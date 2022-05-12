عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220512/مآلات-التخلي-عن-الطاقة-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-يدفع-ثمنا-باهظا-من-أجل-الاستقلال-عن-الدب-الروسي-1062154181.html
مآلات التخلي عن الطاقة الروسية: الاتحاد الأوروبي يدفع ثمنا باهظا من أجل الاستقلال عن "الدب الروسي"
مآلات التخلي عن الطاقة الروسية: الاتحاد الأوروبي يدفع ثمنا باهظا من أجل الاستقلال عن "الدب الروسي"
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الاتحاد الأوروبي سينفق 195 مليون يورو بحلول عام 2027، وذلك في سبيل التخلي عن الغاز والنفط الروسيين. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T15:03+0000
2022-05-12T15:17+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062153663_38:0:1243:678_1920x0_80_0_0_74fc9009f7bc5fb97c9958a44af8cb30.jpg
وأفادت الصحيفة أن "خفض الاعتماد على الموارد الطبيعية الروسية يلوح في الأفق في حال انتقال الدول الغربية إلى استخدام الطاقة النظيفة"، مضيفة أنه "يجب زيادة إنتاج الطاقة على حساب المصادر المتجددة، بما في ذلك تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 13 في المائة بحلول عام 2030.في هذا السياق، كان وزير النقل الفرنسي السابق عضو البرلمان الأوروبي، تييري مارياني، أعلن يوم 9 مايو/أيار، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تتيح لها الفرصة لتربح من صادراتها بشكل أكثر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062153663_188:0:1092:678_1920x0_80_0_0_8a120ac8ccc561f116687c1c2651f359.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كاريكاتير, وسائط متعددة

مآلات التخلي عن الطاقة الروسية: الاتحاد الأوروبي يدفع ثمنا باهظا من أجل الاستقلال عن "الدب الروسي"

15:03 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 15:17 GMT 12.05.2022)
© Sputnikما ثمن استقلال الاتحاد الأوروبي عن روسيا؟
ما ثمن استقلال الاتحاد الأوروبي عن روسيا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الاتحاد الأوروبي سينفق 195 مليون يورو بحلول عام 2027، وذلك في سبيل التخلي عن الغاز والنفط الروسيين.
وأفادت الصحيفة أن "خفض الاعتماد على الموارد الطبيعية الروسية يلوح في الأفق في حال انتقال الدول الغربية إلى استخدام الطاقة النظيفة"، مضيفة أنه "يجب زيادة إنتاج الطاقة على حساب المصادر المتجددة، بما في ذلك تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 13 في المائة بحلول عام 2030.
في هذا السياق، كان وزير النقل الفرنسي السابق عضو البرلمان الأوروبي، تييري مارياني، أعلن يوم 9 مايو/أيار، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تتيح لها الفرصة لتربح من صادراتها بشكل أكثر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала