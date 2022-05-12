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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/النازية-العادية-صور-من-المعرض-المقام-في-متحف-النصر-بموسكو-1062141873.html
"النازية العادية".. صور من المعرض المقام في متحف النصر بموسكو
"النازية العادية".. صور من المعرض المقام في متحف النصر بموسكو
أصبحت صور المشروع الخاص بوكالة سبوتنيك "دونباس- الإبادة الجماعية 2014-2022" جزءًا من معرض كبير بعنوان "النازية العادية" في متحف النصر في بوكلونايا غورا بموسكو... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:06+0000
2022-05-12T12:06+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
صور
وسائط متعددة
أخبار أوكرانيا
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يحكي معرض "النازية العادية" عن تاريخ ظهور وتطور النسخة الأوكرانية من النازية منذ النصف الأول من القرن العشرين حتى يومنا هذا. تم تخصيص جزء كبير من المعرض لأحداث 2014-2022 في إقليم دونباس.يستمر المعرض من 19 أبريل/ نيسان إلى 17 يوليو/ تموز 2022.
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا

"النازية العادية".. صور من المعرض المقام في متحف النصر بموسكو

12:06 GMT 12.05.2022
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أصبحت صور المشروع الخاص بوكالة سبوتنيك "دونباس- الإبادة الجماعية 2014-2022" جزءًا من معرض كبير بعنوان "النازية العادية" في متحف النصر في بوكلونايا غورا بموسكو. هذا المعرض مخصص لتاريخ النازية الأوكرانية منذ نشأتها وحتى يومنا هذا.
© Sputnik . Vladimir Ivanov

النازيون وشركاؤهم - "رجال شرطة" من السكان المحليين - ارتكبوا فظائع في نهر دونباس خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

في هذه الصورة، تودع الأمهات أطفالهن الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي النازيين في سبتمبر/ أيلول 1943.

 النازيون وشركاؤهم - &quot;رجال شرطة&quot; من السكان المحليين - ارتكبوا فظائع في نهر دونباس خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).في هذه الصورة، تودع الأمهات أطفالهن الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي النازيين في سبتمبر/ أيلول 1943. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Ivanov

النازيون وشركاؤهم - "رجال شرطة" من السكان المحليين - ارتكبوا فظائع في نهر دونباس خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

في هذه الصورة، تودع الأمهات أطفالهن الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي النازيين في سبتمبر/ أيلول 1943.

© Sputnik . Maievskiy

بعد استقلال أوكرانيا، أصبحت القومية (المتطرفة) جزءًا لا يتجزأ من سياسة الحكومة الأوكرانية الجديدة.

في الصورة: طابور من المتظاهرين يتجه إلى المجلس الأعلى لأوكرانيا، يونيو/ حزيران 1991.

بعد استقلال أوكرانيا، أصبحت القومية (المتطرفة) جزءًا لا يتجزأ من سياسة الحكومة الأوكرانية الجديدة.في الصورة: طابور من المتظاهرين يتجه إلى المجلس الأعلى لأوكرانيا، يونيو/ حزيران 1991. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Maievskiy

بعد استقلال أوكرانيا، أصبحت القومية (المتطرفة) جزءًا لا يتجزأ من سياسة الحكومة الأوكرانية الجديدة.

في الصورة: طابور من المتظاهرين يتجه إلى المجلس الأعلى لأوكرانيا، يونيو/ حزيران 1991.

© Sputnik . Alexei Furman / الذهاب إلى بنك الصور

في شتاء 2014 اندلعت اشتباكات دامية بين متظاهرين بينهم قوميين متطرفين وقوات الأمن الأوكرانية على ساحة "الميدان الأوروبي".

في الصورة: خيمة لمؤيدي الاندماج الأوروبي في ساحة الاستقلال في كييف، حيث بدأت الاشتباكات بين المعارضة وضباط الشرطة. 18 فبراير/ شباط 2014.

في شتاء 2014 اندلعت اشتباكات دامية بين متظاهرين بينهم قوميين متطرفين وقوات الأمن الأوكرانية على ساحة &quot;الميدان الأوروبي&quot;.في الصورة: خيمة لمؤيدي الاندماج الأوروبي في ساحة الاستقلال في كييف، حيث بدأت الاشتباكات بين المعارضة وضباط الشرطة. 18 فبراير/ شباط 2014. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Alexei Furman
/
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في شتاء 2014 اندلعت اشتباكات دامية بين متظاهرين بينهم قوميين متطرفين وقوات الأمن الأوكرانية على ساحة "الميدان الأوروبي".

في الصورة: خيمة لمؤيدي الاندماج الأوروبي في ساحة الاستقلال في كييف، حيث بدأت الاشتباكات بين المعارضة وضباط الشرطة. 18 فبراير/ شباط 2014.

© Sputnik

بدأت أوكرانيا في تدمير النصب التذكارية للقادة السوفيت وأبطال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، لمحو كل شيء سوفيتي وروسي من ذاكرة الشعب - هذه هي المهمة التي حددتها السلطات الأوكرانية الجديدة.

في الصورة: يحاول القوميون المتطرفون باستخدام كابل هدم التمثال النصفي للمارشال جورجي جوكوف بالقرب من قصر الرياضة في مدينة خاركوف.

بدأت أوكرانيا في تدمير النصب التذكارية للقادة السوفيت وأبطال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، لمحو كل شيء سوفيتي وروسي من ذاكرة الشعب - هذه هي المهمة التي حددتها السلطات الأوكرانية الجديدة.في الصورة: يحاول القوميون المتطرفون باستخدام كابل هدم التمثال النصفي للمارشال جورجي جوكوف بالقرب من قصر الرياضة في مدينة خاركوف. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik

بدأت أوكرانيا في تدمير النصب التذكارية للقادة السوفيت وأبطال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، لمحو كل شيء سوفيتي وروسي من ذاكرة الشعب - هذه هي المهمة التي حددتها السلطات الأوكرانية الجديدة.

في الصورة: يحاول القوميون المتطرفون باستخدام كابل هدم التمثال النصفي للمارشال جورجي جوكوف بالقرب من قصر الرياضة في مدينة خاركوف.

© Sputnik . Alexander Mazurkevich / الذهاب إلى بنك الصور

قدامى المحاربين في جيش التمرد الأوكراني (منظمة متطرفة محظورة في روسيا الاتحادية) خلال مسيرة متجهة نحو النصب التذكاري لستيبان بانديرا، تكريما لـ "يوم الأبطال" في وسط مدينة لفيف، 2019. اشتهر قادة المنظمة بالفظائع أثناء الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وفي أوكرانيا الحديثة تم تكريمهم كـ"أبطال".

قدامى المحاربين في جيش التمرد الأوكراني (منظمة متطرفة محظورة في روسيا الاتحادية) خلال مسيرة متجهة نحو النصب التذكاري لستيبان بانديرا، تكريما لـ &quot;يوم الأبطال&quot; في وسط مدينة لفيف، 2019. اشتهر قادة المنظمة بالفظائع أثناء الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وفي أوكرانيا الحديثة تم تكريمهم كـ&quot;أبطال&quot;. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Alexander Mazurkevich
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قدامى المحاربين في جيش التمرد الأوكراني (منظمة متطرفة محظورة في روسيا الاتحادية) خلال مسيرة متجهة نحو النصب التذكاري لستيبان بانديرا، تكريما لـ "يوم الأبطال" في وسط مدينة لفيف، 2019. اشتهر قادة المنظمة بالفظائع أثناء الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وفي أوكرانيا الحديثة تم تكريمهم كـ"أبطال".

© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصور

المشاركون في مسيرة، تزامنت مع الذكرى الـ 112 لميلاد المجرم النازي ستيبان بانديرا في كييف. مثل هذه مسيرات الشعلة، التي استعارها الأوكرانيون النازيون الجدد من ألمانيا النازية، كانت تحضرها في أوكرانيا عائلات - مع أطفالهم وزوجاتهم.

المشاركون في مسيرة، تزامنت مع الذكرى الـ 112 لميلاد المجرم النازي ستيبان بانديرا في كييف. مثل هذه مسيرات الشعلة، التي استعارها الأوكرانيون النازيون الجدد من ألمانيا النازية، كانت تحضرها في أوكرانيا عائلات - مع أطفالهم وزوجاتهم. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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المشاركون في مسيرة، تزامنت مع الذكرى الـ 112 لميلاد المجرم النازي ستيبان بانديرا في كييف. مثل هذه مسيرات الشعلة، التي استعارها الأوكرانيون النازيون الجدد من ألمانيا النازية، كانت تحضرها في أوكرانيا عائلات - مع أطفالهم وزوجاتهم.

© Sputnik . Vasiliy Batanov / الذهاب إلى بنك الصور

المشاركون في مسيرة حزب "إرادة الشعب" في سيفاستوبول فبراير/ شباط 2014. منذ البداية، لم تقبل شبه جزيرة القرم ودونباس حقيقة أن أوكرانيا كانت تنزلق إلى النازية عامًا بعد عام.

