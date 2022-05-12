https://arabic.sputniknews.com/20220512/الصين-تتعهد-بدعم-كوريا-الشمالية-في-مكافحة-فيروس-كورونا-1062158902.html

الصين تتعهد بدعم كوريا الشمالية في مكافحة فيروس كورونا

الصين تتعهد بدعم كوريا الشمالية في مكافحة فيروس كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الخميس، إن الصين ستبذل قصارى جهدها لدعم كوريا الشمالية في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا الجديد في... 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T16:59+0000

2022-05-12T16:59+0000

2022-05-12T16:59+0000

كوريا الشمالية

الصين

فيروس كورونا

أوميكرون

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بكين- سبوتنيك. أبلغت الدولة المنعزلة عن أول ظهور لفيروس كورونا في بيونغ يانغ، صباح اليوم، بعد أن ثبتت إصابة العديد من المرضى بمتغير "أوميكرون بي إيه 2"، خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقال تشاو في إفادة صحفية يومية، في إشارة إلى كوريا الشمالية باسمها الرسمي: "بصفتها الرفيق والجار والصديق لكوريا الديمقراطية، فإن الصين مستعدة لبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم والمساعدة لكوريا الديمقراطية في مكافحة الفيروس".أغلقت كوريا الشمالية حدودها في بداية انتشار جائحة "كوفيد 19" في أوائل عام 2020، ورفضت عروض اللقاحات. لكنها تقول الآن إنها تنتقل إلى حالة "الطوارئ القصوى".وفي وقت سابق اليوم، عقد المكتب السياسي في كوريا الشمالية اجتماعا طارئا برئاسة زعيم البلاد كيم جونغ أون، بعد الإعلان رسميا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الاجتماع ععقد لمناقشة حالة الطوارئ "الأكثر خطورة في البلاد في نظام مكافحة الفيروس الذي تمت السيطرة عليه بحزم لأكثر من عامين".

https://arabic.sputniknews.com/20220512/زعيم-كوريا-الشمالية-يصدر-قرارات-عاجلة-بعد-تسجيل-أول-حالة-إصابة-بكورونا-في-البلاد-1062127633.html

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كوريا الشمالية, الصين, فيروس كورونا, أوميكرون