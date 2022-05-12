https://arabic.sputniknews.com/20220512/ماورير-يتفقد-مخيم-الهول-شرقي-سوريا-ويطالب-الدول-الأجنبية-بترحيل-رعاياها-منه-1062165554.html

ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا ويطالب الدول الأجنبية بترحيل رعاياها منه

ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا ويطالب الدول الأجنبية بترحيل رعاياها منه

تفقد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع وفد من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري مخيم الهول الواقع تحت سيطرة نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا، واطلع على الواقع... 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T23:01+0000

2022-05-12T23:01+0000

2022-05-12T23:01+0000

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062165845_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_037fd5d00e57a18617a87303766775d8.jpg

وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن السويسري بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالب بضرورة العمل وبكافة السبل من الدول الأجنبية الغربية والعربية منها بضرورة ترحيل جميع رعاياها من مخيم الهول إلى بلدانهم.وكانت زيارة رئيس اللجنة التي رافقه فيها رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة علي منصور، شملت المشفى المشترك ما بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بهدف الإطلاع على أهم الخدمات المقدمة والعيادات الطبية داخل المخيم.وبينت المصادر بأنه خلال لقائه ما يسمى الإدارة المدنية للمخيم المعينة من قبل "الإدارة الذاتية الكردية" المدعومة من الجيش الأمريكي، أكد على ضرورة العمل على ترحيل جميع القاطنين في المخيم من اسر تنظيم "داعش" إلى بلدانهم بالسرعة القصوى.وأكدت "إدارة المخيم" بأن الدول الأجنبية ترفض ترحيل رعاياها من المخيم وأنهم يعدون بتقديم الدعم لهم لبقائهم في هذه البقعة الجغرافية من سوريا.16 ألف سوري يغادرون المخيموأضافت المصادر بأن رئيس اللجنة الدولية أوضح أن الدولة والقيادة السورية أصدرت عفواً رئاسياً شاملاً بما يخص قضايا الإرهاب وسيتم تشكيل لجنة مشتركة مع الهلال الأحمر ومفوضية شؤون اللاجئين لإعادة ما يقارب 16000 سوري من النازحين ضمن المخيم من مناطق غربي الفرات إلى منازلهم وتسهيل عودتهم إليها قريباً بالتنسيق الكامل مع الدولة السورية.وكان ما يسمى "المجلس النَّرويجي للاجئين"، علق كافة أعماله ونشاطاته في مخيم الهول باستثناء الخدمات الضّرورية كالماء، وذلك بعد تعرض إحدى مقراته لعملية سطو وسرقة ضمن المخيم.وقبل يومين، داهم مُلثمان يحملان أسلحة متوسطة أحد مراكز المجلس في القطاع الخامس من المخيم، وسرقوا الحواسيب والهواتف النّقالة، ليوقف المجلس على إثر الحادثة كافة أنشطته في المخيم ويخلي مقراته من الموظفين في المراكز التّعليمية والقانونية ضمن المخيم، بحسب مصادر مطلعة لــ"سبوتنيك".وشهد مخيم الهول شمال شرقي سوريا خلال العام الفائت 126 جريمة قتل، و41 محاولة قتل، أدت إلى إصابة المستهدفين، وإحراق 13 خيمة عمداً في ظل فوضى وغياب الأمن ضمن المخيم الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي.وكانت مصادر أممية تعمل في مجال الإغاثة ضمن مخيم الهول قالت في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن تنظيم "قسد" اتّخذ، منذ الهجوم على سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة، عدّة تدابير أمنية، من بينها إغلاق البوابة الرئيسية لمخيم الهول بالسواتر الترابية، مع افتتاح بوابة رئيسية بديلة داخل القسم السابع، بعيدة نسبياً عن "قسم المهاجرات"، وتخصيص مدخل للمنظمات الدولية، في محاولة للحدّ من تأثير أيّ هجوم متوقّع من خارج المخيم.وكشفت المصادر أن أحدث إحصاء لعدد القاطنين ضمن مخيم الهول هو 56 ألف و196 شخصاً أي ما يعادل 15 ألفا و331 عائلة، منهم 8211 شخصا أجنبيا أي ما يعادل 2391 عائلة، 19 ألفا و179 شخصاً سوريا أي ما يعادل 5311 عائلة، أما العراقيين فيبلغ عددهم 28 ألفا و806 شخصا أي ما يعادل 7850 عائلة، يقطنون جميعهم في 8 أقسام (4 أقسام مخصصة للعوائل العراقية) و3 أقسام للعوائل السورية وقسم خاص يسمى ملحق الأجانب.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم