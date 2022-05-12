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باسيتشنيك: الاندماج مع روسيا هو المسار الصحيح الوحيد
باسيتشنيك: الاندماج مع روسيا هو المسار الصحيح الوحيد
صرح رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، إن قرار الاندماج مع روسيا كان قرارا مدعوما من الغالبية العظمى لسكان الجمهورية. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T06:45+0000
2022-05-12T06:48+0000
روسيا
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وقال باسيتشنيك في خطاب بهذه المناسبة: "قبل ثماني سنوات، اتخذ سكان منطقة لوغانسك خيارهم، وأجروا استفتاء في انسجام تام وصوتوا لصالح حرية المنطقة واستقلالها وسيادتها، قائلين "لا" للأوليغارشية المجرمين والقوميين الذين وصلوا إلى السلطة بشكل غير قانوني في كييف. حظي قرار إعلان جمهورية لوغانسك الشعبية بتأييد الغالبية العظمى من المواطنين - هكذا بدأ تاريخ الدولة الفتية، التي اختارت الطريق الصحيح الوحيد - الاندماج مع روسيا".وأضاف قائلا: "نحتفل هذا العام، ولأول مرة، بيوم الجمهورية مع آلاف المواطنين المحررين من قمع واحتلال النازيين في كييف. من خلال الجمع بين شخصية دونباس القوية التي لا تتزعزع والعمل الجاد والإمكانيات الإبداعية والمهنية الضخمة، أنا متأكد من أننا معا سنتغلب على جميع التجارب ونوفر حياة كريمة ومستقرة لأطفالنا وجميع الأجيال اللاحقة".
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روسيا

باسيتشنيك: الاندماج مع روسيا هو المسار الصحيح الوحيد

06:45 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 06:48 GMT 12.05.2022)
© Sputnik . Alexander Galperin / الذهاب إلى بنك الصورالقوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية التابعة في محطة توليد الطاقة الحرارية في لوغانسك في مدينة شياستيه
القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية التابعة في محطة توليد الطاقة الحرارية في لوغانسك في مدينة شياستيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Alexander Galperin
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صرح رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، إن قرار الاندماج مع روسيا كان قرارا مدعوما من الغالبية العظمى لسكان الجمهورية.
وقال باسيتشنيك في خطاب بهذه المناسبة: "قبل ثماني سنوات، اتخذ سكان منطقة لوغانسك خيارهم، وأجروا استفتاء في انسجام تام وصوتوا لصالح حرية المنطقة واستقلالها وسيادتها، قائلين "لا" للأوليغارشية المجرمين والقوميين الذين وصلوا إلى السلطة بشكل غير قانوني في كييف. حظي قرار إعلان جمهورية لوغانسك الشعبية بتأييد الغالبية العظمى من المواطنين - هكذا بدأ تاريخ الدولة الفتية، التي اختارت الطريق الصحيح الوحيد - الاندماج مع روسيا".

ووفقًا له، خلال هذا الوقت، قائلا: "مر سكان الجمهورية بالعديد من المحن. لقد قاتلوا ضد الحصار الذي أعلنته أوكرانيا، وأنعشوا الاقتصاد، وتعافوا من جروح الحرب وحاربوا بضراوة الفاشيين الأوكرانيين".

وأضاف قائلا: "نحتفل هذا العام، ولأول مرة، بيوم الجمهورية مع آلاف المواطنين المحررين من قمع واحتلال النازيين في كييف. من خلال الجمع بين شخصية دونباس القوية التي لا تتزعزع والعمل الجاد والإمكانيات الإبداعية والمهنية الضخمة، أنا متأكد من أننا معا سنتغلب على جميع التجارب ونوفر حياة كريمة ومستقرة لأطفالنا وجميع الأجيال اللاحقة".
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