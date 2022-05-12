https://arabic.sputniknews.com/20220512/اشتعال-النار-في-طائرة-صينية-بعد-انحرافها-عن-المدرج-فيديو-1062131948.html
اشتعال النار في طائرة صينية بعد انحرافها عن المدرج... فيديو
اشتعال النار في طائرة صينية بعد انحرافها عن المدرج... فيديو
انحرفت طائرة صينية عن المدرج أثناء إقلاعها من مطار تشونغتشينغ جيانغبي الدولي الصيني، اليوم الخميس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T08:18+0000
2022-05-12T08:18+0000
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ونشر حساب "People's Daily, China" على تويتر مقطع يظهر اشتعال أجزاء من الطائرة، مشيرا إلى أن الطائرة تابعة لشركة طيران التبت.وأوضح الحساب أنه تم إجلاء 113 راكبا و9 من أفراد الطاقم بأمان وتم نقل بعض المصابين بجروح طفيفة إلى المستشفى.وكان المطار قد أصدر بيانا أكد فيه إصابة أكثر من 40 شخصا، صباح اليوم الخميس، عندما انزلقت طائرة الخطوط الجوية التبتية على المدرج في تشونغتشينغ الصينية، والتي كان على متنها 122 شخصا.وأضاف البيان: "انزلقت الطائرة، التي كانت تقوم برحلة TV9833 من تشونغتشينغ إلى نينغشي، من المدرج في مطار تشونغتشينغ جيانغبي الدولي"، وأن "الجزء الأمامي من جسم الطائرة اشتعلت فيه النيران على الجانب الأيسر".
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أخبار العالم الآن, الصين
اشتعال النار في طائرة صينية بعد انحرافها عن المدرج... فيديو
08:18 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 08:31 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
انحرفت طائرة صينية عن المدرج أثناء إقلاعها من مطار تشونغتشينغ جيانغبي الدولي الصيني، اليوم الخميس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
ونشر حساب "People's Daily, China" على تويتر مقطع يظهر اشتعال أجزاء من الطائرة، مشيرا إلى أن الطائرة تابعة لشركة طيران التبت.
وأوضح الحساب أنه تم إجلاء 113 راكبا و9 من أفراد الطاقم بأمان وتم نقل بعض المصابين بجروح طفيفة إلى المستشفى.
وكان المطار قد أصدر بيانا أكد فيه إصابة أكثر من 40 شخصا
، صباح اليوم الخميس، عندما انزلقت طائرة الخطوط الجوية التبتية على المدرج في تشونغتشينغ الصينية، والتي كان على متنها 122 شخصا.
وأضاف البيان: "انزلقت الطائرة، التي كانت تقوم برحلة TV9833 من تشونغتشينغ إلى نينغشي، من المدرج في مطار تشونغتشينغ جيانغبي الدولي"، وأن "الجزء الأمامي من جسم الطائرة اشتعلت فيه النيران على الجانب الأيسر".