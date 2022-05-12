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https://arabic.sputniknews.com/20220512/المجر-لن-تزود-أوكرانيا-بالسلاح-ولن-تسمح-بمروه-عبر-أراضيها-1062132493.html
المجر: لن نزود أوكرانيا بالسلاح ولن نسمح بمروه عبر أراضينا
المجر: لن نزود أوكرانيا بالسلاح ولن نسمح بمروه عبر أراضينا
صرح وزير خارجية المجر، بيتر زيجارتو، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بالأسلحة كما ولن تسمح بإمدادات السلاح عبر أراضيها. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T08:21+0000
2022-05-12T08:24+0000
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وقال زيجارتو في تصريحات لصحيفة "إل بايس" الإسبانية: "لا نريد أن تكون الحدود المجرية الأوكرانية نقطة عبور لتسليم الأسلحة. ولن نرسل ولن نسمح بنقل أسلحة عبر المجر".وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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العالم

المجر: لن نزود أوكرانيا بالسلاح ولن نسمح بمروه عبر أراضينا

08:21 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 08:24 GMT 12.05.2022)
© Sputnik . Nikolay Lazarenkoبيوتر بوروشينكو يتفقد أسلحة الجيش الأوكراني
بيوتر بوروشينكو يتفقد أسلحة الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Nikolay Lazarenko
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صرح وزير خارجية المجر، بيتر زيجارتو، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بالأسلحة كما ولن تسمح بإمدادات السلاح عبر أراضيها.
وقال زيجارتو في تصريحات لصحيفة "إل بايس" الإسبانية: "لا نريد أن تكون الحدود المجرية الأوكرانية نقطة عبور لتسليم الأسلحة. ولن نرسل ولن نسمح بنقل أسلحة عبر المجر".

في وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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