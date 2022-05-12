https://arabic.sputniknews.com/20220512/سريلانكا-منع-رئيس-الوزراء-السابق-وحلفائه-من-السفر-1062134233.html
سريلانكا... منع رئيس الوزراء السابق وحلفائه من السفر
سريلانكا... منع رئيس الوزراء السابق وحلفائه من السفر
أصدرت السلطات في سريلانكا قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا، من السفر على خلفية اتهامات بشأن تعاملهم مع الاحتجاجات بالبلاد. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:01+0000
2022-05-12T09:01+0000
2022-05-12T09:01+0000
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061930445_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_6357819178b939d17b440553ead57e4b.jpg
وتم منع راجاباكسا و16 آخرين من السفر على خلفية اتهامهم باستخدام العنف ضد المتظاهرين، نقلا عن إعلام محلي.وتشهد سريلانكا، للشهر الثاني على التوالي، مواجهات وأعمال عنف بين أنصار الحكومة الحالية ومعارضيها، وتقول بعض التقارير إن البلاد تواجه أسوأ أزمة سياسية منذ الاستقلال عام 1948.واستقال رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، يوم الاثنين، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، بحسب وكالة "رويترز" التي أشارت إلى أن الشرطة أعلنت حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو.ويعاني سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة من نقص حاد في السلع الأساسية بسبب الأزمة الاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/استقالة-رئيس-وزراء-سريلانكا-وسط-أزمة-اقتصادية-طاحنة-1062019635.html
https://arabic.sputniknews.com/20220511/هرج-ومرج-وسط-عاصمة-سريلانكا-على-وقع-اشتباكات-عنيفة-1062094506.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061930445_97:0:1764:1250_1920x0_80_0_0_225159961dbe0d08ee2257f38f30d76e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن
سريلانكا... منع رئيس الوزراء السابق وحلفائه من السفر
تابعنا عبر
أصدرت السلطات في سريلانكا قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا، من السفر على خلفية اتهامات بشأن تعاملهم مع الاحتجاجات بالبلاد.
وتم منع راجاباكسا و16 آخرين من السفر على خلفية اتهامهم باستخدام العنف ضد المتظاهرين، نقلا عن إعلام محلي.
وتشهد سريلانكا، للشهر الثاني على التوالي، مواجهات وأعمال عنف بين أنصار الحكومة الحالية ومعارضيها، وتقول بعض التقارير إن البلاد تواجه أسوأ أزمة
سياسية منذ الاستقلال عام 1948.
واستقال رئيس الوزراء
السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، يوم الاثنين، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، بحسب وكالة "رويترز" التي أشارت إلى أن الشرطة أعلنت حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو.
ويعاني سكان سريلانكا
البالغ عددهم 22 مليون نسمة من نقص حاد في السلع الأساسية بسبب الأزمة الاقتصادية.