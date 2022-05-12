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https://arabic.sputniknews.com/20220512/ماورير-يتفقد-مخيم-الهول-شرقي-سوريا-ويطالب-الدول-الأجنبية-بترحيل-رعاياها-منه-1062165554.html
ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا ويطالب الدول الأجنبية بترحيل رعاياها منه
ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا ويطالب الدول الأجنبية بترحيل رعاياها منه
تفقد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع وفد من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري مخيم الهول الواقع تحت سيطرة نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا، واطلع على الواقع... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T23:01+0000
2022-05-12T23:01+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن السويسري بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالب بضرورة العمل وبكافة السبل من الدول الأجنبية الغربية والعربية منها بضرورة ترحيل جميع رعاياها من مخيم الهول إلى بلدانهم.وكانت زيارة رئيس اللجنة التي رافقه فيها رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة علي منصور، شملت المشفى المشترك ما بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بهدف الإطلاع على أهم الخدمات المقدمة والعيادات الطبية داخل المخيم.وبينت المصادر بأنه خلال لقائه ما يسمى الإدارة المدنية للمخيم المعينة من قبل "الإدارة الذاتية الكردية" المدعومة من الجيش الأمريكي، أكد على ضرورة العمل على ترحيل جميع القاطنين في المخيم من اسر تنظيم "داعش" إلى بلدانهم بالسرعة القصوى.وأكدت "إدارة المخيم" بأن الدول الأجنبية ترفض ترحيل رعاياها من المخيم وأنهم يعدون بتقديم الدعم لهم لبقائهم في هذه البقعة الجغرافية من سوريا.16 ألف سوري يغادرون المخيموأضافت المصادر بأن رئيس اللجنة الدولية أوضح أن الدولة والقيادة السورية أصدرت عفواً رئاسياً شاملاً بما يخص قضايا الإرهاب وسيتم تشكيل لجنة مشتركة مع الهلال الأحمر ومفوضية شؤون اللاجئين لإعادة ما يقارب 16000 سوري من النازحين ضمن المخيم من مناطق غربي الفرات إلى منازلهم وتسهيل عودتهم إليها قريباً بالتنسيق الكامل مع الدولة السورية.وكان ما يسمى "المجلس النَّرويجي للاجئين"، علق كافة أعماله ونشاطاته في مخيم الهول باستثناء الخدمات الضّرورية كالماء، وذلك بعد تعرض إحدى مقراته لعملية سطو وسرقة ضمن المخيم.وقبل يومين، داهم مُلثمان يحملان أسلحة متوسطة أحد مراكز المجلس في القطاع الخامس من المخيم، وسرقوا الحواسيب والهواتف النّقالة، ليوقف المجلس على إثر الحادثة كافة أنشطته في المخيم ويخلي مقراته من الموظفين في المراكز التّعليمية والقانونية ضمن المخيم، بحسب مصادر مطلعة لــ"سبوتنيك".وشهد مخيم الهول شمال شرقي سوريا خلال العام الفائت 126 جريمة قتل، و41 محاولة قتل، أدت إلى إصابة المستهدفين، وإحراق 13 خيمة عمداً في ظل فوضى وغياب الأمن ضمن المخيم الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي.وكانت مصادر أممية تعمل في مجال الإغاثة ضمن مخيم الهول قالت في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن تنظيم "قسد" اتّخذ، منذ الهجوم على سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة، عدّة تدابير أمنية، من بينها إغلاق البوابة الرئيسية لمخيم الهول بالسواتر الترابية، مع افتتاح بوابة رئيسية بديلة داخل القسم السابع، بعيدة نسبياً عن "قسم المهاجرات"، وتخصيص مدخل للمنظمات الدولية، في محاولة للحدّ من تأثير أيّ هجوم متوقّع من خارج المخيم.وكشفت المصادر أن أحدث إحصاء لعدد القاطنين ضمن مخيم الهول هو 56 ألف و196 شخصاً أي ما يعادل 15 ألفا و331 عائلة، منهم 8211 شخصا أجنبيا أي ما يعادل 2391 عائلة، 19 ألفا و179 شخصاً سوريا أي ما يعادل 5311 عائلة، أما العراقيين فيبلغ عددهم 28 ألفا و806 شخصا أي ما يعادل 7850 عائلة، يقطنون جميعهم في 8 أقسام (4 أقسام مخصصة للعوائل العراقية) و3 أقسام للعوائل السورية وقسم خاص يسمى ملحق الأجانب.
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أخبار سوريا اليوم

ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا ويطالب الدول الأجنبية بترحيل رعاياها منه

23:01 GMT 12.05.2022
© Photo / Atia el Atia ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا
ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Photo / Atia el Atia
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تفقد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع وفد من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري مخيم الهول الواقع تحت سيطرة نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا، واطلع على الواقع الميداني والصحي للقاطنين فيه.
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن السويسري بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالب بضرورة العمل وبكافة السبل من الدول الأجنبية الغربية والعربية منها بضرورة ترحيل جميع رعاياها من مخيم الهول إلى بلدانهم.
وكانت زيارة رئيس اللجنة التي رافقه فيها رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة علي منصور، شملت المشفى المشترك ما بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بهدف الإطلاع على أهم الخدمات المقدمة والعيادات الطبية داخل المخيم.
© Photo / Atia El Ataiaماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا
ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا
© Photo / Atia El Ataia
وبينت المصادر بأنه خلال لقائه ما يسمى الإدارة المدنية للمخيم المعينة من قبل "الإدارة الذاتية الكردية" المدعومة من الجيش الأمريكي، أكد على ضرورة العمل على ترحيل جميع القاطنين في المخيم من اسر تنظيم "داعش" إلى بلدانهم بالسرعة القصوى.
وأكدت "إدارة المخيم" بأن الدول الأجنبية ترفض ترحيل رعاياها من المخيم وأنهم يعدون بتقديم الدعم لهم لبقائهم في هذه البقعة الجغرافية من سوريا.

16 ألف سوري يغادرون المخيم

وأضافت المصادر بأن رئيس اللجنة الدولية أوضح أن الدولة والقيادة السورية أصدرت عفواً رئاسياً شاملاً بما يخص قضايا الإرهاب وسيتم تشكيل لجنة مشتركة مع الهلال الأحمر ومفوضية شؤون اللاجئين لإعادة ما يقارب 16000 سوري من النازحين ضمن المخيم من مناطق غربي الفرات إلى منازلهم وتسهيل عودتهم إليها قريباً بالتنسيق الكامل مع الدولة السورية.
© Photo / Atia El Ataiaماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا
ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا
© Photo / Atia El Ataia
وكان ما يسمى "المجلس النَّرويجي للاجئين"، علق كافة أعماله ونشاطاته في مخيم الهول باستثناء الخدمات الضّرورية كالماء، وذلك بعد تعرض إحدى مقراته لعملية سطو وسرقة ضمن المخيم.
وقبل يومين، داهم مُلثمان يحملان أسلحة متوسطة أحد مراكز المجلس في القطاع الخامس من المخيم، وسرقوا الحواسيب والهواتف النّقالة، ليوقف المجلس على إثر الحادثة كافة أنشطته في المخيم ويخلي مقراته من الموظفين في المراكز التّعليمية والقانونية ضمن المخيم، بحسب مصادر مطلعة لــ"سبوتنيك".
وشهد مخيم الهول شمال شرقي سوريا خلال العام الفائت 126 جريمة قتل، و41 محاولة قتل، أدت إلى إصابة المستهدفين، وإحراق 13 خيمة عمداً في ظل فوضى وغياب الأمن ضمن المخيم الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي.
وكانت مصادر أممية تعمل في مجال الإغاثة ضمن مخيم الهول قالت في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن تنظيم "قسد" اتّخذ، منذ الهجوم على سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة، عدّة تدابير أمنية، من بينها إغلاق البوابة الرئيسية لمخيم الهول بالسواتر الترابية، مع افتتاح بوابة رئيسية بديلة داخل القسم السابع، بعيدة نسبياً عن "قسم المهاجرات"، وتخصيص مدخل للمنظمات الدولية، في محاولة للحدّ من تأثير أيّ هجوم متوقّع من خارج المخيم.
© Photo / Atia El Ataia ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا
ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
ماورير يتفقد مخيم الهول شرقي سوريا
© Photo / Atia El Ataia
وكشفت المصادر أن أحدث إحصاء لعدد القاطنين ضمن مخيم الهول هو 56 ألف و196 شخصاً أي ما يعادل 15 ألفا و331 عائلة، منهم 8211 شخصا أجنبيا أي ما يعادل 2391 عائلة، 19 ألفا و179 شخصاً سوريا أي ما يعادل 5311 عائلة، أما العراقيين فيبلغ عددهم 28 ألفا و806 شخصا أي ما يعادل 7850 عائلة، يقطنون جميعهم في 8 أقسام (4 أقسام مخصصة للعوائل العراقية) و3 أقسام للعوائل السورية وقسم خاص يسمى ملحق الأجانب.
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