https://arabic.sputniknews.com/20220512/كيف-يتم-توسيع-الأوعية-الدموية-ولماذا-نحتاج-إليه-1062127400.html

كيف يتم توسيع الأوعية الدموية ولماذا نحتاج إليه

كيف يتم توسيع الأوعية الدموية ولماذا نحتاج إليه

تحدث الدكتور فلاديمير إيني أولوروندا عن المشاكل التي يعاني منها الجسم والصحة بشكل عام والتي تعتبر محفوفة بتضيق الأوعية وكيفية توسعها. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

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علوم

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مع تقدم العمر، يبلى الجسم تدريجيًا، خاصة إذا لم يكن هناك اهتمام مناسب. تعتبر الأوعية الدموية، التي تضخ أطنانًا من الدم كل يوم ودون توقف طوال الحياة، أول ما يبلى.يلاحظ الخبير أن "عمل القلب يزداد سوءًا، وتبدأ الأوعية في فقدان مرونتها وتضيق، مما يعيق تدفق الدم، ويعطل عمليات التمثيل الغذائي ويؤدي إلى تطور أمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني وتصلب الشرايين".هناك عدة طرق لتوسيع الأوعية الدموية واستعادة الدورة الدموية. أبسطها هو تناول الأدوية المناسبة. ومع ذلك، يجب أن يتم اختيارها بدقة من الطبيب.يتم تسهيل التوسع الطبيعي للأوعية الدموية بدون دواء من خلال التغيير في التغذية. نقوم بإزالة الأطعمة الدسمة، المقلية، المالحة، السريعة من القائمة. نركز على الفواكه والخضروات والمأكولات البحرية.كما أن النشاط البدني المعتدل يحسن بشكل كبير الدورة الدموية ويوسع الأوعية الدموية. يساعد أيضا المشي في الهواء الطلق والحمام المتباين في هذا، حسب موقع ميديك فوروم.من الضروري التحكم في الوزن. السمنة والوزن الزائد ليس لهما أفضل تأثير على حالة الأوعية الدموية والجسم ككل. حاول أن تحافظ على وزنك طبيعيًا فهذا سيخلصك من ارتفاع ضغط الدم.يمكنك الانتباه إلى الوصفات الشعبية المثبتة. على عكس الأدوية، تكاد لا تحتوي على موانع وأعراض جانبية. تظهر الخلطات التي فيها ثوم نتائج جيدة.

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علوم