عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الصين-تتعهد-بدعم-كوريا-الشمالية-في-مكافحة-فيروس-كورونا-1062158902.html
الصين تتعهد بدعم كوريا الشمالية في مكافحة فيروس كورونا
الصين تتعهد بدعم كوريا الشمالية في مكافحة فيروس كورونا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الخميس، إن الصين ستبذل قصارى جهدها لدعم كوريا الشمالية في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا الجديد في... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T16:59+0000
2022-05-12T16:59+0000
كوريا الشمالية
الصين
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1061253324_0:21:1000:584_1920x0_80_0_0_1f8885d30fbddb44383da95087072750.jpg
بكين- سبوتنيك. أبلغت الدولة المنعزلة عن أول ظهور لفيروس كورونا في بيونغ يانغ، صباح اليوم، بعد أن ثبتت إصابة العديد من المرضى بمتغير "أوميكرون بي إيه 2"، خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقال تشاو في إفادة صحفية يومية، في إشارة إلى كوريا الشمالية باسمها الرسمي: "بصفتها الرفيق والجار والصديق لكوريا الديمقراطية، فإن الصين مستعدة لبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم والمساعدة لكوريا الديمقراطية في مكافحة الفيروس".أغلقت كوريا الشمالية حدودها في بداية انتشار جائحة "كوفيد 19" في أوائل عام 2020، ورفضت عروض اللقاحات. لكنها تقول الآن إنها تنتقل إلى حالة "الطوارئ القصوى".وفي وقت سابق اليوم، عقد المكتب السياسي في كوريا الشمالية اجتماعا طارئا برئاسة زعيم البلاد كيم جونغ أون، بعد الإعلان رسميا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الاجتماع ععقد لمناقشة حالة الطوارئ "الأكثر خطورة في البلاد في نظام مكافحة الفيروس الذي تمت السيطرة عليه بحزم لأكثر من عامين".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/زعيم-كوريا-الشمالية-يصدر-قرارات-عاجلة-بعد-تسجيل-أول-حالة-إصابة-بكورونا-في-البلاد-1062127633.html
كوريا الشمالية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1061253324_65:0:953:666_1920x0_80_0_0_723f221f76aa3d9be1470abbdd219913.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, الصين, فيروس كورونا, أوميكرون

الصين تتعهد بدعم كوريا الشمالية في مكافحة فيروس كورونا

16:59 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يزور قصر كومسوسان للشمس مع زوجته، ري سول جو، للاحتفال بيوم الشمس، الذكرى 110 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم إيل سونغ ، بيونغ يانغ، 15 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يزور قصر كومسوسان للشمس مع زوجته، ري سول جو، للاحتفال بيوم الشمس، الذكرى 110 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم إيل سونغ ، بيونغ يانغ، 15 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / STR
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الخميس، إن الصين ستبذل قصارى جهدها لدعم كوريا الشمالية في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.
بكين- سبوتنيك. أبلغت الدولة المنعزلة عن أول ظهور لفيروس كورونا في بيونغ يانغ، صباح اليوم، بعد أن ثبتت إصابة العديد من المرضى بمتغير "أوميكرون بي إيه 2"، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال تشاو في إفادة صحفية يومية، في إشارة إلى كوريا الشمالية باسمها الرسمي: "بصفتها الرفيق والجار والصديق لكوريا الديمقراطية، فإن الصين مستعدة لبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم والمساعدة لكوريا الديمقراطية في مكافحة الفيروس".
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
زعيم كوريا الشمالية يصدر قرارات عاجلة بعد تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد
06:27 GMT
أغلقت كوريا الشمالية حدودها في بداية انتشار جائحة "كوفيد 19" في أوائل عام 2020، ورفضت عروض اللقاحات. لكنها تقول الآن إنها تنتقل إلى حالة "الطوارئ القصوى".
وفي وقت سابق اليوم، عقد المكتب السياسي في كوريا الشمالية اجتماعا طارئا برئاسة زعيم البلاد كيم جونغ أون، بعد الإعلان رسميا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الاجتماع ععقد لمناقشة حالة الطوارئ "الأكثر خطورة في البلاد في نظام مكافحة الفيروس الذي تمت السيطرة عليه بحزم لأكثر من عامين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала