https://arabic.sputniknews.com/20220512/المجر-لن-تزود-أوكرانيا-بالسلاح-ولن-تسمح-بمروه-عبر-أراضيها-1062132493.html
المجر: لن نزود أوكرانيا بالسلاح ولن نسمح بمروه عبر أراضينا
المجر: لن نزود أوكرانيا بالسلاح ولن نسمح بمروه عبر أراضينا
صرح وزير خارجية المجر، بيتر زيجارتو، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بالأسلحة كما ولن تسمح بإمدادات السلاح عبر أراضيها. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T08:21+0000
2022-05-12T08:21+0000
2022-05-12T08:24+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102048/53/1020485341_0:120:2598:1581_1920x0_80_0_0_43d57d9f547333f5d24d29cb132ffcc2.jpg
وقال زيجارتو في تصريحات لصحيفة "إل بايس" الإسبانية: "لا نريد أن تكون الحدود المجرية الأوكرانية نقطة عبور لتسليم الأسلحة. ولن نرسل ولن نسمح بنقل أسلحة عبر المجر".وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102048/53/1020485341_165:0:2433:1701_1920x0_80_0_0_8304bf8d3d094068f30f906553363d2b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
المجر: لن نزود أوكرانيا بالسلاح ولن نسمح بمروه عبر أراضينا
08:21 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 08:24 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
صرح وزير خارجية المجر، بيتر زيجارتو، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بالأسلحة كما ولن تسمح بإمدادات السلاح عبر أراضيها.
وقال زيجارتو في تصريحات لصحيفة "إل بايس" الإسبانية: "لا نريد أن تكون الحدود المجرية الأوكرانية نقطة عبور
لتسليم الأسلحة. ولن نرسل ولن نسمح بنقل
أسلحة عبر المجر".
في وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.