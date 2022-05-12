https://arabic.sputniknews.com/20220512/عصابة-الأيائل-تعيث-فسادا-في-مدينة-روسية-فيديو-1062150916.html
"عصابة الأيائل" تعيث فسادا في مدينة روسية... فيديو
"عصابة الأيائل" تعيث فسادا في مدينة روسية... فيديو
تتميز أقاليم روسيا الشاسعة بتنوع أشكال الحياة البرية، حيث يخلق تنوع المناخ بيئات مختلفة تحتوي على أنواع مختلفة من الحيوانات البرية الجامحة. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:04+0000
2022-05-12T14:04+0000
2022-05-12T14:04+0000
نادي الفيديو
روسيا
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وأدى تطفل الإنسان وتوسع الرقعة العمرانية، إلى تداخل الحاضرات السكنية مع موائل الحيوانات التي تتخذ الغاب مسكنا لها.وظهرت مجموعة "ثائرة" من حيوانات الموظ العملاقة في مقطع فيديو مصور بتاريخ 9 مايو/أيار الجاري، في إقليم نوفوسيبيرسك وتحديدا في مدينة بيردسك.حيث اقتحمت "عصابة الموظ" المؤلفة من 3 أفراد شوارع المدينة، ومن حسن حظ السكان أنهم لم يواجهوا هذه الحيوانات المفعمة بالنشاط و"ربما العدوانية".وظهر فضول الثلاثي عندما قفز أحدهم على سياج مرآب السيارات وسواه بالأرض دون أي جهد يذكر، ومن ثم أكملوا "نزهتهم" في المدينة دون أي منغصات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
"عصابة الأيائل" تعيث فسادا في مدينة روسية... فيديو
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تتميز أقاليم روسيا الشاسعة بتنوع أشكال الحياة البرية، حيث يخلق تنوع المناخ بيئات مختلفة تحتوي على أنواع مختلفة من الحيوانات البرية الجامحة.
وأدى تطفل الإنسان وتوسع الرقعة العمرانية، إلى تداخل الحاضرات السكنية مع موائل الحيوانات التي تتخذ الغاب مسكنا لها.
وظهرت مجموعة "ثائرة" من حيوانات الموظ العملاقة في مقطع فيديو مصور بتاريخ 9 مايو/أيار الجاري، في إقليم نوفوسيبيرسك وتحديدا في مدينة بيردسك.
حيث اقتحمت "عصابة الموظ" المؤلفة من 3 أفراد شوارع المدينة، ومن حسن حظ السكان أنهم لم يواجهوا هذه الحيوانات المفعمة بالنشاط و"ربما العدوانية".
وظهر فضول الثلاثي عندما قفز أحدهم على سياج مرآب السيارات وسواه بالأرض دون أي جهد يذكر، ومن ثم أكملوا "نزهتهم" في المدينة دون أي منغصات.