عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220512/عصابة-الأيائل-تعيث-فسادا-في-مدينة-روسية-فيديو-1062150916.html
"عصابة الأيائل" تعيث فسادا في مدينة روسية... فيديو
"عصابة الأيائل" تعيث فسادا في مدينة روسية... فيديو
تتميز أقاليم روسيا الشاسعة بتنوع أشكال الحياة البرية، حيث يخلق تنوع المناخ بيئات مختلفة تحتوي على أنواع مختلفة من الحيوانات البرية الجامحة. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:04+0000
2022-05-12T14:04+0000
نادي الفيديو
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102620/72/1026207230_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_aba5e2ef3e72b2456808a108796dc02d.jpg
وأدى تطفل الإنسان وتوسع الرقعة العمرانية، إلى تداخل الحاضرات السكنية مع موائل الحيوانات التي تتخذ الغاب مسكنا لها.وظهرت مجموعة "ثائرة" من حيوانات الموظ العملاقة في مقطع فيديو مصور بتاريخ 9 مايو/أيار الجاري، في إقليم نوفوسيبيرسك وتحديدا في مدينة بيردسك.حيث اقتحمت "عصابة الموظ" المؤلفة من 3 أفراد شوارع المدينة، ومن حسن حظ السكان أنهم لم يواجهوا هذه الحيوانات المفعمة بالنشاط و"ربما العدوانية".وظهر فضول الثلاثي عندما قفز أحدهم على سياج مرآب السيارات وسواه بالأرض دون أي جهد يذكر، ومن ثم أكملوا "نزهتهم" في المدينة دون أي منغصات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102620/72/1026207230_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_9c94c2fc0326861e17987bffe79b1eab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, روسيا

"عصابة الأيائل" تعيث فسادا في مدينة روسية... فيديو

14:04 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Sergey Kuznetsov / الذهاب إلى بنك الصورموظ
موظ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Sergey Kuznetsov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تتميز أقاليم روسيا الشاسعة بتنوع أشكال الحياة البرية، حيث يخلق تنوع المناخ بيئات مختلفة تحتوي على أنواع مختلفة من الحيوانات البرية الجامحة.
وأدى تطفل الإنسان وتوسع الرقعة العمرانية، إلى تداخل الحاضرات السكنية مع موائل الحيوانات التي تتخذ الغاب مسكنا لها.
وظهرت مجموعة "ثائرة" من حيوانات الموظ العملاقة في مقطع فيديو مصور بتاريخ 9 مايو/أيار الجاري، في إقليم نوفوسيبيرسك وتحديدا في مدينة بيردسك.
حيث اقتحمت "عصابة الموظ" المؤلفة من 3 أفراد شوارع المدينة، ومن حسن حظ السكان أنهم لم يواجهوا هذه الحيوانات المفعمة بالنشاط و"ربما العدوانية".
وظهر فضول الثلاثي عندما قفز أحدهم على سياج مرآب السيارات وسواه بالأرض دون أي جهد يذكر، ومن ثم أكملوا "نزهتهم" في المدينة دون أي منغصات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала