفكير في تعزيز الدفاع. ووعد أعضاء المنظمة بزيادة الإنفاق بشكل كبير على الأسلحة. ومع ذلك، فإن القضايا المالية تسبب نقاشا محتدما، حيث ليس هناك ما يكفي من المال، خاصة في مواجهة التضخم القياسي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: الجيش الفرنسي أعزل
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الجيش الفرنسي غير مستعد على الإطلاق لخوض نزاع مسلح مثل الذي يحصل في أوكرانيا.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع Inside Over، فإن ترسانة الأسلحة الفرنسية
فارغة بشكل كبير فهي تفتقر للطائرات والسفن والدبابات والمدافع والذخيرة، والدبابات أقل من نصفها مجهزة بالذخيرة، وينطبق الشيء نفسه على السفن.
وجاء في المنشور نقلا عن تقرير للجنة برلمانية أن الجيش يحتاج لنحو ستة إلى سبعة مليارات دولار ليستعيد قدرته القتالية.
وأشار المقال إلى أنه "بسبب نقص الذخيرة، كان على الدرك تقليل زياراتهم
إلى ميادين الرماية".
بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا ، بدأت دول الناتو في التفكير في تعزيز الدفاع. ووعد أعضاء المنظمة بزيادة الإنفاق بشكل كبير على الأسلحة. ومع ذلك، فإن القضايا المالية تسبب نقاشا محتدما، حيث ليس هناك ما يكفي من المال، خاصة في مواجهة التضخم القياسي.