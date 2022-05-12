https://arabic.sputniknews.com/20220512/مآلات-التخلي-عن-الطاقة-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-يدفع-ثمنا-باهظا-من-أجل-الاستقلال-عن-الدب-الروسي-1062154181.html
مآلات التخلي عن الطاقة الروسية: الاتحاد الأوروبي يدفع ثمنا باهظا من أجل الاستقلال عن "الدب الروسي"
مآلات التخلي عن الطاقة الروسية: الاتحاد الأوروبي يدفع ثمنا باهظا من أجل الاستقلال عن "الدب الروسي"
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الاتحاد الأوروبي سينفق 195 مليون يورو بحلول عام 2027، وذلك في سبيل التخلي عن الغاز والنفط الروسيين. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T15:03+0000
2022-05-12T15:03+0000
2022-05-12T15:17+0000
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وأفادت الصحيفة أن "خفض الاعتماد على الموارد الطبيعية الروسية يلوح في الأفق في حال انتقال الدول الغربية إلى استخدام الطاقة النظيفة"، مضيفة أنه "يجب زيادة إنتاج الطاقة على حساب المصادر المتجددة، بما في ذلك تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 13 في المائة بحلول عام 2030.في هذا السياق، كان وزير النقل الفرنسي السابق عضو البرلمان الأوروبي، تييري مارياني، أعلن يوم 9 مايو/أيار، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تتيح لها الفرصة لتربح من صادراتها بشكل أكثر.
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سبوتنيك عربي
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مآلات التخلي عن الطاقة الروسية: الاتحاد الأوروبي يدفع ثمنا باهظا من أجل الاستقلال عن "الدب الروسي"
15:03 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 15:17 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الاتحاد الأوروبي سينفق 195 مليون يورو بحلول عام 2027، وذلك في سبيل التخلي عن الغاز والنفط الروسيين.
وأفادت الصحيفة أن "خفض الاعتماد على الموارد الطبيعية الروسية يلوح في الأفق في حال انتقال الدول الغربية إلى استخدام الطاقة النظيفة
"، مضيفة أنه "يجب زيادة إنتاج الطاقة على حساب المصادر المتجددة، بما في ذلك تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 13 في المائة بحلول عام 2030.
في هذا السياق، كان وزير النقل الفرنسي السابق عضو البرلمان الأوروبي، تييري مارياني، أعلن يوم 9 مايو/أيار، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تتيح لها الفرصة لتربح من صادراتها بشكل أكثر.