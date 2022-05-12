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سريلانكا... منع رئيس الوزراء السابق وحلفائه من السفر
سريلانكا... منع رئيس الوزراء السابق وحلفائه من السفر
أصدرت السلطات في سريلانكا قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا، من السفر على خلفية اتهامات بشأن تعاملهم مع الاحتجاجات بالبلاد. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
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وتم منع راجاباكسا و16 آخرين من السفر على خلفية اتهامهم باستخدام العنف ضد المتظاهرين، نقلا عن إعلام محلي.وتشهد سريلانكا، للشهر الثاني على التوالي، مواجهات وأعمال عنف بين أنصار الحكومة الحالية ومعارضيها، وتقول بعض التقارير إن البلاد تواجه أسوأ أزمة سياسية منذ الاستقلال عام 1948.واستقال رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، يوم الاثنين، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، بحسب وكالة "رويترز" التي أشارت إلى أن الشرطة أعلنت حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو.ويعاني سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة من نقص حاد في السلع الأساسية بسبب الأزمة الاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/استقالة-رئيس-وزراء-سريلانكا-وسط-أزمة-اقتصادية-طاحنة-1062019635.html
https://arabic.sputniknews.com/20220511/هرج-ومرج-وسط-عاصمة-سريلانكا-على-وقع-اشتباكات-عنيفة-1062094506.html
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سريلانكا... منع رئيس الوزراء السابق وحلفائه من السفر

09:01 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون في مواقعهم خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو، 7 نيسان/ أبريل 2022
ضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون في مواقعهم خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو، 7 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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أصدرت السلطات في سريلانكا قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا، من السفر على خلفية اتهامات بشأن تعاملهم مع الاحتجاجات بالبلاد.
وتم منع راجاباكسا و16 آخرين من السفر على خلفية اتهامهم باستخدام العنف ضد المتظاهرين، نقلا عن إعلام محلي.
سريلانكا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
استقالة رئيس وزراء سريلانكا وسط أزمة اقتصادية طاحنة
9 مايو, 11:15 GMT
وتشهد سريلانكا، للشهر الثاني على التوالي، مواجهات وأعمال عنف بين أنصار الحكومة الحالية ومعارضيها، وتقول بعض التقارير إن البلاد تواجه أسوأ أزمة سياسية منذ الاستقلال عام 1948.
مواجهات عنيفة أمام مكتب رئيس الوزراء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
هرج ومرج وسط عاصمة سريلانكا على وقع اشتباكات عنيفة
أمس, 12:48 GMT
واستقال رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، يوم الاثنين، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، بحسب وكالة "رويترز" التي أشارت إلى أن الشرطة أعلنت حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو.
ويعاني سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة من نقص حاد في السلع الأساسية بسبب الأزمة الاقتصادية.
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