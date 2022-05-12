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رئيس الحكومة المصرية ونظيرته التونسية يشرفان على اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية
رئيس الحكومة المصرية ونظيرته التونسية يشرفان على اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية
تبدأ اليوم في العاصمة التونسية أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، والتي تنعقد على مدار يومين. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T10:49+0000
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ووفقا لبيان نشرته الحكومة التونسية المستضيفة للاجتماع، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن اللجنة ستنعقد اليوم الخميس وغدا الجمعة 12، 13 مايو/ آيار، في دورتها السابعة عشرة بالعاصمة التونسية.وقال البيان: "يؤدّي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهوريّة مصر العربية، يوميْ 12 و13 ماي 2022، زيارة عمل رسميّة إلى بلادنا يرافقه فيها وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين للمشاركة في أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية".وأوضح أن "السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية سوف تترأس، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أشغال هذه اللجنة العليا بمشاركة وفديْن رفيعي المستوى من كلا البلدين".واعتبر بيان الحكومة التونسية أن هذه الدورة تعتبر "محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والرقيّ بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة إلى جانب التوقيع على عدد من الوثائق القانونية التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم لهذه العلاقات".
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رئيس الحكومة المصرية ونظيرته التونسية يشرفان على اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية

10:49 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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تبدأ اليوم في العاصمة التونسية أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، والتي تنعقد على مدار يومين.
ووفقا لبيان نشرته الحكومة التونسية المستضيفة للاجتماع، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن اللجنة ستنعقد اليوم الخميس وغدا الجمعة 12، 13 مايو/ آيار، في دورتها السابعة عشرة بالعاصمة التونسية.
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وقال البيان: "يؤدّي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهوريّة مصر العربية، يوميْ 12 و13 ماي 2022، زيارة عمل رسميّة إلى بلادنا يرافقه فيها وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين للمشاركة في أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية".
وأوضح أن "السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية سوف تترأس، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أشغال هذه اللجنة العليا بمشاركة وفديْن رفيعي المستوى من كلا البلدين".

وسيفتتح رئيسا الحكومتين المصرية والتونسية أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري "بمشاركة ممثّلي منظمات أرباب العمل وأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إضافة إلى الإشراف على التظاهرة الثقافية التي تندرج في إطار سنة الثقافة التونسية المصرية 2021 – 2022 برعاية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتّاح السيسي"، وفقا للبيان.

واعتبر بيان الحكومة التونسية أن هذه الدورة تعتبر "محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والرقيّ بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة إلى جانب التوقيع على عدد من الوثائق القانونية التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم لهذه العلاقات".
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