المشاركون في مسيرة حزب &quot;إرادة الشعب&quot; في سيفاستوبول فبراير/ شباط 2014. منذ البداية، لم تقبل شبه جزيرة القرم ودونباس حقيقة أن أوكرانيا كانت تنزلق إلى النازية عامًا بعد عام. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vasiliy Batanov
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المشاركون في مسيرة حزب "إرادة الشعب" في سيفاستوبول فبراير/ شباط 2014. منذ البداية، لم تقبل شبه جزيرة القرم ودونباس حقيقة أن أوكرانيا كانت تنزلق إلى النازية عامًا بعد عام.

© Sputnik . Miroslav Luzetsky

إزاحة الستار عن نصب تذكاري للزعيم الإيديولوجي لمنظمة القوميين الأوكرانيين (المحظورة في روسيا الاتحادية) ستيبان بانديرا في لفوف. سمي شارع في كييف على اسم هذا المجرم النازي. وفي عام 2010، منح الرئيس فيكتور يوشينكو بانديرا لقب بطل أوكرانيا.

إزاحة الستار عن نصب تذكاري للزعيم الإيديولوجي لمنظمة القوميين الأوكرانيين (المحظورة في روسيا الاتحادية) ستيبان بانديرا في لفوف. سمي شارع في كييف على اسم هذا المجرم النازي. وفي عام 2010، منح الرئيس فيكتور يوشينكو بانديرا لقب بطل أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Miroslav Luzetsky

إزاحة الستار عن نصب تذكاري للزعيم الإيديولوجي لمنظمة القوميين الأوكرانيين (المحظورة في روسيا الاتحادية) ستيبان بانديرا في لفوف. سمي شارع في كييف على اسم هذا المجرم النازي. وفي عام 2010، منح الرئيس فيكتور يوشينكو بانديرا لقب بطل أوكرانيا.

© Sputnik . Alexandr Maksimenko

أفراد من كتيبة آزوف النازية الجديدة يؤدون يمين الولاء لأوكرانيا في ساحة صوفيا في كييف قبل إرسالهم إلى دونباس. ارتكب أعضاء الكتائب الوطنية مئات جرائم الحرب ضد سكان المنطقة خلال ثماني سنوات. العلامة الموجودة على علم "آزوف" هي صورة طبق الأصل للرمز الروني فولفسانجل (ولفسانجيل الألماني - خطاف الذئب المضاء)، والذي استخدم في النازية ويستخدم في الرموز النازية الجديدة.

أفراد من كتيبة آزوف النازية الجديدة يؤدون يمين الولاء لأوكرانيا في ساحة صوفيا في كييف قبل إرسالهم إلى دونباس. ارتكب أعضاء الكتائب الوطنية مئات جرائم الحرب ضد سكان المنطقة خلال ثماني سنوات. العلامة الموجودة على علم &quot;آزوف&quot; هي صورة طبق الأصل للرمز الروني فولفسانجل (ولفسانجيل الألماني - خطاف الذئب المضاء)، والذي استخدم في النازية ويستخدم في الرموز النازية الجديدة. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Alexandr Maksimenko

أفراد من كتيبة آزوف النازية الجديدة يؤدون يمين الولاء لأوكرانيا في ساحة صوفيا في كييف قبل إرسالهم إلى دونباس. ارتكب أعضاء الكتائب الوطنية مئات جرائم الحرب ضد سكان المنطقة خلال ثماني سنوات. العلامة الموجودة على علم "آزوف" هي صورة طبق الأصل للرمز الروني فولفسانجل (ولفسانجيل الألماني - خطاف الذئب المضاء)، والذي استخدم في النازية ويستخدم في الرموز النازية الجديدة.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

ثماني سنوات من الحرب لم تمر دون أثر: من أجل تطهير أراضي الجمهوريات من التطرف القومي، سيستغرق الأمر عقودًا.

في الصورة: لافتة تحذر من الاقتراب من موقع به ألغام، بالقرب من خط التماس مع قوات الأمن الأوكرانية بالقرب من قرية سبارتاك في منطقة دونيتسك.

ثماني سنوات من الحرب لم تمر دون أثر: من أجل تطهير أراضي الجمهوريات من التطرف القومي، سيستغرق الأمر عقودًا.في الصورة: لافتة تحذر من الاقتراب من موقع به ألغام، بالقرب من خط التماس مع قوات الأمن الأوكرانية بالقرب من قرية سبارتاك في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Sergey Averin
/
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ثماني سنوات من الحرب لم تمر دون أثر: من أجل تطهير أراضي الجمهوريات من التطرف القومي، سيستغرق الأمر عقودًا.

في الصورة: لافتة تحذر من الاقتراب من موقع به ألغام، بالقرب من خط التماس مع قوات الأمن الأوكرانية بالقرب من قرية سبارتاك في منطقة دونيتسك.

© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

في 2 يوليو/ تموز 2014، شنت أوكرانيا غارة جوية على قرية لوغانسك. في ذلك اليوم ، قتل 12 شخصًا، بينهم أطفال، وأصيب العشرات.

في 2 يوليو/ تموز 2014، شنت أوكرانيا غارة جوية على قرية لوغانسك. في ذلك اليوم ، قتل 12 شخصًا، بينهم أطفال، وأصيب العشرات. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Valery Melnikov
/
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في 2 يوليو/ تموز 2014، شنت أوكرانيا غارة جوية على قرية لوغانسك. في ذلك اليوم ، قتل 12 شخصًا، بينهم أطفال، وأصيب العشرات.

© Sputnik . Valery Melnikov

الفتى روسلان بيختين،البالغ من العمر سبع سنوات، في منزل بالقرب من خط التماس في ضواحي دونيتسك.

صورة من سلسلة "Gray Zone" الحائزة على الجائزة الكبرى لمسابقة الصور Intarget Photolux لعام 2019.

الفتى روسلان بيختين،البالغ من العمر سبع سنوات، في منزل بالقرب من خط التماس في ضواحي دونيتسك.صورة من سلسلة &quot;Gray Zone&quot; الحائزة على الجائزة الكبرى لمسابقة الصور Intarget Photolux لعام 2019. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Valery Melnikov

الفتى روسلان بيختين،البالغ من العمر سبع سنوات، في منزل بالقرب من خط التماس في ضواحي دونيتسك.

صورة من سلسلة "Gray Zone" الحائزة على الجائزة الكبرى لمسابقة الصور Intarget Photolux لعام 2019.

© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

ساخانكا هي قرية في منطقة نوفوازوفسك في منطقة دونيتسك، الواقعة على خط التماس. قبل الحرب، كان يعيش هنا أكثر من 1000 شخص. الآن غادر الجميع تقريبا، وكثيرا ما تعرضت القرية للقصف، ودمرت العديد من المنازل.

ساخانكا هي قرية في منطقة نوفوازوفسك في منطقة دونيتسك، الواقعة على خط التماس. قبل الحرب، كان يعيش هنا أكثر من 1000 شخص. الآن غادر الجميع تقريبا، وكثيرا ما تعرضت القرية للقصف، ودمرت العديد من المنازل. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور

ساخانكا هي قرية في منطقة نوفوازوفسك في منطقة دونيتسك، الواقعة على خط التماس. قبل الحرب، كان يعيش هنا أكثر من 1000 شخص. الآن غادر الجميع تقريبا، وكثيرا ما تعرضت القرية للقصف، ودمرت العديد من المنازل.

© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

مبنى سكني في حي كيفسكي في دونيتسك بعد قصف القوات المسلحة لأوكرانيا. اخترقت قذائف من العيار الثقيل الجدران الخرسانية.

مبنى سكني في حي كيفسكي في دونيتسك بعد قصف القوات المسلحة لأوكرانيا. اخترقت قذائف من العيار الثقيل الجدران الخرسانية. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Valery Melnikov
/
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مبنى سكني في حي كيفسكي في دونيتسك بعد قصف القوات المسلحة لأوكرانيا. اخترقت قذائف من العيار الثقيل الجدران الخرسانية.

© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014. جثث المارة الذين لقوا حتفهم بقذيفة أوكرانية في أحد شوارع لوغانسك. أي مدني في دونباس كان معرضا للقتل والموت نتيجة إصابته بجروح بالغة من الشظايا في أي وقت خلال تلك السنوات الثماني.

يوليو/ تموز 2014. جثث المارة الذين لقوا حتفهم بقذيفة أوكرانية في أحد شوارع لوغانسك. أي مدني في دونباس كان معرضا للقتل والموت نتيجة إصابته بجروح بالغة من الشظايا في أي وقت خلال تلك السنوات الثماني. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Valery Melnikov
/
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يوليو/ تموز 2014. جثث المارة الذين لقوا حتفهم بقذيفة أوكرانية في أحد شوارع لوغانسك. أي مدني في دونباس كان معرضا للقتل والموت نتيجة إصابته بجروح بالغة من الشظايا في أي وقت خلال تلك السنوات الثماني.

يحكي معرض "النازية العادية" عن تاريخ ظهور وتطور النسخة الأوكرانية من النازية منذ النصف الأول من القرن العشرين حتى يومنا هذا. تم تخصيص جزء كبير من المعرض لأحداث 2014-2022 في إقليم دونباس.
يستمر المعرض من 19 أبريل/ نيسان إلى 17 يوليو/ تموز 2022.
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