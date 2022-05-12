"النازية العادية".. صور من المعرض المقام في متحف النصر بموسكو

© Sputnik

بدأت أوكرانيا في تدمير النصب التذكارية للقادة السوفيت وأبطال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، لمحو كل شيء سوفيتي وروسي من ذاكرة الشعب - هذه هي المهمة التي حددتها السلطات الأوكرانية الجديدة.

في الصورة: يحاول القوميون المتطرفون باستخدام كابل هدم التمثال النصفي للمارشال جورجي جوكوف بالقرب من قصر الرياضة في مدينة خاركوف.