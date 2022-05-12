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https://arabic.sputniknews.com/20220512/ماذا-قال-أمير-قطر-عن-زيارته-إلى-إيران-بعد-مغادرته-طهران-1062164912.html
ماذا قال أمير قطر عن زيارته إلى إيران بعد مغادرته طهران
ماذا قال أمير قطر عن زيارته إلى إيران بعد مغادرته طهران
غرد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن الزيارة التي قام بها اليوم الخميس، إلى إيران.‏ 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T21:17+0000
2022-05-12T21:17+0000
قطر
إيران
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم العربي
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وعبر حسابه على "تويتر"، توجه أمير قطر بالشكر للرئيس الإيراني،إبراهيم رئيسي، على "حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لطهران اليوم".وأشار إلى أن "زيارته تضمنت مباحثات مع رئيسي حول أوجه دعم تعاون بلديهما الثنائي في مختلف المجالات".وتابع أمير قطر أنه "ناقش مع الرئيس الإيراني السبل الكفيلة بتعزيز أمن المنطقة واستقرارها في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة".وغادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إيران، مساء اليوم الخميس، متوجها إلى تركيا لبدء زيارة عمل.وقال بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، إن أمير البلاد غادر العاصمة الإيرانية طهران بعد ختام زيارة رسمية، "متوجها للجمهورية التركية الشقيقة في زيارة عمل".والتقى الشيخ تميم بن حمد، في وقت سابق اليوم، علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في العاصمة طهران.شهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة القائمة بين طهران والدوحة ومناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.كما أجرى أمير قطر خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بشأن القضايا الدولية والتطورات في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/ماذا-دار-بين-المرشد-الإيراني-وأمير-قطر-وما-النصيحة-التي-وجهها-خامنئي-للدول-العربية؟-1062160926.html
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قطر, إيران, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي

ماذا قال أمير قطر عن زيارته إلى إيران بعد مغادرته طهران

21:17 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / -أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يصافح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة الإيرانية طهران، 12 مايو/ أيار 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يصافح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة الإيرانية طهران، 12 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يصافح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة الإيرانية طهران، 12 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / -
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غرد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن الزيارة التي قام بها اليوم الخميس، إلى إيران.‏
وعبر حسابه على "تويتر"، توجه أمير قطر بالشكر للرئيس الإيراني،إبراهيم رئيسي، على "حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لطهران اليوم".
وأشار إلى أن "زيارته تضمنت مباحثات مع رئيسي حول أوجه دعم تعاون بلديهما الثنائي في مختلف المجالات".
وتابع أمير قطر أنه "ناقش مع الرئيس الإيراني السبل الكفيلة بتعزيز أمن المنطقة واستقرارها في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة".
وغادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إيران، مساء اليوم الخميس، متوجها إلى تركيا لبدء زيارة عمل.
وقال بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، إن أمير البلاد غادر العاصمة الإيرانية طهران بعد ختام زيارة رسمية، "متوجها للجمهورية التركية الشقيقة في زيارة عمل".
والتقى الشيخ تميم بن حمد، في وقت سابق اليوم، علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في العاصمة طهران.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقيل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
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17:59 GMT
شهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة القائمة بين طهران والدوحة ومناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
كما أجرى أمير قطر خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بشأن القضايا الدولية والتطورات في المنطقة.
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